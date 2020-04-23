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 Політика України, Здоров'я
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 Закуплені МОЗ захисні костюми гарантують безпеку медикам, - заступник міністра Шаталова

Самостійно закуплені Міністерством охорони здоров'я України захисні костюми по 478 грн/шт. гарантують безпеку медикам, на відміну від закуплених держпідприємством "Медичні закупівлі України" (МЗУ), запевняє заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

"Ми можемо стверджувати, що сертифікація (закуплених МОЗ костюмів. - Ред.) є захистом від інфекції, і ми можемо бути впевнені, що лікарі, які працюють в осередку, будуть здорові", - сказала вона на брифінгу  в четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Украіна.

Зокрема, за словами Шаталової, закуплені Міністерством охорони здоров'я костюми мають проклеєні шви, а вибрані МЗУ - ні.

"У них навіть немає проклеєних швів, вони не мають повної ізоляції, шви прошиті голкою, а в осередку повинні бути проклеєні шви, щоб забезпечувати повну ізоляцію", - сказав вона.

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Шаталова повідомила, що МОЗ провело процедуру закупівлі захисних костюмів відповідно до чинного законодавства. "Ми отримали комерційні пропозиції від семи учасників, трьох з яких з різних причин - податкові борги, судові справи, невідповідність стандартам - ми відхилили. Таким чином, ми отримали чотири пропозиції з підтверджувальними документами. Ми подивилися на їхню вартість і уклали договір з компанією, що запропонувала найнижчу ціну з підтверджуючим сертифікатом за стандартом 14126", - сказала вона.

Відповідаючи на питання, чому МЗУ не отримало повного переліку вимог до продукції, що закуповується, Шаталова відповіла, що має такі ж питання до керівництва держпідприємства.

"Перед тим, як укладати договір, держпідприємство має затвердити в МОЗ істотні умови договору: кількість, якість, ціну. Ми отримали декілька звернень від ДП, але там було зовсім не про це, ні слова не було, що вони просять нас затвердити", - сказала вона.

Шаталова вважає, що "ДП проігнорувало законодавство, не погодивши з органом управління всі умови договору".

"Вважаю, що тут повинні розбиратися правоохоронні органи, щодо діяльності цього підприємства потрібно зробити певні висновки", - сказав вона.

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Як повідомлялося, ДП "МЗУ" 21 квітня повідомило, що провело всі необхідні процедури для закупівлі 90 тис. костюмів біологічного захисту відповідно до порядку, визначеного постановою Кабінету міністрів від 20 березня 2020 року №225 "Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій і пандемій коронавірусної хвороби (COVID- 19) на території України", однак не отримало відповіді від Міністерства охорони здоров'я; при цьому в разі своєчасної відповіді МОЗ 20 тис. костюмів вже могли б бути поставлені в лікарні. Виробником костюмів виступила компанія "Текстиль-Контакт", яка спеціально почала їхнє виробництво для МЗУ.

У МЗУ зазначили, що 10 квітня ДП отримало розпорядження МОЗ про закупівлю 90 тис. костюмів біозахисту на суму 35,687 млн ​​грн (очікувана вартість 396 грн / штука), коди товару визначені розпорядженням відповідно до постанови Кабміну №225 згідно з УКТЗЕД. 11 квітня МЗУ підготувало техзавдання і опублікувало річний план закупівель в системі ProZorro. ДП здійснило моніторинг 100 схожих закупівель і проаналізувало 16 пропозицій. 13 квітня МЗУ відправило МЗУ лист для узгодження. 14 квітня був зареєстрований у постачальника (український виробник), який запропонував найвигідніші умови (245 грн / шт.), тобто економія мала бути до 13,7 млн ​​грн. МЗУ підписало договір з постачальником і відправило його на узгодження Міністерству охорони здоров'я, проте офіційної відповіді від відомства через сім днів ДП не отримало.

