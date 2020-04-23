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 Політика України, Суспільство
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Все про:вантажі (92) Зеленський (5158) літак (821) Мрія (14)

 "Мрія" привезла рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та понад 100 тис. захисних костюмів, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський заявив, що український літак "Мрія" привіз рекордні 103 тонни вантажу з медичними засобами.

Про це він сказав під час брифінгу після прибуття літака, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що це один з найбільших вантажів за останні тижні, які Україна зустрічає з Китаю.

Мрія привезла рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та понад 100 тис. захисних костюмів, - Зеленський 01

"Наша "Мрія" привезла в Україну 12 млн масок (як для лікарень, так і для аптечних мереж), також привезли близько 260 тис. захисних окулярів для наших медиків і понад 100 тис. захисних костюмів 5 рівня захисту", - сказав Зеленський.

Мрія привезла рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та понад 100 тис. захисних костюмів, - Зеленський 02
Мрія привезла рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та понад 100 тис. захисних костюмів, - Зеленський 03
Мрія привезла рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та понад 100 тис. захисних костюмів, - Зеленський 04
Мрія привезла рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та понад 100 тис. захисних костюмів, - Зеленський 05

Також дивіться: В Україну прибув літак "Мрія" з медичним вантажем. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190952
 
 
 Топ коментарі
 
То, что толкнули Немцам за КЭШ, теперь купили заграницей и привезли оттуда обратно.. ЗЕМОЗГ!
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Які реальні дії, зедебіл? Воно спочатку десятки приватних пасажирських літаків відправляв за мед.товарами, а після резонансу, що наша Мрія допомагає всім країнам, крім нашей, ця падла пригадала про наш літак з державного підприємства.
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Мразь...кому что - а этому ублюдку только пиар и рекорды!
Где украинские маски и костюмы, тварь криворожская подхуйловская????
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То, что толкнули Немцам за КЭШ, теперь купили заграницей и привезли оттуда обратно.. ЗЕМОЗГ!
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Так в кэш в кармат,а это закуплено за бюджетные.Красивая комбинация,да,з.********?
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Ось, як виглядають реальні дії, а не перерізання стрічочок!
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Які реальні дії, зедебіл? Воно спочатку десятки приватних пасажирських літаків відправляв за мед.товарами, а після резонансу, що наша Мрія допомагає всім країнам, крім нашей, ця падла пригадала про наш літак з державного підприємства.
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походу, на Цензор зашли Зеленоботы, и будут нахваливать бубочку, и петь Оды "Величайшему Лидеру Вселенной"...
это я про bash171717
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Ти диви, як казкові свідки секти 8 відсотків збудились!))) Весняне загострення? А ну, розкажіть но мені, як ви, якщо й дісно такі розумні, програли вибори з таким нищівним позором!)))
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а як їх можна було виграти,якщо вас- двбйбв так багато? "Мрія" привезла рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та понад 100 тис. захисних костюмів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1249
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Ну от суспільство й дало оцінку альтернативно обдарованій меншості!
До речі, тобі вже сказали, що скоро платити вам не будуть?
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Коли в суспільстві такий відсоток імбіцилів,то повір,з дупи країна вилізе не скоро...
Хто мені платити не буде? Орендарі котрі винаймають в мене мої приватні приміщення? "Мрія" привезла рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та понад 100 тис. захисних костюмів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8307
Чи ти свято впевненне,що тут всі як ти-виживають сидячи на ботофермі і постячи хйню?)))
Во істину імбіцил.... "Мрія" привезла рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та понад 100 тис. захисних костюмів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 742
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Называй свими именами - тупое малороссийское быдло, которого оказалось в Украине в большинстве сделали себя сами, выбраг тупого клоуна Коломойши и уничтожив страну. Радуйтесь! "Мрія" привезла рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та понад 100 тис. захисних костюмів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4689
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Скигли голосніше, непотріб!
Коли дядю Беню видадуть америкосам, лишишся без роботи, трубадур зелений!
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Палай, не зупиняйся, ви такі кумедні у своїй бурі в стакані!)))
Цирк ДюСолей відпочиває!)))
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бе-бе-бе, як каже без 5 хвилин віце-прем*єр Мішіко Саак!
Бачу, самих смердючих, як ти, виганяють в мережу у виключних випадках - щоб ви смерділи голосніше за бубочку!
Так що, старайся!
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Ти вже найшов собі роботу, коли Петро Олексійович вас порозганяє за профнепридатність?)))
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Ні, ми насолоджуємось одами синьоносому! Вони такі кумедні у своїй недолугості!)))
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Аха "Мрія" привезла рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та понад 100 тис. захисних костюмів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9968. господин Радуцкий. По информации СМИ, он купил 28 млн масок и продал их с наваром 188 млн грн.
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Ты на самом деле немного глупый? Или сейчас просто цинично прикалываешься, строя из себя непонимающего?

