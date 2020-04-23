EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, За кордоном
  2912  19
Матеріали за темою:
Все про:Німеччина (1458) карантин (3421) Меркель (688) COVID-19 (4284) коронавірус (2961)

 Ми все ще на початку пандемії коронавірусу, - Меркель

Канцлер Ангела Меркель у четвер, виступаючи в Бундестазі, заявила, що Німеччина все ще перебуває на початковій стадії пандемії коронавірусу і їй доведеться довго жити з нею.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише видання Bild.

"Ніхто б не хотів цього почути. Ми не живемо у фінальній фазі пандемії, ми все ще на початку", - сказала вона, додавши, що країна виграла час для зміцнення системи охорони здоров'я.

У своїй заяві Меркель охарактеризувала обмеження основних прав у зв'язку з пандемією коронавірусу як "демократичну вимогу".

Також читайте: До подолання кризи ще далеко, - Меркель закликала не скасовувати карантин занадто швидко

Водночас вона підкреслила, що знає, наскільки важко переносити обмеження жителям Німеччини. Втім, за її словами, жорсткі обмеження необхідні, аби пережити кризу.

Пандемія може бути зупинена тільки за допомогою вакцини, підкреслила Меркель. Пережити ці непрості часи можна тільки разом як суспільству і об’єднано в Європі.

Нагадаємо, всі федеральні землі Німеччини оголосили про плани зробити маски для обличчя обов'язковими в громадських місцях для боротьби з поширенням коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190962
 
   
 Топ коментарі
 
Вчера вечером, скрываясь от мусоров иду по парку - идет Сорос и говорит:
- Чип в глаз или в ..... ээээ "рыло"(скажем так) раз?

Ну вот, теперь я с Чипом и Дэйлом.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Гляжу на мировую карту распространения COVID-19 и мне становится смешно - похоже, что Землю унаследуют Туркменистан и Северная Корея )
 показати весь коментар
 
 
Шановний, ти дивишся у правильний бік. Дійсно, порівнявши відсоток смертельних випадків від цієї вірусної інфекції серед країн світу, видно чітку тенденцію: чим більш розвинена країні у економічному відношення, тим відсоток смертей більший. Так у США, Франції, Великій Британії, Німеччині і інших країнах Західної Європи відсоток смертей вище, ніж у країнах Східної Європи чи європейських республіках колишнього срср. А у Східній Європі відсоток вищий, ніж в Азії. Пояснюють тим, що до нас епідемія ще не дійшла. А я думаю, що це все результат різної сили імунної системи різних народів. У менш розвинених в економічному плані народів імунна система сильніша. Але у багатших країн краща медицина. От тому і Ізраїлі так багато захворіли, а смертність зовсім мала. Так що помремо всі, але не одразу.
 показати весь коментар
 
FACEPALM

PS: елки-палки, я такой степени отсутствия чувства юмора, замешанного на тупости, не встречал еще нигде
 показати весь коментар
 
Пережить эти непростые времена можно только вместе завоевав ПольшуИсточник: https://censor.net.ua/n3190962
 показати весь коментар
 
Одуренная демократия: вся страна в кутузке, ради... а ради чего, собственно? Мы все еще в начале пандемии коронавируса, - Меркель - Цензор.НЕТ 8007
 показати весь коментар
 
Вот то,ради чего искусственно распространили ковид19 по всем странам-ВАКЦИНАЦИЯ.Чипирование.Все идет по сценарию,случайностей нет.
 показати весь коментар
 
а кацапы все от своего "вектора" стрелки на мировое правительство переводят Мы все еще в начале пандемии коронавируса, - Меркель - Цензор.НЕТ 219.вы бы не палились так,недолугие
 показати весь коментар
 
Дурачок,почитай в инете инфу об этом вопросе.Кидает вас из крайности в крайность.Дуракми всегда легче управлять
 показати весь коментар
 
кацапка,а это правда?шо уже по всей рахе началось?каждой области свой прызидент Ми все ще на початку пандемії коронавірусу, - Меркель - Цензор.НЕТ 7769

Ми все ще на початку пандемії коронавірусу, - Меркель - Цензор.НЕТ 7299
 показати весь коментар
 
 
Вчера вечером, скрываясь от мусоров иду по парку - идет Сорос и говорит:
- Чип в глаз или в ..... ээээ "рыло"(скажем так) раз?

Ну вот, теперь я с Чипом и Дэйлом.
 показати весь коментар
 
 
Германия - 1 усопший и 30 выздоровели
Мы - было практически 1 : 1, теперь чет 1 : 4.
Молодцы наши керманичи - обосрались с соотношением, но потом плавненько вырулили(на бумаге) на в 4 раза большую эффективность "лечения". И это при более тыще подуставших медиков.(!)
 показати весь коментар
 
это ОФИЦИАЛЬНАЯ статистика ВОЗ, которая получает ее от ОФИЦИАЛЬНЫХ органов Германии https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d
Это похоже на начало ????
 показати весь коментар
 
 
Фрау Меркель имеет ввиду, что пока переболело 1% населения, а нужно 70% для коллективного иммунитета. Это может занять 2-3 года без взлома медицинской системы .

Вывод: ждем вакцину и методики/лекарства и продолжаем разумный карантин, дистанцию/маски/руки в общественных местах и на работе.
 показати весь коментар
 
у нас то же самое...только время и деньги потратили не на укрепление медицины,а на укрепление экономики китая путем закупки у них масок,очков и халатов.хотя все это можно было производить самим,и безработных меньше было бы.
 показати весь коментар
 
 
Все священники прихода РПЦ в новосибиском Академгородке заразились коронавирусом

Мы все еще в начале пандемии коронавируса, - Меркель - Цензор.НЕТ 1067
 показати весь коментар
 
Ооомммм.... Вы еще сами не представляете, в начале чего вы.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору