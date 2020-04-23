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 Суспільство, Здоров'я
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 Електронний лікарняний досі не впроваджено через технічні проблеми, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що електронні лікарняні в Україні не впроваджуються через технічні проблеми, які виникли, зокрема, у зв'язку з поширенням COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив під час брифінгу.

"Проєкт електронного лікарняного - це спільна робота Міністерства охорони здоров’я та Мінсоцу. В березні був підписаний тимчасовий порядок, затверджений Кабінетом міністрів, але зараз є певні технічні проблеми, які, в тому числі, виникли у зв’язку з нагальною ситуацією з COVID-19. Тому в нас є відповідні затримки щодо введення саме електронного лікарняного", - сказав Степанов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство соціальної політики України розраховує запустити листки непрацездатності в електронній формі з 1 квітня поточного року.

Також читайте: З квітня українці зможуть оформити лікарняний онлайн, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190955
 
 
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а чё сразу дубилет? Это ж не говносайтик сделать или там аппликушечку на смарт какашечную с нулевой полезностью...
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ну, якщо він зміг порахувати кількість людей в Україні без переписи, то запустити електронний лікарняний йому на раз плюнути...
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А эта херня зачем? Зачем тратить ресурсы не богатой страны на всякую хрень без которой можно обойтись?
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В стране выписывается 7'000'000 больничных ежегодно, каждый больничный - это 1-120 дней. Большая часть этих больничных - фейковые, но за них кто-то платит среднегодовую ЗП прогульщикам. До 5 дней - предприятие, а более 5 дней - государство.

Да какая бы ни была там система учета построена, если она снизит количество необоснованных больничных хотя бы на 1 миллион человеко-дней (а это меньше 5% больничных), то оплата жуликам уменьшится на (исходя из средней ЗП в 2019 в 10`000 гривен, а значит и стоимости больничного в 300 грн за день) - на 300'000'000 гривен в год.

Как, уже не херня?

А если учесть, что по некоторым экспертным оценкам фейковые больничные - это около 30% всех больничных, то счёт там на миллиарды на самом деле.

Знаете, как на госпредприятиях учитывают больничные? Если не принёс справку - прогул. Неоплачиваемый. И у "ряботничка" есть 2 недели на "донос справки". И ВСЕ находят справочки - тащат бумажечки. Платят взятки врачишкам.
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А что поменялось? Теперь врач левые больничные не виписывает?
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Проблемма у нас одна - недопердизент, и - иже евойная когорта (шайка-лейка).
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вот именна,не то шо прошлый со свинярчуками
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