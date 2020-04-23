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 Політика України, Здоров'я
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 Особи, які дали згоду на самоізоляцію з використанням сервісу "Дій вдома", не підлягають обсервації, - постанова Кабміну

Кабінет міністрів України постановив, що особи, які дали згоду на самоізоляцію з використанням сервісу "Дій вдома" до перетину державного кордону або перетину контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію і виїзду з неї, не підлягають обсервації.

Зокрема, постановою уряду №291 від 22 квітня визначено, що особи, які дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома" Єдиного державного веб-порталу електронних послуг до перетину державного кордону або перетину контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, не підлягають обсервації (ізоляції) ), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У зв'язку з цим Міністерству цифрової трансформації спільно зі Службою безпеки доручено забезпечити функціонування електронного сервісу "Дій вдома", зокрема, інформаційної системи епідеміологічного контролю за поширенням COVID-19, який є частиною сервісу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Застосунок "Дій вдома" потрібен для розуміння ситуації щодо осіб, які перебувають у самоізоляції, але примушувати його встановлювати не будуть, - глава Мінцифри Федоров

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190963
 
 
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Знайшли дурних. Вони залишуть смартфон вдома і підуть в своїх справах.
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Це просто "маскування" того, що хворих нема де розміщувать - ізолятори переповнені...
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це не можна було придумати 2 місяці назад?
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