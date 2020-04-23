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 Політика України
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Все про:держзакупівлі (220) ліки (383) Мінздоров'я (1525)

 Виявлено заборгованість міжнародних закупівельників із постачання ліків на суму 5,3 млрд грн, - заступник голови МОЗ Шаталова

Аудит Міністерства охорони здоров'я України виявив заборгованість міжнародних закупівельних організацій із постачань ліків, закуплених ними за кошти державного бюджету, на суму 5,3 млрд грн, повідомила заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

"Щодо ситуації із закупівлею лікарських засобів: ми бачимо велику суму заборгованості міжнародних організацій, яка досягає 5,3 млрд грн", - сказала вона на брифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Шаталова повідомила, що "ця сума накопичилася за різні роки".

"Нам потрібно наразі детально розбиратися, як відбувається закупівля та доставка ліків, які терміни використання цих препаратів, і розкласти це за поличками, щоб зрозуміти, як потрібно рухатися далі", - сказала вона.

Шаталова також повідомила, що МОЗ "понад два місяці не проводило засідання постійної робочої групи з питань закупівлі ліків".

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Проте, за її словами, наразі МОЗ готове відновити роботу із закупівлі ліків і почало формувати номенклатуру закупівель. "Нам потрібно визначити перелік лікарських засобів і ця робота вже розпочалася. Ми погодили з усіма міністерствами, сподіваємося, що в найкоротший термін ці процеси запустимо", - сказала заступник міністра.

За словами Шаталової, є також "багато питань щодо паспортів бюджетних програм, які перебувають в Мінфіні".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190951
 
 
 Топ коментарі
 
Пусть выявляют коррупцию и привлекают прокуратуру. Минздрав как был коррупционным так и остался. Люди там те же,что и сидели раньше,никто из коррупционеров не уволены. Недавняя коррупционная сделка, когда закупили китайские защитные медицинские костюмы по 500 грн и отказали в закупке украинских защитных костюмов по 230 грн - эта сделка говорит о многом. Ганьба зеленым и их новому министру здравоохранения.
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Шо? Опять скоммуниздили? Деньги-то взрослые... тут бы не аудиту Министерства здравоохранения Украины проверять... тут бы сбу Украины... или баканов в доляхе???
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"Минздрав более двух месяцев не проводил заседания постоянной рабочей группы по вопросам закупки лекарств"

Степашка, так ти чим українців лікуєш?
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Пусть выявляют коррупцию и привлекают прокуратуру. Минздрав как был коррупционным так и остался. Люди там те же,что и сидели раньше,никто из коррупционеров не уволены. Недавняя коррупционная сделка, когда закупили китайские защитные медицинские костюмы по 500 грн и отказали в закупке украинских защитных костюмов по 230 грн - эта сделка говорит о многом. Ганьба зеленым и их новому министру здравоохранения.
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цілком згоден а то все висери в повітря для лохів!
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а что не для лохов ? голосовать за шмарклю ?
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шмаркля така ж гнида нагрєбающая як і папірєднікі...
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Уж не Уля ли Супрун провернула нехитрую схему по переводу украинских денег в "международные компании"?
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Как есть, она... ось тут от спідничка сохне...
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Шо? Опять скоммуниздили? Деньги-то взрослые... тут бы не аудиту Министерства здравоохранения Украины проверять... тут бы сбу Украины... или баканов в доляхе???
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Это только выявленная сумма выведенная Супрун для хозяев международной фарм мафии. А сколько поставлено просрочееых, с сроком годности пару месяцев. фуфломицина?!
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И уголовник Шерембей (наркоша сидевший 8 лет) в схеме с ведьмой санитаркой.
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ну если давние суммы то точно от рыговской курвы боготыревой остались
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она шаманила внутри Украины, тут местные мафиози бодяжили, её сынок 70 % фуфлолекарств производил, мамаша закупала, Бахтеева в Раде прикрывала.
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Петины "правоохранители" всех рыговских воров обилетили и выпустили на рашку,а потом сами сели на их схемы !
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100% как и в других схемах по другим бизнесам, сами возглавили потоки ну и получив бабло что бы не преследовать и дать сбежать.
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"Минздрав более двух месяцев не проводил заседания постоянной рабочей группы по вопросам закупки лекарств"

Степашка, так ти чим українців лікуєш?
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"Шаталова сообщила, что "эта сумма накопилась за разные годы Источник: https://censor.net.ua/n3190951"

Нетреба знову на попередників перекладати.Зеленський при владі вже рік,питати потрібно в нього, чому його уряди за стільки часу невирішели ці питання.
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Тому шо корупційні питання НІКОЛИ не вирішуються. Вони лише створюються.
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Когда уже кто то громко сядет с конфискацией лет на 10 ? "Ярды " народных денег у кого то в карманах и они спокойно ходят !!!! Может даже на своих должностях новые схемы рисуют !!!
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И что там скажут адепты секты ведьмы санитарки Супрун? Он же для вас "святая" ! орали - Фсё фсе фрут и хде фаши доказательства?! Коррупционное смотрящее от международной фарммафии под руководством Яценюка. Порошенко, Гройсмана.
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