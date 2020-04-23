 Саакашвілі - антагоніст РФ, що життєво необхідно в нинішніх кадрових розкладах Банкової і Кабміну, - нардепка "Голосу" Бобровська

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написала у фейсбуці нардепка "Голосу" Соломія Бобровська, яка працювала в Одеській ОДА, коли її очолював Саакашвілі.
"Я знаю специфіку роботи Міхеіла Саакашвілі, і до нього як до особистості можна ставитись по різному, але тим не менше, вважаю, що таке потенційне призначення на пост Віцепремєра - логічний крок, оскільки в період кризи, і не лише медичної, потрібні швидкі, безкомпромісні та фахові рішення", - зазначила Бобровська.
Вона підкреслила, що "Михеіл - це політик західного вектору і антагоніст РФ, що життєво потрібно у нинішніх кадрових і політичних розкладах біля Банкової і кабміну.".
Крім цього, на думку нардепки, Саакашвілі додасть уряду "швидкості і руху", а також стане ще одним центром балансу і стримування "важковаговиків на кшатлт Авакова".
Раніше стало відомо, що Зеленський запропонував Саакашвілі посаду віцепрем'єра з реформ.
Личный враг Путлера, а не как Порошенко придуманный. Что теперь скажут поросята и соросята? -- дурак ты Федя , ой дурак . Что бы это личный враг , не оказался другом путина .
Почему путин когда ЗЕ стал президентом говорил , что надо бы вернуть грузину украинское гражданство? Интернет все помнит . Посмотри сам .
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прикрыться, как ширмой,
Саакашвили должен понимать - зеленский враг №1
Взяти одного антигониста на нічого не значущу посаду - це ще одна клоунська дурня, цим ви свою кацапсько-малороську натуру не змінете
Вы как страусы голову в песок засунули и типа не видите что тащите во власть преступника в розыске который развалил и собственную страну и даже успел развалить Одесскую область. Страна мозахистов.
По мнению политологов брюссельских исследовательских центров, доклад Тальявини, четко указывающий на вину Тбилиси в разжигании вооруженного конфликта на Кавказе, существенно подмочит репутацию Грузии как демократической страны, а также будет способствовать значительному сокращению международной поддержки Саакашвили.
Значит, все правильно Зе решил
И это только начало.
Тоже мне, нашла, су. .ка, "антагониста РФ".