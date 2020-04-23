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 Політика України, Суспільство
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Все про:петиція (69) Єрмак Андрій (255) Офіс Президента (338)

 Петиція Зеленському про звільнення Єрмака набрала необхідну кількість голосів

Петиція із закликом до президента України Володимира Зеленського звільнити керівника його Офісу Андрія Єрмака набрала на сайті глави держави необхідну кількість голосів для її розгляду президентом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Петиція під назвою "Звільнити і притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу президента Андрія Єрмака" з'явилася на офіційному сайті президента 1 квітня 2020 року. Її автор - Іванов Олександр Ярославович. 23 квітня вона набрала необхідних 25 тис. підписів для її розгляду президентом Зеленським.

Ініціатор петиції вважає, що після призначення Єрмака керівником ОП "різко прискорився процес капітуляції України перед Росією", оскільки глава Офісу президента активно контактує з заступником глави адміністрації президента РФ Володимира Путіна Дмитром Козаком, який є автором "плану" примирення "Придністров'я і Молдови".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Єрмак обрав собі на голову Печерського району Наталю Кондрашову, яка з 2013 року заступниця начальника торгівлі в Києві", - "слуга народу" Лерос

Автор звернення вважає, що в разі створення так званої Консультативної ради в рамках ТКГ в Мінську "представники російських окупаційних адміністрацій з тимчасово непідконтрольних Україні територій Донбасу стануть стороною переговорів з Україною, а Росія з агресора і окупанта перейде в статус посередника і миротворця".

"В силу різних обставин цей процес поки вдалося призупинити, але Єрмак заявляє, що готовий і далі втілювати цей антиконституційний план. Тому єдиною гарантією, що він не реалізує цей задум, є його негайна відставка і кримінальна справа за ознаками державної зради", - зазначається в петиції.

Ще однією підставою для звільнення Єрмака автор петиції вважає "звинувачення" на адресу глави ОП і його брата Дениса Єрмака в "торгівлі державними посадами".

Також Іванов зазначає, що "із засобів масової інформації відомо, що Андрій Єрмак тисне на депутатів Верховної Ради України".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190970
 
   
 Топ коментарі
 
В ответ на эту петицию мы получим очередной нудный тошнотворный видосик ко дню инаугурации.
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Це ж ляпший дгуг Бобочки!!! Ви шоа!?
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Ага. А ще його оживший брат займається кодровою політикою верхівки
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да хорошо проверяет молодые кадры на оральные ласки)))) а если недай бог прикусила, то всё, не видать хлебного места
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А как же "Свинарчуки"?! Они же тоже чьи-то лучшие друзья... А так критиковал "папередника", так критиковал...
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Та сейчас просто удалят петицию. Было ж уже такое
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В ответ на эту петицию мы получим очередной нудный тошнотворный видосик ко дню инаугурации.
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Петиция по назначению СУПРУН тоже набирала необходимое количество голосов... У нас же уникальный президент- тут читаю, тут не читаю, тут рыбу заворачиваю, тут жду, что скажет какой-нибудь богдан, ермак или еще какое-то *****...
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О-т-с-т-а-в-к-а ! Петиция Зеленскому об увольнении Ермака набрала необходимое количество голосов - Цензор.НЕТ 1201 О-т-с-т-а-в-к-а ! Петиция Зеленскому об увольнении Ермака набрала необходимое количество голосов - Цензор.НЕТ 1201 О-т-с-т-а-в-к-а ! Петиция Зеленскому об увольнении Ермака набрала необходимое количество голосов - Цензор.НЕТ 1201 О-т-с-т-а-в-к-а ! Петиция Зеленскому об увольнении Ермака набрала необходимое количество голосов - Цензор.НЕТ 1201
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с°°л зеленский на петиции, тута бабло прёт ...
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Та не... Пан Зю посчитает это неприличным по отношению к "другу"...
см. "Культура" - https://maidanfire.blogspot.com/2020/04/blog-post.html

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Наплевать Зеленскому на все петиции. В США петиция о расследовании ВОЗ набрала голоса и через 2 дня Трам приостановил финансирование и начал расследование. Нам такое не светит.
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Странно, Порошенко контактировал Путиным через своего Медведчука гораздо чаще и ничего.
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воспоминания Олланда о том как Порошенко "контактировал" с путеным:
https://www.youtube.com/watch?v=odsVSZsXxM4
представить себе зеленую шмарклю на месте Пороха, кроме смеха ничего не вызывает......
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Думаю, отримаєи тупу відписку на зразок повернення Супрун. Тільки прізвище в тексті поміняють.
Зелень розуміє, що наступна владе після них - буде ще більш проросійська і їхні порушення законів не розслідуватиме.
У повернення Порошенка на наступних президентських виборах не вірю.
Зе-влада добровільно, законно владу не віддасть.
Тільки в результаті нового Майдану і нових жертв
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Да ложили они на эту петицию, разве не понятно? У них сейчас деребан и друг друга не сдадут. А народ ну чтоже многострадальный народ пусть терпит а пока он терпит эти мрази свое дело знают. И воровать они будут до конца. Даже нет ни доли сомнения.
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В Україні політика є одним із видів бізнесу.

Приходе в політику з голою ().() а потім (_).(_) стає такою.
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Народ ! Вы что не поняли кто в ОП главный ? Нужно подавать петицию Ермаку на увольнение Зеленского ! ))
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може їм коронвірус запустити для очистки влади від корупції.
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Назовите мне хотя бы один-единственный случай, когда подобными петициями, набравшими необходимое кол-во голосов, наши президенты не подтирали себе задницы?
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Секретаря Босса не должно быть видно и слышно
Для общения с прессой- есть пресссекретарь
Петиция Зеленскому об увольнении Ермака набрала необходимое количество голосов - Цензор.НЕТ 7684
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увольнении Ермака/ Самый ценный кадр Зеленского и Коломойского: Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера", которую в Киеве называют актом капитуляции. Ермак для Коломойского уладил конфликт с адвокатом президента США Джулиани. Джулиани говорил, что Трампа не устраивает зависимость Зеленского от Коломойского, который находится на крючке у ФБР.
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По ходу что то пропустил....с какого времени петиции вместо расследований и доказательств в суде стали применяться?может уже и декреты в ходу?
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С каких пор секретарша ( Ермак) вместо шефа делает брифинги?

Для этого есть пресссекретарь
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