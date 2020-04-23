 Кількість хворих COVID-19 на Миколаївщині досягла 103, включно з 30 медпрацівниками, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОДА.
"Станом на 10:00 23 квітня в Миколаївській області зареєстровано 103 підтверджені випадки COVID-19. З них медичних працівників - 30", - зазначається в повідомленні.
За добу було виявлено 21 новий випадок коронавірусного захворювання, уточнюють в ОДА. З них госпіталізовано 7 осіб, 14 отримують амбулаторне лікування.
З усіх 103 підтверджених випадків за місцем проживання:
- м.Миколаїв – 10 осіб;
- м.Южноукраїнськ – 1 особа;
- м.Первомайськ – 5 осіб;
- Арбузинський район – 5 осіб;
- м.Вознесенськ та Вознесенський район - 34 особи;
- Доманівський район – 46 осіб;
- Казанківський район – 1 особа;
- Врадіївський район – 1 особа.
За весь час від наслідків COVID-19 померла одна людина.
Всього зареєстровано / виявлено осіб з підозрою на COVID-19 - 326, госпіталізовано за весь період 137 осіб, амбулаторне лікування проходять 189 осіб.
Всього зареєстровано/виявлено осіб з підозрою на COVID-19 – 326;
Госпіталізовано за весь період – 137 осіб;
Призначене амбулаторне лікування – 189 осіб.
Всього обстежено ПЛР – 1318 осіб, з них виявлено позитивних:
- з підозрою на COVID-19 – 9;
- хворих на пневмонії – 7;
- контактних осіб – 87.
Нагадаємо, станом на ранок 23 квітня в Україні зафіксовано 578 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 7170, померли 187 осіб, 504 - одужали.