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Все про:декларація (649) Зеленський (5158) НАЗК (711) Оман (55)

 Зеленський не зобов'язаний декларувати витрати на поїздку в Оман, - глава НАЗК Новіков

Президент Володимир Зеленський має право не декларувати витрати на візит в Оман.

Про це заявив глава НАЗК Олександр Новіков в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Як він зазначив, НАЗК у ході перевірки шукало відповіді тільки на два питання: хто оплачував відпочинок і хто оплатив зворотний переліт.

"Тільки ці два питання. Щодо зворотного перельоту Офіс Президента нам надав інформацію, що літак був наданий Оманом для держави Україна. Зауважте, це не був подарунок і не послуга конкретній особі", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський літав в Оман за рахунок дружини, з дорогою назад допоміг султанат, - ОП

Новіков повідомив, що оплату послуг проживання в готелі здійснила дружина, а це не є подарунком.

"Відповідно до закону "Про запобігання корупції", оплата спільно спожитих послуг дружиною не є подарунком. Це не є також фактом, який необхідно декларувати як суттєві зміни майнового стану. Тобто, якби сам президент заплатив за проживання в готелі, він має це задекларувати", - розповів він.

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом з родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190936
 
   
 Топ коментарі
 
Охренело! Думает ушлёпок что усидит в денежном кресле если прогнётся!
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зебіли, вам самим не огидно від того , шо ви наробили?
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Охренело! Думает ушлёпок что усидит в денежном кресле если прогнётся!
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Я розумію, що з одного дубля таке кіно не знімеш", - політолог про фільм "Рік президента Зеленського"
23.04.2020, 09:56 • 167 • 0

Зеленский не обязан декларировать расходы на поездку в Оман, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 3287Скріншот відео
Вова рве формати. Зеленський спілкувався з камерою.
Звичайно, камера не вміє задавати питань. А у мене кілька питань є.
Перше і головне. Скільки дублів було відзнято? Я розумію, що з одного дубля таке кіно не знімеш. Але від перевірених людей знаю, що оператори задовбалися і клеїли цю хрєнь довго.
Кілька разів Володимир Олександрович сказав, що розвідка у американців така сильна, що вони все знають. І ось, президент повідомив, що американці знають, що він - не бере. Оп-па! Уявили? А Вова про це звідки знає? Тобто, ЦРУ робить докладік Трампу. Висновок у докладі: "Сер, Зеленський не бере хабарів". Тут же наш штірліц дістає цю інфу. Здає Вові.
Вова повідомляє щасливому українському народу: "Вова не бере, навіть Трамп в курсі".
Тільки, млять, не показав копію доповідної записки ЦРУ.
Читайте також: Зеленский стал полным разочарованием - Украина ошиблась. Надеюсь, мы запомним этот опыт, - журналист. ВИДЕО
Так само він ще раз повторює: "На центральному рівні - не беруть. Трамп свідок". І у мене питання: Володимире Олександровичу, а про Юзіка і Єрмака, то нам здалося?
Єрмак поклав хреста на пузо, що чистий, ако младєнєц. Але ж, я в очі доповіді ЦРУ не бачив. А вам на слово не вірю.
Ви цілий народ обдурили на виборах. А народ цей простуватий, але добрий. Тепер кожного разу потрібно підтвердження. Будьтє любєзни, копію в зал.
От взяти, і зробити запит Трампу. Чи є якісь офіційні підтвердження про чистоту Зе!команди? Бо він на вас посилається. І з штірліцами там розберіться. Бо якщо Зеленський в курсі, що Трампу доповідають, то Вова за обіцянку миру це тут же Путіну здасть. Усі сєкрєти Америки.
А то тут різні люди інформують, що Слугам-депутатам за вірну службу українському народу і фізичну пристуність у монобільшості платять. У різних групах і комітетах по різному. 3-5-7 тисяч зелених президентів. Щомісяця.
Це не центральний рівень? Так що не сходиться у Володі.
Читайте також: Редкостная удача Владимира Зеленского
Ну, а ще з цікавого - це клятва зробити судову реформу. І закінчити війну.
Знову ж, розписок від портнова, олігархів про те, що вони дадуть це зробити - ми не бачили. І Путін розписку Вові не давав: "Тьозка, гадом буду, виведу війська, бо ти ж пацаняче слово дав, шо вайнє канєц".
Але емоції були, ніде правди діти. Особо внушаємі, мабуть і плакали.
Вобщем усе як завжди: сценарій, постановка, 100 дублів, хриплуватий голос - і піпл схаває все. Квартал руліт.
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Віктор БОБИРЕНКО
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Вова не брал, но имеет большие карманы, куда любой может, что-то положить.
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Брал. Он лично крал еще до вступления в должность. Что мешает ему продолжать с большим размахом?


