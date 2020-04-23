 Автоматична перевірка декларацій розпочнеться після 1 червня, - глава НАЗК Новіков

Про це розповів глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новиков в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"[Раніше] у НАЗК не було доступу до всіх реєстрів, зараз ми отримали доступ до всіх 16 реєстрів, з якими ми повинні звіряти дані з декларацій. Ми забезпечимо перевірку всіх декларацій в автоматичному режимі. Вона почнеться після 1 червня", - сказав Новіков.

Станом на середину квітня в реєстр подали 770 тисяч з 913 тисяч декларацій за 2019 рік.

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Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику. Однією з його функцій є перевірка декларацій в автоматичному режимі.

Восени 2018 року НАЗК прийняло в промислову експлуатацію модуль автоматичної перевірки електронних декларацій, розроблений ПРООН, а в жовтні 2019 році Верховна Рада надала агентству повний доступ до необхідних реєстрів.