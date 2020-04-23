 "Мрія" здійснить ще один рейс через тиждень, - президент "Антонова" Донець

Про це повідомив під час брифінгу президент держпідприємства "Антонов" Олександр Донець, передає Цензор.НЕТ.

""Мрія" виконуватиме ще один рейс за заявкою України. Це станеться через тиждень", - зазначив Донець.

Як повідомлялося, в Україну вранці 23 квітня прибув найбільший у світі транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем з Китаю. Літак привіз рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та понад 100 тис. захисних костюмів.

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