Сначала твои молодые представители "реальних дій, а не перерізачі стрічочок" покупают внутри страны маски по гривне за штуку и вывозят из Украины на пороге пандемии, чтоб продать за бугор в десять раз дороже. Гешефт кладут в свой частный карман.

А теперь такие же количества завозят обратно в страну, но покупая по повышенной цене и за государственные деньги.

Лучше бы просто перерезали стричочки, чем делали вот такие вот реальные дии.
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Якби ти вміло читати й думати, то прочитало б, хто й як ці маски вивозив, хоча не переймайся, то- не для тебе, занадто складно для 8 відсоткового розуму!)))
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Хорошо хоть сейчас и в реальности соответствовало...Второй месяц карантина, и всё было в будущем времени. Как обычно волонтёры волонтёрят и меценаты местные подключились.
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Українських медиків, які працюють в тих медичних закладах, де є дефіцит з грошима ймовірно чекає зниження заробітних плат. Таких закладів медицини, за підрахунками НСЗУ в країні аж тисяча.
Про перспективи справ у медицині країни розповів міністр МОЗ Максим Степанов під час брифінгу сьогодні.
;Це буде вирішуватися на рівні керівництва конкретного закладу.
Що стосується 984 лікарень, які мають дефіцит по фінансуванню, може бути зниження заробітних плат.
А в деяких випадках - звільнення медичного персоналу", - зазначив глава міністерства.
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Аплодую! Ще дивуються, чого медіки похворіли.
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У нас уже попередили- після епідемії всіх під скорочення, а приміщення під ТЦ піде.
Тим часом вже три місяці без зарплатні.
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100 тыс. защитных костюмов из Китая про 500 грн, вместо наших украинских по 230 грн. Коррупционный беспредел. Ганьба!
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Украинские тоже 5 уровня или лишь бы тявкнуть о зраде?
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Тявкаешь ты как моська. Да, 5 уровня. А маски украинские сложно закупить? Это высокие технологии? Защитничек зеленый.
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Дура ты полная, чтоб все это пошить нужно время а острая нехватка уже сейчас.
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Мож кРадуцкий пошьёт, на нарах? господин Радуцкий. По информации СМИ, он купил 28 млн масок и продал их с наваром 188 млн грн.
А, низзя, он ведь "бубочке" отстегнул
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Не хами, зелень слизкая. Для пошива масок времени нужно месяц? Несешь чушь несусветную, такой же как и все зеленые.
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пашок,придурок та ЗеБіл,закінчуй вилизувати шмарклі та його шоблі.

"нехватка" вже місяць, за місяць можна було б ще більше пошити, швейні фабрики по всій Україні, забезпеч спанбондом та дай державне замовлення, люди будуть мати роботу, можна і на експорт виготовляти, але для віслюка це все вища математика.
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Контрольное слово-ТОЖЕ 5 Уровня.Ну тоже,но зато вдвое дороже.Ты рад за Бубочку?
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https://lb.ua/society/2020/04/20/455743_minzdrav_obvinil_medzakupki.html

На почитай какие костюмы по 240 грн, это дерьмо не подходит медикам.
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а може там модні дракончики намальовані - щоби не було депресії у медиків та пацієнтів.
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Украинский производитель медицинской продукции одноразового использования.
http://slavna.ua/
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Мразь...кому что - а этому ублюдку только пиар и рекорды!
Где украинские маски и костюмы, тварь криворожская *************????
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вдягни сміттєвого пакета і буде тобі костюм.
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Мне кажется все перечисленное поместилось бы в 1 КамАЗ. Зачем Мрию гоняли? Опять понты зеленые?
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Хоть оно все и не особо тяжелое но обьемное, одни 100 тыс костюмов займут огромный обьем коробок.
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простій Мрії ще дорожчий, ніж її польоти.
Крім того, Мрія заробляє грошей у валюті.
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по объему грузовой отсек самолета 43*6,4*4,4=1210м куб., размер коробки с 4000 масок 0,49*0,378*0,32*3000коробок=180м куб. остальной груз хз какие там размеры. размер коробки отсюда https://zdravtorg.ru/maska_trehsloynaya
кому надо считайте эффективность
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Бубочка лично встретила в аэропорту_это подвиг? А сколько из доставленного закуплено за деньги этого долларового миллионера,али опять видосиками отделался? Над каждым своим центиком трусится.Кстати ,МВДешники ,что прилетели в Италию, уже его виллу обработали, и говорят,что остались ее охранять с выплатой командировочных?
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Сначала все качественные маски и противочумные костюмы распродали в ноль всякие радуцкие, коломойские и прочие зелебобские прилипалы. Теперь втридорога везут китайское гавнище и ещё и трубят об этом . Попробуйте купить качественную маску в Киеве. Все поставщики предлагают этот китайский хлам, который нельзя назвать медицинской маской
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Ждём очередной видосик. А реале опять один пиар и все.
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В Украине не было кому пошить маски и костюмы за доллары???
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Он добавил, что этот рекордный объем груза и может войти в "Книгу рекордов Гиннеса" - А ему лишь бы рекорды устанавливать, лишь бы шоу было...
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це добре - росте ВВП України.
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можна докладніше, яким чином цей переліт (здійснений за кошт України), вплинув на ріст ввп країни?
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чого за кошт України? його мають фрахтувати на перевезення вантажів.
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ну як це чому за кошт України, тому, що вантаж призначений для України, відповідно й зафрахтований він був державою.