Расследование: как Зеленский грабил Украину еще не будучи президентом
https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
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1. Хто зе це кіно платив?
2. Самопіар, це саме те, на що повинен витрачати час президент країни, під час пандемії і економічної кризи, до якої він її і довів?
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В дурантине у зебуинов совсем крыша едет? Самоизолируйся падло оманское.
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Лапша для тупых зебилов...они схавают и не такое...
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Зелохі, як так розумію, така відповідь вас задовольняє...
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Ты просто не понимаешь зебобиков, ватников и прочих инфантилов: это не Бубочка их унизил своим ответом, а это "они с Зелей" "апять парахаботов апустили".
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А какие расходы понёс Бубочка? Ленка оплатила перелёт в Оман и гостиницу, а покойный султан Омана оплатил чартер самолёта Медведчука в Украину.
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Оманский осел уже даже не ссыт зебилам в глаза...теперь он им на морды серет...
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И ведь схавают, ещё соревноваться будут рассказывая у кого вкуснее.
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А закон говорит прямо -- ДОЛЖЕН. Все остальное -- ОТКРОВЕННАЯ ЛОЖЬ
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Ах ты ж бубочка зелененькая. Ути - пути )))
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Если "самолет был предоставлен Оманом для государства Украина. Заметьте, это не был подарок и не услуга конкретному лицу" то это должен был быть только официальный визит.

А если "оплату услуг проживания в гостинице сделала жена, а это не является подарком." то это только в случае неофициального визита.
И ответы надо давать сразу, а не лепить несколько месяцев горбатого к стенке, пеняя версии, как перчатки.
Влип клоун в очередной скандал...
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Действительно, что тут не ясно? Аллах подал на самолет. А такое не декларируется
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Поездку президента страны оплатила жена и это же и в мире читают, днище пипец
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«Взятки брали не только наличными, но часиками и украшениями»: новые «пленки Ермака» Апрель 23, 2020Без рубрикиКомментарии: 0
Зеленський не зобов'язаний декларувати витрати на поїздку в Оман, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 1779В сети появилось продолжение скандальных «пленок», на которых якобы фигурирует брат главы Офиса президента Денис Ермак.
Аудиозапись была опубликована 22 апреля Telegram-канале «д'Ермак», где периодически появляется подобный контент, передает издание «Обозреватель».
При этом на кадрах никого из людей не видно. С кем говорит Денис Ермак - также неизвестно. Однако слышно, что мужчины обсуждают финансовые моменты.
«Взятки брали не только наличными, но часиками и украшениями. На записи не очень четко слышно, что говорит Денис Ермак, но очень ясно слышно, что Лебедев ничего не должен. Со всем рассчитался вовремя», - сказано в описании видео.
Издание публикует текст нового фрагмента пленок:
Собеседник: Из всего того, что я у него брал в руки
Денис Ермак: Ну?
С.: была десятка из всего того. Была наша десятка
Д.Е.: Откуда часы?
С.: А теперь смотри, часы и цепочка. Там же есть у нас товарищ Игорь. Мы уже со всем разобрались. То есть это не мой вопрос.
Д.Е.: (неразборчиво).
С.: Та я понимаю, ты ж ведь понимаешь, я их тоже удерживаю.
Д.Е.: (неразборчиво).
С.: С Лебедевым нет вопросов. Лебедев ни копейки не должен.
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"...на которых якобы фигурирует..."

