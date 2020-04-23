 Ми все ще на початку пандемії коронавірусу, - Меркель

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише видання Bild.
"Ніхто б не хотів цього почути. Ми не живемо у фінальній фазі пандемії, ми все ще на початку", - сказала вона, додавши, що країна виграла час для зміцнення системи охорони здоров'я.
У своїй заяві Меркель охарактеризувала обмеження основних прав у зв'язку з пандемією коронавірусу як "демократичну вимогу".
Водночас вона підкреслила, що знає, наскільки важко переносити обмеження жителям Німеччини. Втім, за її словами, жорсткі обмеження необхідні, аби пережити кризу.
Пандемія може бути зупинена тільки за допомогою вакцини, підкреслила Меркель. Пережити ці непрості часи можна тільки разом як суспільству і об’єднано в Європі.
Нагадаємо, всі федеральні землі Німеччини оголосили про плани зробити маски для обличчя обов'язковими в громадських місцях для боротьби з поширенням коронавірусу.
PS: елки-палки, я такой степени отсутствия чувства юмора, замешанного на тупости, не встречал еще нигде
- Чип в глаз или в ..... ээээ "рыло"(скажем так) раз?
Ну вот, теперь я с Чипом и Дэйлом.
Мы - было практически 1 : 1, теперь чет 1 : 4.
Молодцы наши керманичи - обосрались с соотношением, но потом плавненько вырулили(на бумаге) на в 4 раза большую эффективность "лечения". И это при более тыще подуставших медиков.(!)
Это похоже на начало ????
Вывод: ждем вакцину и методики/лекарства и продолжаем разумный карантин, дистанцию/маски/руки в общественных местах и на работе.