 В Україні з COVID-19 госпіталізовано 2308 осіб, з них 103 дитини і 223 медики. До апаратів ШВЛ підключено 100 пацієнтів, - ЦГЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ у Facebook.
До апаратів штучної вентиляції легень підключено 100 осіб, зокрема одна дитина.
Також повідомляється, що в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 187 осіб, з них 94 чоловіки і 93 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85%).
Так, 504 особи вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Загалом в Україні досліджено 72 296 зразків методом ПЛР.
Нагадаємо, станом на ранок 23 квітня в Україні зафіксовано 578 нових випадків COVID-19, загалом - 7170, померли 187 осіб, 504 - одужали.
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К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 100 человек, в том числе один ребенок.
Источник: https://censor.net.ua/n3190956"
Родители, не сдавайтесь, про короновирус это - фейк, особенно если считать отношение не количество умерших к количеству выздоровевших, а количество умерших к количеству зараженных!
залишилося ще кількість тестів по регіонах, що зроблено за
минулу добу..