 Електронний лікарняний досі не впроваджено через технічні проблеми, - Степанов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив під час брифінгу.

"Проєкт електронного лікарняного - це спільна робота Міністерства охорони здоров’я та Мінсоцу. В березні був підписаний тимчасовий порядок, затверджений Кабінетом міністрів, але зараз є певні технічні проблеми, які, в тому числі, виникли у зв’язку з нагальною ситуацією з COVID-19. Тому в нас є відповідні затримки щодо введення саме електронного лікарняного", - сказав Степанов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство соціальної політики України розраховує запустити листки непрацездатності в електронній формі з 1 квітня поточного року.

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