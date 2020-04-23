EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України
  1284  23
Матеріали за темою:
Все про:карантин (3421) партія (187) фінансування (604) НАЗК (711) Слуга народу (809) Новіков Олександр (7) COVID-19 (4284) коронавірус (2961)

 Жодна партія поки не відмовилася від держфінансування, - глава НАЗК Новіков

Жодна політична партія ще не зверталася до Національного агентства з питань запобігання корупції із заявою про відмову від державного фінансування.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив глава НАЗК Олександр Новіков, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що до 21 квітня закон дозволяв партіям відмовитися від державних грошей на всі п'ять років каденції Верховної Ради. Але з 21 квітня партії можуть припинити своє фінансування лише на квартал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський не зобов'язаний декларувати витрати на поїздку в Оман, - глава НАЗК Новіков

Водночас, коментуючи заяву керівництва "Слуги народу" про намір відмовитися від державного фінансування, Новіков заявив: "Жодна партія до нас не зверталася".

Нагадаємо, наприкінці березня глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що партія відмовиться від державного фінансування на 2020 рік. Політична сила також звернулася до решти парламентських партій наслідувати їхній приклад. На фінансування "Слуги народу" з державного бюджету в 2020 році передбачено 140,5 млн гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190945
 
 
 Топ коментарі
 
А пиzтежу то было.
Хотя как от чего-то может отказываться партия СН, которой по сути нет
 показати весь коментар
 
Не смешите!Пчелы?Откажутся от меда?
 показати весь коментар
 
зебилы рвали на себе рубахи, что они отдадут все гос финансирование своей партии на борьбу с короновирусом. прошел месяц, зебилы так ничего и передали в фонд борьбы с короновирусом. но виноват в этом порошенко, я правильно понимаю?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
12 Жодна партія поки не відмовилася від держфінансування, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 379 достижений Зеленского за год работы опубликовала его команда
Премьера могут отругать за высокие зарплаты чиновников.
Президент может давать пресс-конференцию 14 часов, до последнего вопроса.
Министр может добровольно пойти на карантин, только чтобы успокоить людей.
Государство может оплатить десятки самолетов, чтобы вернуть домой граждан, застрявших за рубежом.
Президентская партия может добровольно отказаться от государственного финансирования. Жодна партія поки не відмовилася від держфінансування, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 379
Во время пандемии президент может обращаться к людям чаще, чем мэр вашего города" Источник: https://censor.net.ua/n3190414
 показати весь коментар
 
 
Слуги народа, откажитесь, покажите всем пример.
 показати весь коментар
 
так они уже со всех утюгов свистят что отказались
 показати весь коментар
 
 
А пиzтежу то было.
Хотя как от чего-то может отказываться партия СН, которой по сути нет
 показати весь коментар
 
 
Ну реально то и других нет, ну там ветераны от Юли....долгоживучие. Другие морды просто перебежали, переобулись или в засаде сидят до новых выборах по ТВ Украина шастает типа Ляшко.
 показати весь коментар
 
 
они скорее откажутся от украинского гражданства чем от денюжек...какого чёрта мы должны финансировать этот сброд?
 показати весь коментар
 
 
Тот то и оно. Что новое дерьмо, что старое.....Но как же они заботятся и переживают за народ! На подвластных ТВ каналах, на Ток Шоу, в интервью...прямо слёзы наворачиваются. Атёры трагикомики . куда там Квартал 95.....Это как в Наша Раша....всё работаешь. о народе беспокоишься, не бережёшь себя.....Отдохнуть тебе надо. а сами в это время в барделе. на крортах. на язтах бало нал считают.
 показати весь коментар
 
 
зебилы рвали на себе рубахи, что они отдадут все гос финансирование своей партии на борьбу с короновирусом. прошел месяц, зебилы так ничего и передали в фонд борьбы с короновирусом. но виноват в этом порошенко, я правильно понимаю?
 показати весь коментар
 
 
ГРАБИЛИ! ГРАБИМ! И БУДЕМ ГРАБИТЬ! (с) ПАРТИИ БАРЫГ УКРАИНЫ!
А ВЫ ТЕРПИЛЫ ТЕРПИТЕ И БОЙТЕСЬ МАЙДАНОВ!
 показати весь коментар
 
 
от тока нє нада на бубочку нагаварівать!
на свайу ЄС пасматрітє, парахаботи!
 показати весь коментар
 
 
партія коронавірусу по переду інших ніщєбродів...
 показати весь коментар
 
 
найшли дурних - раді дєнєг всьо задумано
 показати весь коментар
 
ри этом, комментируя заявление руководства "Слуги народа" о намерении отказаться от госфинансирования, Новиков заявил: "Ни одна партия к нам не обращалась".Источник: https://censor.net.ua/n3190945

От жеж брехливі зелені покидьки...А зебіл вчора в кино розпинався як вони від госфінансування відмовились..
 показати весь коментар
 
 
кіно подивляться всі лохи, а слова Новікова прочитають лише "порохоботи"...
 показати весь коментар
 
 
богоізбранні не упустят жодного случая для гешефта
 показати весь коментар
 
 
пандемія? Продали маски за кеш по спекулятивним цінам, створивши в країні жахливий дефіцит та при цьому змусили людей під загрозою неймовірних штрафів купувати ті маски на порядок дорожче, помножуючи маржу.
 показати весь коментар
 
 
И 1000 гривен обещанных ослом пенсионерам....тоже нет...
 показати весь коментар
 
 
А почему я должен финансировать посредством уплаты налогов, хотя бы НДС при покупке чего-либо в этой убогой стране, какую-то чуждую моему мировсприятию партию? Что это за бред?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору