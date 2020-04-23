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 Здоров'я
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Все про:Мінздоров'я (1525) закупівлі (173)

 Закупівлю ліків і медобладнання розблокуємо і зробимо максимально прозорою, - заступниця голови МОЗ Шаталова

Розблокування процесу закупівель ліків, медичного обладнання та устаткування є першочерговим завданням нового керівництва Міністерства охорони здоров'я. Цей процес має стати максимально відкритим і прозорим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я України Світлана Шаталова.

"Наше першочергове завдання - розблокувати всі процеси закупівлі, зробити їх максимально прозорими і відкритими. Щоб усі могли зрозуміти, яким чином відбувається закупівля ліків, хто за що відповідає", - зазначила вона.

За її словами, зараз МОЗ активно працює над тим, щоб забезпечити вітчизняні лікарні всіма необхідними лікарськими засобами.

"А це засоби для лікування орфанних захворювань, онкології, препарати антиретровірусної терапії, препарати, які застосовуються для лікування рідкісних захворювань", - наголосила вона.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190959
 
 
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только сейчас нуну Закупку лекарств и медоборудования разблокируем и сделаем максимально прозрачной, - замглавы Минздррава Шаталова - Цензор.НЕТ 2029 зато министр мог сесть в самоизоляцию Закупку лекарств и медоборудования разблокируем и сделаем максимально прозрачной, - замглавы Минздррава Шаталова - Цензор.НЕТ 2029 ух
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шел четвертый месяц всемирной пандемии... Закупку лекарств и медоборудования разблокируем и сделаем максимально прозрачной, - замглавы Минздррава Шаталова - Цензор.НЕТ 9371
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ну здрастє!
30 років на цьому маєтки по світу скупляли а тепер чесно?
КОМУ ЦЕ ПОТРІБНО?
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На який місяць пандемії ви прозрєлі? А шо робили до цього? Катались на самокатах, а ЗЕ піарився в відосиках.
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Без коментарів. "Жена экс-губернатора Одесской области Максима Степанова в день его назначения министром здравоохранения Украины зарегистрировала в пригороде Одессы медицинскую компанию «Бестздрав».
По данным 368.media, компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса."
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сначала нехило прибарахлились на масках и защитных костюмах, теперь вот хотят сделать прозрачным. неужели нажрались? или нашли другой источник деребана бюджета?
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Закупка медпрепаратов, при шаталовой, будет такая же воровская и "прозрачна" как и при богатырёвой или при о. мусие.??
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