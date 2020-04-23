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 "Мрія" здійснить ще один рейс через тиждень, - президент "Антонова" Донець

Найбільший у світі транспортний літак АН-225 "Мрія" здійснить ще один рейс із медичним вантажем через тиждень.

Про це повідомив під час брифінгу президент держпідприємства "Антонов" Олександр Донець, передає Цензор.НЕТ.

""Мрія" виконуватиме ще один рейс за заявкою України. Це станеться через тиждень", - зазначив Донець.

Як повідомлялося, в Україну вранці 23 квітня прибув найбільший у світі транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем з Китаю. Літак привіз рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та понад 100 тис. захисних костюмів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обсяг вантажу "Мрії" може увійти до "Книги рекордів Гіннеса", - Зеленський. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190964
 
 
 Топ коментарі
 
СБУ надо разобраться КТО БАНКРОТИТ успешные предприятия типа Антонова
Это государственные предприятия, но НЕУСПЕШНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ по чьему то заказу не могут предприятия развивать , чтобы их обанкротить
Считаю, что в Конституцию надо ввести пункт о невозможности продажи и акционирования предприятий такого уровня
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Это если зелёная гнида, Мрию кацапам раньше не продаст.
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Не сумнівапюсь, що у спецслужб Х**ла зріє ідея угробити "Мрію" або ДП "Антонов". "Ні вашим-ні нашим".
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СБУ надо разобраться КТО БАНКРОТИТ успешные предприятия типа Антонова
Это государственные предприятия, но НЕУСПЕШНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ по чьему то заказу не могут предприятия развивать , чтобы их обанкротить
Считаю, что в Конституцию надо ввести пункт о невозможности продажи и акционирования предприятий такого уровня
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Видео про самолеты Антонов и условия работы экипажей Антонова
https://youtu.be/***********
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29 травня 2016 року на держпідприємстві «Антонов» заявили про те, що розглядають можливість запуску серійного виробництва найбільшого в світі літака Ан-225 «Мрія».
30 серпня 2016 року в ЗМІ з'явилась інформація, що ДП «Антонов» уклало угоду з китайською компанією «China airspace» - сторони висловили наміри про довгострокову співпрацю, яка передбачає на першому етапі будівництво другого модернізованого екземпляра літака Ан-225 «Мрія» на держпідприємстві «Антонов» і постачання компанії AICC, і створення на другому етапі спільного серійного виробництва Ан-225 в Китаї за ліцензією «Антонова». Інформацію про продаж прав на «Мрію» в прес-службі компанії спростували.
Для того, щоб другий екземпляр літака «Мрія» злетів у повітря, потрібно близько 300 мільйонів доларів
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Да, будет что воровать медперсоналу - раньше тащили сумками бинты и перчатки и шприцы с ватой, а теперь будут докладывать очки, костюмы и маски.
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