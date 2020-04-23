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 Комітет ВР продовжує підготовку банківського законопроєкту: пройдено майже 6 тис. поправок

Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики продовжує роботу над законопроєктом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).

Трансляція засідання ведеться на YouTube-каналі комітету, передає Цензор.НЕТ.

Члени комітету продовжують розгляд поправок до "банківського" законопроєкту №2571-д після перерви в засіданні, яку було оголошено напередодні ввечері.

На засіданні вчора, 22 квітня, члени комітету встигли розглянути 5718 поправок з більш ніж 16,5 тисячі.

Засідання комітету відбувається у режимі відеоконференції.

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Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 21 квітня, Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики почав розгляд у другому читанні законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).

Перший заступник голови комітету Ярослав Железняк повідомив журналістам, що розгляд документа відбувається за абзацами, яких понад 70.

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Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків і повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім колишнім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли в нього понад 16 тисяч поправок.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190958
 
 
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Цей закон до сраки дверці. Бєня оскаржить його в КС і виграє суд. Розводняк для лохів.
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Подейкують що Беня - це лише прикриття. А от заборона судів оскаржувати рішення Нацбанку - то вже не двері, а повна ср...ка! Ми ніколи тоді вже не повернемо вкрадені за 30 років гроші .
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О Бене там 5%...Цель другая...Могли просто написать один законопроект адресный о Приватбанке и все бы без истерик проголосовали...голосов 300 бы набралось.
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Истерический принтер в действии. Идиоты на содержании налогоплательщиков.
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Этот закон нельзя принимать до тех пор пока не будут расследованы причины " отъёма Привата " ну и естественно посадки. А без этого нас ждёт игра в футбол на банковской ниве, и ВСЁ.
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