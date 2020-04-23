 Коронавірусу в Туркменістані немає, приховувати нам нічого, - глава МЗС Мередов

Про це заявив віцепрем'єр, глава туркменського МЗС Рашид Мередов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційний портал Arzuw NEWS.

"Якби в Туркменістані був хоча б один зареєстрований випадок, ми, передовсім, сказали б про це нашим міжнародним партнерам, Всесвітній організації охорони здоров'я" - заявив Мередов.

"Ми несемо відповідальність за ті зобов'язання, які взяли на себе як член ООН, як країна з постійним нейтралітетом, визнаним ООН ще 25 років тому. Тому, ми нічого не приховуємо, ми відкриті", - додав він.

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Глава МЗС Туркменістану на брифінгу в Ашгабаті також заявив іноземним дипломатам про можливість відвідати карантинний центр у Лебапському велаяті.

"І я не даремно сказав, що ми готові надати можливість відвідати карантинний центр. Жодних запитань", - сказав Мередов.