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 В'єтнам знімає карантин після тижня без нових випадків зараження COVID-19

У В'єтнамі в четвер почнуть знімати запроваджені через поширення коронавірусу COVID-19 обмеження.

Про це повідомили регіональні ЗМІ з посиланням на прем'єра країни Нгуєна Суана Фука, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Успішно запобігаючи (поширенню вірусу. - Ред.) і борючись з епідемією за допомогою жорстких заходів соціального дистанціювання, ми як і раніше повинні забезпечити торгівлю товарами, створення робочих місць і соціально-економічний розвиток", - заявив Нгуєн Суан Фук на зустрічі національного комітету щодо запобігання поширенню COVID-19.

За даними комітету, в більшості міст країни знімаються обмеження на ведення підприємницької та іншої діяльності, а також на надання послуг, відкриваються магазини, кафе і ресторани. Однак при цьому жителі повинні дотримуватися заходів із запобігання поширенню інфекції.

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Як повідомляє в'єтнамське телебачення, в деяких провінціях починають працювати школи.

Прем'єр-міністр підкреслив, що жителям країни потрібно прийняти "нову норму" способу життя, закликавши людей "носити маски в громадських місцях, дотримуватися розумної дистанції і уникати багатолюдних зборів".

Зазначається, що певні обмеження все ще будуть діяти в столиці В'єтнаму Ханої, провінціях Бакнінь і Хазянг, а також місті Хошимін.

Крім того, повний режим ізоляції залишається в силі для деяких районів Ханоя, які оголошені районами з високим ступенем ризику. Там карантинні заходи будуть діяти до 30 квітня.

З четверга також відновлюються всі внутрішні польоти в'єтнамських авіаліній.

Як повідомляють ЗМІ, у В'єтнамі вже впродовж тижня не було виявлено жодного нового випадку зараження COVID-19.

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За даними в'єтнамського міністерства охорони здоров'я, в країні діагностовано 268 тих, що заразилися інфекційним захворюванням, 224 з них видужали і виписані з лікарень. Випадків летального результату пацієнтів з коронавірусом у В'єтнамі не зафіксовано.

В'єтнам є однією з перших країн, яка ввела заборону на польоти в Китай і з країни на початку лютого. Тоді були поміщені на карантин близько розташовані до Ханою поселення з населенням приблизно 10 тис. осіб.

Загальнонаціональний карантин ввели в країні 1 квітня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190942
 
 
 Топ коментарі
 
труженик паперти лахтинский пришёл сшибать 11.80. жри, ущербное.
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Государство с границей с Китаем, антисанитария, высокая плотность населения в крупных городах и всего 268 заразившихся. Брешут нгуены и глазом не моргнут.
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Зачуханные вьетнамцы покорно посидели на каратине, и его уже снимают, а любители прав, свобод и шашлычков на природе посидят еще где-то до лета Вьетнам снимает карантин после недели без новых случаев заражения COVID-19 - Цензор.НЕТ 1957
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Государство с границей с Китаем, антисанитария, высокая плотность населения в крупных городах и всего 268 заразившихся. Брешут нгуены и глазом не моргнут.
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Зачуханные вьетнамцы покорно посидели на каратине, и его уже снимают, а любители прав, свобод и шашлычков на природе посидят еще где-то до лета Вьетнам снимает карантин после недели без новых случаев заражения COVID-19 - Цензор.НЕТ 1957
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труженик паперти лахтинский пришёл сшибать 11.80. жри, ущербное.
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Он правду говорит если бы изначально посидели все на карантине 14 дней ни хера бы уже не было
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Ты это готов как-то обосновывать или просто предлагаешь тебе поверить?
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Ты читать умеешь?
"если бы изначально посидели ВСЕ на карантине 14 дней "
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я - умею. а ты хоть что-то умеешь? писать, например? ты вот это чего сказать хотел?
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Извини, Кирюха, мои реплики рассчитаны на аудиторию с определённым уровнем соображения...
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ну да... на кАзлов вроде тя. держи последние 11.80 и пшёл вон, обмылок лахтинский.
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Какую правду.А куда бы они делись, даже просто уже вернувшиеся больные с КОВИД из ЕС? Глупость.
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Американцы не смогли напалмом выжечь, а тут какой-то вирус. Вот что делает дисциплина и трудолюбие
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похоже, Нгуен Суан Фук эффективнее бубочки квартального-звезды телеэкрана с 10го дубля...
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А я, а я, а я тоже ******* умею - тестировать перестали да и закончилась епидемия ... А была ли она ?
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