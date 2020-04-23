 Ми все ще на початку пандемії коронавірусу, - Меркель

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише видання Bild.

"Ніхто б не хотів цього почути. Ми не живемо у фінальній фазі пандемії, ми все ще на початку", - сказала вона, додавши, що країна виграла час для зміцнення системи охорони здоров'я.

У своїй заяві Меркель охарактеризувала обмеження основних прав у зв'язку з пандемією коронавірусу як "демократичну вимогу".

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Водночас вона підкреслила, що знає, наскільки важко переносити обмеження жителям Німеччини. Втім, за її словами, жорсткі обмеження необхідні, аби пережити кризу.

Пандемія може бути зупинена тільки за допомогою вакцини, підкреслила Меркель. Пережити ці непрості часи можна тільки разом як суспільству і об’єднано в Європі.

Нагадаємо, всі федеральні землі Німеччини оголосили про плани зробити маски для обличчя обов'язковими в громадських місцях для боротьби з поширенням коронавірусу.