 Коронавірусу в Туркменістані немає, приховувати нам нічого, - глава МЗС Мередов

Про це заявив віцепрем'єр, глава туркменського МЗС Рашид Мередов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційний портал Arzuw NEWS.
"Якби в Туркменістані був хоча б один зареєстрований випадок, ми, передовсім, сказали б про це нашим міжнародним партнерам, Всесвітній організації охорони здоров'я" - заявив Мередов.
"Ми несемо відповідальність за ті зобов'язання, які взяли на себе як член ООН, як країна з постійним нейтралітетом, визнаним ООН ще 25 років тому. Тому, ми нічого не приховуємо, ми відкриті", - додав він.
Глава МЗС Туркменістану на брифінгу в Ашгабаті також заявив іноземним дипломатам про можливість відвідати карантинний центр у Лебапському велаяті.
"І я не даремно сказав, що ми готові надати можливість відвідати карантинний центр. Жодних запитань", - сказав Мередов.
В начале недели в карантинной зоне Туркменабата охрана задержала врача, у которого в кармане оказался мобильный телефон. Он отстранен от работы, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».
У входа на территорию зоны есть раздевалки, где медперсонал переодевается, затем проходит контрольный пост охраны, потом дезинфекцию и лишь после этого оказывается на территории зоны.
В раздевалке в шкафу медики обязаны оставлять личные вещи: ключи, кошельки и мобильные телефоны. Врач, переодеваясь, забыл в кармане брюк телефон и надев сверху халат прошел на пункт досмотра.
Обнаружив мобильный сотрудники охраны вызвали офицера МНБ, дежурившего в зоне. Врача забрали в велаятское управление МНБ, где допрашивали в течение двух суток.
Его обвиняли в халатности, нарушении режима секретности и служебной этики. Врача предупредили, что могут привлечь к уголовной ответственности, если выяснится, что он передавал информацию, фото или видео в зарубежные СМИ.
Врача отпустили, временно отстранив его от работы. Его телефон остался в МНБ для проверки.
Затем допросили его супругу, чтобы выяснить, есть ли у них родственники или знакомые за границей, которые интересовались ситуацией с коронавирусом и положением в карантинной зоне. Телефон супруги также остался в управлении МНБ. Домашний телефон отключен.
Как ранее сообщала ХТ, в Туркменистане выявлены первые зараженные коронавирусом. Семь человек содержатся в отдельной палате в карантинной зоне Туркменабада. Помещение отгорожено от остальной зоны и имеет отдельный вход.
в білорусбаши теж немає
Вируса нет, а пневмонии завались...