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 Коронавірусу в Туркменістані немає, приховувати нам нічого, - глава МЗС Мередов

У Туркменістані немає підтверджених випадків зараження на коронавірус COVID-19, в іншому випадку Ашгабат повідомив би про коронавірусну інфекцію Всесвітній організації охорони здоров'я.

Про це заявив віцепрем'єр, глава туркменського МЗС Рашид Мередов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційний портал Arzuw NEWS.

"Якби в Туркменістані був хоча б один зареєстрований випадок, ми, передовсім, сказали б про це нашим міжнародним партнерам, Всесвітній організації охорони здоров'я" - заявив Мередов.

"Ми несемо відповідальність за ті зобов'язання, які взяли на себе як член ООН, як країна з постійним нейтралітетом, визнаним ООН ще 25 років тому. Тому, ми нічого не приховуємо, ми відкриті", - додав він.

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Глава МЗС Туркменістану на брифінгу в Ашгабаті також заявив іноземним дипломатам про можливість відвідати карантинний центр у Лебапському велаяті.

"І я не даремно сказав, що ми готові надати можливість відвідати карантинний центр. Жодних запитань", - сказав Мередов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190949
 
 
 Топ коментарі
 
Грёбаные упоротые сектанты...
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https://www.hronikatm.com/2020/04/mobile/

В начале недели в карантинной зоне Туркменабата охрана задержала врача, у которого в кармане оказался мобильный телефон. Он отстранен от работы, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

У входа на территорию зоны есть раздевалки, где медперсонал переодевается, затем проходит контрольный пост охраны, потом дезинфекцию и лишь после этого оказывается на территории зоны.
В раздевалке в шкафу медики обязаны оставлять личные вещи: ключи, кошельки и мобильные телефоны. Врач, переодеваясь, забыл в кармане брюк телефон и надев сверху халат прошел на пункт досмотра.
Обнаружив мобильный сотрудники охраны вызвали офицера МНБ, дежурившего в зоне. Врача забрали в велаятское управление МНБ, где допрашивали в течение двух суток.
Его обвиняли в халатности, нарушении режима секретности и служебной этики. Врача предупредили, что могут привлечь к уголовной ответственности, если выяснится, что он передавал информацию, фото или видео в зарубежные СМИ.
Врача отпустили, временно отстранив его от работы. Его телефон остался в МНБ для проверки.
Затем допросили его супругу, чтобы выяснить, есть ли у них родственники или знакомые за границей, которые интересовались ситуацией с коронавирусом и положением в карантинной зоне. Телефон супруги также остался в управлении МНБ. Домашний телефон отключен.
Как ранее сообщала ХТ, в Туркменистане выявлены первые зараженные коронавирусом. Семь человек содержатся в отдельной палате в карантинной зоне Туркменабада. Помещение отгорожено от остальной зоны и имеет отдельный вход.
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небіжчик кім чен ин не сукин син теж так казав...хуйло підтвердить
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Восточная деспотия. Особый вид управления государством.
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Сейчас не 1986. Нам скрывать нечего. Да, зебильчики?
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Конечно нет. Чтобы въехать в Туркменистан, нужна виза. А визу вирусу не выдали. Все под контролем
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ой Рашид, не физдипили... вон там, в том ауле справа от Копетдага, проверяли? То-то же...
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И "короны" нет... И Туркменистана нет... Лепота!!!
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Но там, не смотря на запрет слова "коронавирус", жесткий карантин, как и в КНДР, столица закрыта. Так что не стоит сравнивать с Беларусью.
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https://www.hronikatm.com/2020/04/mobile/

В начале недели в карантинной зоне Туркменабата охрана задержала врача, у которого в кармане оказался мобильный телефон. Он отстранен от работы, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

У входа на территорию зоны есть раздевалки, где медперсонал переодевается, затем проходит контрольный пост охраны, потом дезинфекцию и лишь после этого оказывается на территории зоны.
В раздевалке в шкафу медики обязаны оставлять личные вещи: ключи, кошельки и мобильные телефоны. Врач, переодеваясь, забыл в кармане брюк телефон и надев сверху халат прошел на пункт досмотра.
Обнаружив мобильный сотрудники охраны вызвали офицера МНБ, дежурившего в зоне. Врача забрали в велаятское управление МНБ, где допрашивали в течение двух суток.
Его обвиняли в халатности, нарушении режима секретности и служебной этики. Врача предупредили, что могут привлечь к уголовной ответственности, если выяснится, что он передавал информацию, фото или видео в зарубежные СМИ.
Врача отпустили, временно отстранив его от работы. Его телефон остался в МНБ для проверки.
Затем допросили его супругу, чтобы выяснить, есть ли у них родственники или знакомые за границей, которые интересовались ситуацией с коронавирусом и положением в карантинной зоне. Телефон супруги также остался в управлении МНБ. Домашний телефон отключен.
Как ранее сообщала ХТ, в Туркменистане выявлены первые зараженные коронавирусом. Семь человек содержатся в отдельной палате в карантинной зоне Туркменабада. Помещение отгорожено от остальной зоны и имеет отдельный вход.
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Хорошо, что при нынешнем "отце народа" хоть пенсии снова появились, а то при почившем их тоже не было!
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его опять по голове ударили золотым грифом, бедная штанга.
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Как в Николаеве...
Вируса нет, а пневмонии завались...
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