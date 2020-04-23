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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
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 В Україні з COVID-19 госпіталізовано 2308 осіб, з них 103 дитини і 223 медики. До апаратів ШВЛ підключено 100 пацієнтів, - ЦГЗ

В Україні на амбулаторному лікуванні перебувають 4862 пацієнти, з них 372 дитини. Загалом госпіталізовано 2308 осіб, з них 103 дитини і 223 медпрацівники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ у Facebook.

До апаратів штучної вентиляції легень підключено 100 осіб, зокрема одна дитина.

Також повідомляється, що в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 187 осіб, з них 94 чоловіки і 93 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85%).

Так, 504 особи вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швидкого підйому захворюваності на COVID-19 поки немає, за день реєструється 400-450 випадків, - начальник відділу ЦГЗ Родина

Загалом в Україні досліджено 72 296 зразків методом ПЛР.

Нагадаємо, станом на ранок 23 квітня в Україні зафіксовано 578 нових випадків COVID-19, загалом - 7170, померли 187 осіб, 504 - одужали.

В Україні з COVID-19 госпіталізовано 2308 осіб, з них 103 дитини і 223 медики. До апаратів ШВЛ підключено 100 пацієнтів, - ЦГЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190956
 
 
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"В Украине на амбулаторном лечении находятся 4862 пациента, из них 372 ребенка. Всего госпитализированы 2308 человек, из них 103 ребенка и 223 медработника.
...
К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 100 человек, в том числе один ребенок.
Источник: https://censor.net.ua/n3190956"

Родители, не сдавайтесь, про короновирус это - фейк, особенно если считать отношение не количество умерших к количеству выздоровевших, а количество умерших к количеству зараженных!
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Еще можно считать отношение умерших от этого вируса к общему числу людей не Земле.
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ИВЛ становятся причиной смерти после отключения. Академик Чучивылин из Москвы простая подпитка простым устройством это помогает.
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уряд почав виправлятися і надавати інфу..

залишилося ще кількість тестів по регіонах, що зроблено за
минулу добу..
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