Мне нравится нынешняя гибкость, при Порошенко старались избегать произнести - якобы, похожий (у меня были такие посты с такими замечаниями, насчёт похоже и якобы), всё подавалось, в основном, однозначно...
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Зелебобка за год обосрался везде и во всём.
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У его лохтората нет мозгов, ничего удивительного.
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Таки допекли Бубачку з Оманом. Зеленський не зобов'язаний декларувати витрати на поїздку в Оман, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 4436 А коли оманське Брехло дасть обіцяну тищу?
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Отмазка на двоечку, зачем он вообще этот высер делал?
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Хххххаааааххаахахахаха...
Не, ну это для танюхи-жизни инфа. Она будет с ней плясать и в бубенцы с колпака зеленского звенеть...
Йооопт, до чего ж тупым видит свой лохторат вовка-янелох...
Зебилы, всем радоваться!
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А охрана за чей счёт? Как это не должен, он обязан.
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Охрана из выигрыша в лотерею оплатила свои услуги и это не подарок!
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Це той випадок, коли не можна придумати правдоподобної брехні і можна просто послати усіх нах.
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Сколько версий уже отгавкивало окружение шморкли, что уже ясно - ездил торговать Украиной. Скрывай, не скрывай, а кацапы все равно сольют.
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Долго же они придумывали такую отмазку.
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Глава НАПК Новиков - "Зеленский не обязан декларировать расходы на поездку в Оман"


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Схоже, ці брехливі вилупки намагаються УСІХ мати за ідіотів. І мають на це підстави, виходячи з підсумку останніх виборів, де за ДВОХ блазнів у другому турі гуртом проголосували 60 (!!!) відсотків виборців-дурнів. І не факт, що НЕ проголосувавші це зробили свідомо, а не є дурнями-ледарями
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Избрали клоуна президентом - живём в цирке. И непонятно: смеяться или плакать?
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Обалдеть! Так это какая была поездка частная или нет? Почему мандель писала в фейсбуке, что это не частная поездка? И где доказательства, что именно стороной Омана предоставляется самолет, где документы? И с какой кстати, сторона Омана предлагает самолет, если это частная поездка, это взятка, что это ? Что там делал ермак?
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Что то за люди на фотографиях в Омане с ермаком и какое они отношение имеют к Украине, если это частная поездка? Почему зеленский скрывал и хотел скрыть поездку в Оман?
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Ответы на эти вопросы они еще не придумали.
Или забили на них и не собираются отмазываться.
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Значит получается, что зеленский взяточник и коррупционер! И за эту поездку в Оман он будет отвечать рано или поздно!
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три опасные реки - злагода видумка и комент
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Локшина Оманська. Смачно? Я цих 73% питаю.
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Прикидываю какой вой подняли бы преславутые 73% черни,плебеев,жлобов и наивных дурачков если бы год назад такое сказали про Порошенко,а так - хоть гавно,да наше.
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Так они с воплями "И все равно это повидло! Ну, только оно слегка подпортилось..." будут требовать себе ложку побольше.
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Новиков... купи себе петуха на Привозе и крути ему бейцы, а мне нам крутить не надо! (с)
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K0५EGAR

@Rage4oK


Новое правило стимулирования экономики от НБУ: Если вам на карту зайдет сумма свыше 5000 гривен, она будет заблокирована до полной идентификации клиента и подтверждения законности происхождения этих 185$. Мрази делают всё, чтоб народ пришел в Киев по шпалам и раZорваL их на|уй.
Зеленський не зобов'язаний декларувати витрати на поїздку в Оман, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 4296
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Моніка і не бере) Для чого ж тоді воно викликалось до Оману?
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Ну и отлично. Еще одно нарушение закона ЗЕ на шею после бесславного окончания его президентства.
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судя по дебильно написаному тексту новикова, зеленский может безнаказанно грабить страну и ничего ему за это не будет?!!! типа на закон оманскому ишаку наплевать.
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Урено терапия как она есть Зеленський не зобов'язаний декларувати витрати на поїздку в Оман, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 7040 Он обязан рассказать про встречу с Патрушевым Зеленський не зобов'язаний декларувати витрати на поїздку в Оман, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 4609 Что обсуждали с нарко курьером Зеленський не зобов'язаний декларувати витрати на поїздку в Оман, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 6655 , трафик поставки кокса в Украину , тоже не плохо как инвестиции , Михо зуб дает . Или сдачу Украины )(уйлу Зеленський не зобов'язаний декларувати витрати на поїздку в Оман, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 4609 Одни вопросы
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Сытник всего разок съездил на какую-то занюханую базу отдыха в Украине и на него дело за это завели.

ЗЕ слетал на переговоры с директором ФСБ в Оман и никому ни в чем отчитываться не должен.

Такая вот хуцпа.
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зебанаты, ваши трупы пора выносить из океана земочи или вы еще барахтаетесь?)))
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