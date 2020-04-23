 Електронний лікарняний досі не впроваджено через технічні проблеми, - Степанов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив під час брифінгу.
"Проєкт електронного лікарняного - це спільна робота Міністерства охорони здоров’я та Мінсоцу. В березні був підписаний тимчасовий порядок, затверджений Кабінетом міністрів, але зараз є певні технічні проблеми, які, в тому числі, виникли у зв’язку з нагальною ситуацією з COVID-19. Тому в нас є відповідні затримки щодо введення саме електронного лікарняного", - сказав Степанов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство соціальної політики України розраховує запустити листки непрацездатності в електронній формі з 1 квітня поточного року.
Да какая бы ни была там система учета построена, если она снизит количество необоснованных больничных хотя бы на 1 миллион человеко-дней (а это меньше 5% больничных), то оплата жуликам уменьшится на (исходя из средней ЗП в 2019 в 10`000 гривен, а значит и стоимости больничного в 300 грн за день) - на 300'000'000 гривен в год.
Как, уже не херня?
А если учесть, что по некоторым экспертным оценкам фейковые больничные - это около 30% всех больничных, то счёт там на миллиарды на самом деле.
Знаете, как на госпредприятиях учитывают больничные? Если не принёс справку - прогул. Неоплачиваемый. И у "ряботничка" есть 2 недели на "донос справки". И ВСЕ находят справочки - тащат бумажечки. Платят взятки врачишкам.