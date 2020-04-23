 "Мрія" привезла рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та понад 100 тис. захисних костюмів, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Про це він сказав під час брифінгу після прибуття літака, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що це один з найбільших вантажів за останні тижні, які Україна зустрічає з Китаю.

"Наша "Мрія" привезла в Україну 12 млн масок (як для лікарень, так і для аптечних мереж), також привезли близько 260 тис. захисних окулярів для наших медиків і понад 100 тис. захисних костюмів 5 рівня захисту", - сказав Зеленський.









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