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Все про:Саакашвілі Міхеіл (1544) Бобровська (4)

 Саакашвілі - антагоніст РФ, що життєво необхідно в нинішніх кадрових розкладах Банкової і Кабміну, - нардепка "Голосу" Бобровська

Кандидат на посаду віцепрем'єра з питань реформ Міхеіл Саакашвілі є політиком західного вектору і противником Кремля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написала у фейсбуці нардепка "Голосу" Соломія Бобровська, яка працювала в Одеській ОДА, коли її очолював Саакашвілі.

"Я знаю специфіку роботи Міхеіла Саакашвілі, і до нього як до особистості можна ставитись по різному, але тим не менше, вважаю, що таке потенційне призначення на пост Віцепремєра - логічний крок, оскільки в період кризи, і не лише медичної, потрібні швидкі, безкомпромісні та фахові рішення", - зазначила Бобровська.

Вона підкреслила, що "Михеіл - це політик західного вектору і антагоніст РФ, що життєво потрібно у нинішніх кадрових і політичних розкладах біля Банкової і кабміну.".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вважає, що у Саакашвілі є потенціал, - ОП про можливе призначення експрезидента Грузії віцепрем'єром

Крім цього, на думку нардепки, Саакашвілі додасть уряду "швидкості і руху", а також стане ще одним центром балансу і стримування "важковаговиків на кшатлт Авакова".

Раніше стало відомо, що Зеленський запропонував Саакашвілі посаду віцепрем'єра з реформ.

Саакашвілі - антагоніст РФ, що життєво необхідно в нинішніх кадрових розкладах Банкової і Кабміну, - нардепка Голосу Бобровська 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190966
 
   
 Топ коментарі
 
мда, не хочеться дівчину ображати.
тож промовчу щодо її висновків відносно саакашвілі та його корисності саме для України.
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Вже бачили діяльність цього антагоніста.
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А может и сам грузин засланый козачек от Путина ?
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Он грузин. И будь хоть четырежды политиком, его горная сущность не простит личных оскорблений которые неединыжды наносил ему кремлевский карл.
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Тогда вы очень плохо знаете грузин . Я видел их в Дании .
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С каких делов он антогонист? Он подписал капитуляцию по которой Грузия потеряла 20% своей территории!
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Нет надо было подписать так что узаконить де юре присутствие войск лаптестана в Ю. Осетии и Абхазии и проктически де-факто признать суверинитет этих недогосударсв! Тем более подписать капитуляцию на 5 день войны!
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Генрих Реалист
Личный враг Путлера, а не как Порошенко придуманный. Что теперь скажут поросята и соросята? -- дурак ты Федя , ой дурак . Что бы это личный враг , не оказался другом путина .
Почему путин когда ЗЕ стал президентом говорил , что надо бы вернуть грузину украинское гражданство? Интернет все помнит . Посмотри сам .
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С чего ты взял что Порошенко , х.йлу не враг ? Ты хоть раз смотрел паРашаТВ , или хоть слушал скабееву и других кацапов .? Чего то Сааку там не поливают грязюкой , а вот Петруху с первой и до последней минуты передачи . !

