 61 новий випадок COVID-19 зафіксовано на Київщині, загалом 451 заражений, - ОДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

За добу лабораторно підтверджено 61 новий випадок коронавірусної хвороби.

Загалом офіційно підтверджено 451 випадок захворювання на коронавірус.

З них на стаціонарному лікуванні - 109 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 342 особи.

Серед них - 40 дітей. Одужали - 33 людини.

За час пандемії померло - 11 осіб. За добу нових випадків немає.

За період із 14.03.2020 загалом до Київського обласного лабораторного центру надійшла 1661 підозра на COVID-19. За останню добу отримано 68 повідомлень про підозру. Встановлено медичне спостереження за 3167 контактними особами.

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