это один из крупнейших грузов за последние недели, которые Украина встречает из Китая. Источник: https://censor.net.ua/n3190952
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Адвокат, ти невиліковний ідіот, ВВП виріс би, якби ці маски та костюми шили б в Україні, для цього потрібно лише розмістити державний заказ та забезпечити фабрики спанбондом. За місяць нашили б і на всю Україну, ще й на експорт хватило б, тоді би і ВВП виріс б, а так тільки виріс імпорт та негативне сальдо зовнішньої торгівлі.
Ще раз, ти дуже тупий.
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а от і брехня, бо я дале-еко не тупий.
і точно - неправда. що невиліковний - - дуже навіть виліковний.

як можна розмістити заказ на фабриках? ти думай, що говориш! - фабрики всі на карантині, як вони пошиють того заказа?
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а як епiцентри i ашани можуть торгувати, якщо у нас карантин? як хлiбозаводи можуть пекти хлiб, коли у нас карантин? як прибиральники можуть прибирати вулицi, якщо у нас карантин?
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там інші умови праці, ніж в цеху, де шиють.
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Адвокатик, бачте в чому справа, підприємства, які виробляють стратегічний продукт на карантин не зачинені, відповідно, в разі отримання замовлення від держави, виготовлення масок та захисних костюмів було б цілком можливе й не порушувало б постанову КМУ щодо запровадження карантинних заходів.
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тоді я нічого не розумію чому уряди самокатників цього не роблять. Абсурд якийсь.
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...чувак, ты в зеркало загляни - вот где абсурд! "Мрія" привезла рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та понад 100 тис. захисних костюмів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 639
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Каждый третий заболевший это врач !!! С такими темпами и за такую ЗП лечить нам будут бабки повитухи
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віслюк, придурку, а якби ти та твоя шобла ЗеБільна були трохи розумніші та дійсно думали б про Україну, то просто б забезпечили швейні фабрики в Україні спанбондом та дали їм державне замовлення- в Україні були б свої якісні маски, жінки мали б роботу, могли б заробити ще і на експорті, але ж ти віслюк, шмаркля, думати та зробити щось корисне для українців ти не в змозі.
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Ещё один спаситель отечества нарисовался.
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ну так все це тільки завдяки тобі, без тебе б навіть Мрія не літала.
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самолет не может привезти
он может доставить
уйобок безграмотный
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Мрія? А чому не пасажирські літаки? Адже нас запевняли, шо Мрія - то надто витратно. "Мрія" привезла рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та понад 100 тис. захисних костюмів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3180
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итак, долларовый миллионер владимир зеленский купил за свои деньги 0 шт. масок (как для больниц), также 0 шт защитных очков для наших медиков и 0 шт. защитных костюмов 5 уровня защиты.
браво, великий зеленый комбинатор дешевого пиара.
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Почему Зе не одел костюм 5-го уровня ?
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ага, хоть поржали бы с этого зеленого придурка.
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Зеленський пов'язує Сплеск COVID-19 з католицьким Великоднем. Не з філіалом РПЦ ФСБ, який клав кадило на всі протиепідемічні заходи і закликав ходити в церкву лизати ікони, а з католиками, які дотримувались усіх обмежень. "Мрія" привезла рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та понад 100 тис. захисних костюмів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6595 "Мрія" привезла рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та понад 100 тис. захисних костюмів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2761 "Мрія" привезла рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та понад 100 тис. захисних костюмів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6833
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И сколько весит перечисленное "рекордное количество"?
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З початку вивозять під нуль, потім завозять... Це ж плінтус, господа! Це, плінтус - вашого сприйняття українців і вашої хітрожопой відповідальності!
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Вторую Мрию достроить - это будет достижение!
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По умному, костюмы шить самим и продавать в Европу ещё. Сделайте зелёный свет для производств. Спирт 90 процентный для производства дезинфекторов вы продаёте по 42 гривны за литр. Почему 50 грамм, в магазинах стоят 40 гривен
Случилась беда, укрспирт не может сделать по 40 гривен, и дать в торговые сети по 50?
Хватит уже этих мансов, люди без работы, а глицерин с перекисью и спиртом любой дурак может
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Уже все врачи успели заразиться пока самолёт летал и обслуживал зарубежные заказы
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Интересно, а Радуцкий почти тысячу тонн масок из госрезерва тоже Мрией вывозил покупателям?
Тогда это уже 2 рекорда получится!
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То, что *****..ли из госрезерва, то и вернули! интересно, во что обошлось это бюджету украины и сколько наворовал на этом самокатчик- гончарук, радуцкий и другие из его банды - воров!!?? на отдых на мальдивах хватило??
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