Саакашвілі - антагоніст РФ, що життєво необхідно в нинішніх кадрових розкладах Банкової і Кабміну, - нардепка "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 9956 .
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хорошая у чувака работа будет - сидеть и придумывать покращення
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Ему надо будет давать результат для путина по уничтожению Украины
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Казалось бы неглупая девочка. Саакашвили- как любая психопатическая личность не имеет устойчивого состояния. То он поливает Беню последними словами,то целуется с ним в десна. Бросается стаканами с Аваковым и тут же прекрасно с ним общается. Типичный маниакально-депрессивный синдром. И отношение к Путину у карлсона такое же.
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Скорее просто бараном.которым .собственно и является.хотя..что то от теляти в нем тоже есть.например тащить в рот всякую гадость..и жевать это.
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Пока такие "специалисты" будут подбирать людей только по принципу антагоничности, Украина развития не увидит. Пора уже ставить на должности настоящих специалистов, а не политиков и горе-менеджеров.
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зеленский решил прокидать Саакашвили,
прикрыться, как ширмой,
Саакашвили должен понимать - зеленский враг №1
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Я думаю , что грузин работает для путина. И сегодня его подтягивают совсем не случайно , а что бы усыпить бдительность народа при сдачи Украины
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"мудрый нарид" и так спит беспробудно, иногда опохмеляясь, в ожидании халявы.
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Номер 1 не только для Михо, а для нашей Украины. Но Саакашвили это тот на которого спихнут все негаразды которые уже есть были и будут. Только для этого его и приглашают. Он будет бараном стаи обезьян.
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Мда..при выборе на должность руководствуются не профессионализмом кандидата а....антагонизмом его к кому либо...где то я уже это видел...не помню где.но кончилось все плохо.вообщем.все умерли.
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Вся ваша гівно партія «слуга»народу, на чолі з преЗЕдентом НЕ Є антигонистом рф.
Взяти одного антигониста на нічого не значущу посаду - це ще одна клоунська дурня, цим ви свою кацапсько-малороську натуру не змінете
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Михе жрать нечего.лекции.которыми он пробавлялся в последние несколько лет.на хер никому не нужны.да и карантин.то его на подкормку взяли.взамен он будет публику веселить .отвлекать от серьезных проблем.
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Соломия вместе с Саакашвили развалила Одесскую ГА, что она еще может сказать, кроме вылизывания. Кстати, а кто-то еще помнит, что Саакавшили начал обстрел ЮО из градов чем вызвал российскую оккупацию и потерю части Грузии? Гениальное решение реформатора.
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А чего российская армия забыла на территории Грузии ?
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Саакашвили лично дал российской армии разрешение на оккупацию под предлогом принуждения к миру. И это признало ЕС.
Вы как страусы голову в песок засунули и типа не видите что тащите во власть преступника в розыске который развалил и собственную страну и даже успел развалить Одесскую область. Страна мозахистов.
По мнению политологов брюссельских исследовательских центров, доклад Тальявини, четко указывающий на вину Тбилиси в разжигании вооруженного конфликта на Кавказе, существенно подмочит репутацию Грузии как демократической страны, а также будет способствовать значительному сокращению международной поддержки Саакашвили.
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Вітаю таке рішення! Україні потрібні чесні адміністратори. Непогано було б одного Саакашвілі у центрі і 24 по областях. А чого ви усі, шановні, так топите за стару прогнилу політичну машину українську конструкції ахмєтово-пінчукомойських?
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Тому, що на зарплаті і поступила команда гівно в Саакашвілі кидати.
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Тепер уряд Зеленського можна сміливо називати урядом абинеюльок. Був останні Уманський, і той пішов.
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Идинахрен со своей старой прохудившейся надоевшей ваной.
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Ну вот, кацапня подтянулась с обвинениями в фошиздме.
Значит, все правильно Зе решил
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Шо ржешь, вспомнил про отрицательные цены на нефть , и истерика началась?
И это только начало.
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ЧЕ. РАСКАШЛЯЛИСЬ - ПРИ НЕМ НЕ БУДЕТ КАК ПРИ ПОРОХЕ ТЫ МНЕ Я ТЕБЕ .ОН МУЖИК С ЯЙЦАМИ НЕ КАК ЗЕ . В ОДЕССЕ ЕГО ЗАДАВИЛА КИЕВСКАЯ КОРРУПЦИЯ С КОТОРОЙ ДРУЖИЛ ПОРОХ . ПРИ МИХО НА ТАМОЖНЕ НЕ БРАЛИ ВЗЯТОК ДА И МНОГО ЧЕГО СТАЛО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОДИТЬ В ОДЕССЕ . НЕ ВИДЕТЬ ЭТОГО МОГУТ ТОЛЬКО ЛЮДИШКИ С ОТСУТСТВИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА ИЛИ КУПЛЕННЫЕ ..ЗЕ ЕМУ ПАЛОК В КОЛЕСА ВСТАВЛЯТЬ НЕ БУДЕТ КАК ПОРОХ .КААРОЧЕ ПОСМОТРИМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО !
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Кожна партія має право на власних "дуринд"!"Голос" не виключення!
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Ліпше би він упав тоді з криші, бо тепер замість одного клоуна будемо мати два!
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цей "антагоніст" зробив так, що в 2008 році міжнародному співтовариству залишилося не зрозуміло, хто перший почав війну... РФ тріумфувала із першим же пострілом.
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Кого бы эта зеленая вонючая безмозглая власть не приглашала, в какие бы вышиванки не рядилась, какой бы булавой или тризубом не трясла я все равно прекрасно понимаю - ЭТО ВРАГИ УКРАИНЫ.
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Не нужны нам в кабмине неадекваты, типа саакашвили!! СРОЧНО Депортировать саакашвили в грузию!!
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Я не сторонник приглашений из далека, НО Михо надо ставить на должность генпрокурора, потому как очень сильна корупционая составляющая среди руководства страной. И если их не убрать вовремя они придут к власти как в своё время янек, и тогда без крови не обойдётся. Нам не надо повторять ошибок это весьма чревато.
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Да нах этот чурка там нужен .. Если уж ставить на эту должность , то полностью проукраинских , таких как Вятрович к примеру ,, патриотов , националистов . У которых при слове - рыг , сепар , коммунядло , кацап , " шерсть дыбом встаёт" .!! .
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Саакашвили племяник действующего генерала ФСБ.
Тоже мне, нашла, су. .ка, "антагониста РФ".
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Taк может его пехотинцем назначить на фронт ?
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Призначення Саакашвілі не врятує Зеленського від помилок, а навпаки. Впливові люді з кола Коломойського впевнено заявляють: «Зеленський піде. Озвучено причини, варіанти. Втомиться і піде».
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