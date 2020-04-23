 "Мрія" привезла рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та понад 100 тис. захисних костюмів, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Про це він сказав під час брифінгу після прибуття літака, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що це один з найбільших вантажів за останні тижні, які Україна зустрічає з Китаю.
"Наша "Мрія" привезла в Україну 12 млн масок (як для лікарень, так і для аптечних мереж), також привезли близько 260 тис. захисних окулярів для наших медиків і понад 100 тис. захисних костюмів 5 рівня захисту", - сказав Зеленський.
это я про bash171717
До речі, тобі вже сказали, що скоро платити вам не будуть?
Хто мені платити не буде? Орендарі котрі винаймають в мене мої приватні приміщення?
Чи ти свято впевненне,що тут всі як ти-виживають сидячи на ботофермі і постячи хйню?)))
Во істину імбіцил....
Коли дядю Беню видадуть америкосам, лишишся без роботи, трубадур зелений!
Цирк ДюСолей відпочиває!)))
Бачу, самих смердючих, як ти, виганяють в мережу у виключних випадках - щоб ви смерділи голосніше за бубочку!
Так що, старайся!
Сначала твои молодые представители "реальних дій, а не перерізачі стрічочок" покупают внутри страны маски по гривне за штуку и вывозят из Украины на пороге пандемии, чтоб продать за бугор в десять раз дороже. Гешефт кладут в свой частный карман.
А теперь такие же количества завозят обратно в страну, но покупая по повышенной цене и за государственные деньги.
Лучше бы просто перерезали стричочки, чем делали вот такие вот реальные дии.
Про перспективи справ у медицині країни розповів міністр МОЗ Максим Степанов під час брифінгу сьогодні.
;Це буде вирішуватися на рівні керівництва конкретного закладу.
Що стосується 984 лікарень, які мають дефіцит по фінансуванню, може бути зниження заробітних плат.
А в деяких випадках - звільнення медичного персоналу", - зазначив глава міністерства.
Тим часом вже три місяці без зарплатні.
А, низзя, он ведь "бубочке" отстегнул
"нехватка" вже місяць, за місяць можна було б ще більше пошити, швейні фабрики по всій Україні, забезпеч спанбондом та дай державне замовлення, люди будуть мати роботу, можна і на експорт виготовляти, але для віслюка це все вища математика.
На почитай какие костюмы по 240 грн, это дерьмо не подходит медикам.
http://slavna.ua/
Где украинские маски и костюмы, тварь криворожская *************????
Крім того, Мрія заробляє грошей у валюті.
кому надо считайте эффективность
это один из крупнейших грузов за последние недели, которые Украина встречает из Китая. Источник: https://censor.net.ua/n3190952
Ще раз, ти дуже тупий.
і точно - неправда. що невиліковний - - дуже навіть виліковний.
як можна розмістити заказ на фабриках? ти думай, що говориш! - фабрики всі на карантині, як вони пошиють того заказа?
он может доставить
уйобок безграмотный
браво, великий зеленый комбинатор дешевого пиара.
Случилась беда, укрспирт не может сделать по 40 гривен, и дать в торговые сети по 50?
Хватит уже этих мансов, люди без работы, а глицерин с перекисью и спиртом любой дурак может
Тогда это уже 2 рекорда получится!