У той же час міністерство 15 квітня оприлюднило зміни до річного плану закупівель, згідно з яким відомство уклало договір на закупівлю 71,374 тис. костюмів, виготовлених в КНР, на суму 35,874 млн грн (488,6 грн / шт.), пояснюючи це необхідністю отримати костюми відповідно до ДСТУ EN 14126, однак такої вимоги МОЗ не поставив спочатку. Вона з'явилася тільки в самостійно опублікованих Міністерством охорони здоров'я змінах в план.

У МЗУ підкреслили, що товар, який планує закупити МОЗ, в Україні ще потрібно буде перевірити на відповідність цієї сертифікації. За даними ЗМІ, це костюми китайського виробництва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190957
 
 
 Топ коментарі
 
Шёл второй месяц карантина и наконец!
Но вначале надо было все продать, включая маски!
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Цензор - " ведомство заключило договор на закупку 71,374 тыс. костюмов, изготовленных в КНР, на сумму 35,874 млн грн (488,6 грн/шт.), объясняя это необходимостью получить костюмы в соответствии с ДСТУ EN 14126"
В міжнародних організаціях ціна за такий костюм, з дотриманням цього стандарту, складає 12$, або близько 300грн. за штуку.
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Новиє ліца не можуть бути корупціонерами.
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коррупционная отмазка...типа мы переплатили но купили лучше
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Новиє ліца не можуть бути корупціонерами.
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Шёл второй месяц карантина и наконец!
Но вначале надо было все продать, включая маски!
 показати весь коментар
 
 
https://lb.ua/society/2020/04/20/455743_minzdrav_obvinil_medzakupki.html

Производитель сам признал что украинские костюмы по 245 грн медикам не подходят.
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Павел, дивно посилатися на жовтуху, будучи зареєстрованим на цензорі, і маючи можливість
відслідковувати інформацію від дійових осіб.
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Цензор - " ведомство заключило договор на закупку 71,374 тыс. костюмов, изготовленных в КНР, на сумму 35,874 млн грн (488,6 грн/шт.), объясняя это необходимостью получить костюмы в соответствии с ДСТУ EN 14126"
В міжнародних організаціях ціна за такий костюм, з дотриманням цього стандарту, складає 12$, або близько 300грн. за штуку.
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Олександра Устінова, народний депутат від партії "Голос" - "Костюми для лікарів на 40% дорожче, або Як у новому МОЗі на пандемії заробляють."

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У всех наших госчиновников одна и та же упрямая цель - во что бы то ни стало дорваться до госзакупок, сесть на заказ и стричь откаты. Все мысли заняты тем, чтобы придумать очередную (но свою!) прокладку для отмывания денег
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Прицьому купити нафту, за яку нам ще і доплату зроблять, вводить їх в ступор. тому що ця тема, нецікава нікому, взагалі....
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Что она хотела подчеркнуть словом "самостоятельно"?
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+100 !
Она проговорилась ) Кто-то до неё придумал эту прокладку (как это обычно делается) в виде целого Госпредприятия (!) по медзакупкам и теперь оно является их конкурентом Закупленные Минздравом защитные костюмы гарантируют безопасность медикам, - замминистра Шаталова - Цензор.НЕТ 9519
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Большие раки,но по пять,маленькие раки,но по три.
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костюмів катастрофічно не вистачає. Лікарі, медсестри, санітарки відмовляються працювати в коронавірусних відділеннях без захисного обладнання. Що говорити, навіть масок на всіх не вистачає.
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В СССР на военных складах хранилось дофига противочумных костюмов на случай бактериологической атаки. У них высокий уровень надежности. Может, они где-то так и лежат, и о них просто забыли? А вообще, нужно налаживать свое производство защитных средств. И дешевле, и надежнее. Закуплені МОЗ захисні костюми гарантують безпеку медикам, - заступник міністра Шаталова - Цензор.НЕТ 1743
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