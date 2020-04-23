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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Київські новини, Здоров'я
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 За добу в Києві виявлено 70 нових випадків COVID-19, одна людина померла, загалом 1059 осіб захворіли, - Кличко

За минулу добу коронавірус у столиці підтвердили у 70 осіб, зокрема у 5 медиків. Одна людина померла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 70 осіб. З них - 5 медиків. Один випадок за минулу добу летальний. Загалом у Києві вже 1059 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - розповів він.

Серед захворілих 34 жінки віком від 21 до 84 років і 2 дівчинки віком до 17 років.

Також 29 чоловіків від 26 до 71 року і 5 хлопчиків до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 24 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Крім того, за минулу добу виписано 6 осіб. Загалом у столиці виписано 45 киян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 61 новий випадок COVID-19 зафіксовано на Київщині, загалом 451 заражений, - ОДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190968
 
 
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А с Вишневого куда вписали, ни в Киеве ни в Области нету
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Сколько человек умерло из-за отложенных плановых операций? На сколько человек увеличилось количество жертв домашнего насилия? На сколько увеличилось количество суицидников? Сколько из кармана киевлян дурантин вытащил денег?
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Необхідно розуміти, які кількість іногродніх, яких поміщають на лікування в столичні клініки, зараховується до загальної статистики захворюваних на коронавірус в Києві, інакше ця статистика є не зовсім коректною.
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