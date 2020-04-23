 Жодна партія поки не відмовилася від держфінансування, - глава НАЗК Новіков

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив глава НАЗК Олександр Новіков, передає Цензор.НЕТ.
Він розповів, що до 21 квітня закон дозволяв партіям відмовитися від державних грошей на всі п'ять років каденції Верховної Ради. Але з 21 квітня партії можуть припинити своє фінансування лише на квартал.
Водночас, коментуючи заяву керівництва "Слуги народу" про намір відмовитися від державного фінансування, Новіков заявив: "Жодна партія до нас не зверталася".
Нагадаємо, наприкінці березня глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що партія відмовиться від державного фінансування на 2020 рік. Політична сила також звернулася до решти парламентських партій наслідувати їхній приклад. На фінансування "Слуги народу" з державного бюджету в 2020 році передбачено 140,5 млн гривень.
Премьера могут отругать за высокие зарплаты чиновников.
Президент может давать пресс-конференцию 14 часов, до последнего вопроса.
Министр может добровольно пойти на карантин, только чтобы успокоить людей.
Государство может оплатить десятки самолетов, чтобы вернуть домой граждан, застрявших за рубежом.
Президентская партия может добровольно отказаться от государственного финансирования.
Во время пандемии президент может обращаться к людям чаще, чем мэр вашего города" Источник: https://censor.net.ua/n3190414
спи"делидвойка
Хотя как от чего-то может отказываться партия СН, которой по сути нет
А ВЫ ТЕРПИЛЫ ТЕРПИТЕ И БОЙТЕСЬ МАЙДАНОВ!
на свайу ЄС пасматрітє, парахаботи!
От жеж брехливі зелені покидьки...А зебіл вчора в кино розпинався як вони від госфінансування відмовились..