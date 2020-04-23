 Зеленський не зобов'язаний декларувати витрати на поїздку в Оман, - глава НАЗК Новіков

Про це заявив глава НАЗК Олександр Новіков в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Як він зазначив, НАЗК у ході перевірки шукало відповіді тільки на два питання: хто оплачував відпочинок і хто оплатив зворотний переліт.
"Тільки ці два питання. Щодо зворотного перельоту Офіс Президента нам надав інформацію, що літак був наданий Оманом для держави Україна. Зауважте, це не був подарунок і не послуга конкретній особі", - заявив він.
Новіков повідомив, що оплату послуг проживання в готелі здійснила дружина, а це не є подарунком.
"Відповідно до закону "Про запобігання корупції", оплата спільно спожитих послуг дружиною не є подарунком. Це не є також фактом, який необхідно декларувати як суттєві зміни майнового стану. Тобто, якби сам президент заплатив за проживання в готелі, він має це задекларувати", - розповів він.
Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом з родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.
Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".
23.04.2020, 09:56 • 167 • 0
Скріншот відео
Вова рве формати. Зеленський спілкувався з камерою.
Звичайно, камера не вміє задавати питань. А у мене кілька питань є.
Перше і головне. Скільки дублів було відзнято? Я розумію, що з одного дубля таке кіно не знімеш. Але від перевірених людей знаю, що оператори задовбалися і клеїли цю хрєнь довго.
Кілька разів Володимир Олександрович сказав, що розвідка у американців така сильна, що вони все знають. І ось, президент повідомив, що американці знають, що він - не бере. Оп-па! Уявили? А Вова про це звідки знає? Тобто, ЦРУ робить докладік Трампу. Висновок у докладі: "Сер, Зеленський не бере хабарів". Тут же наш штірліц дістає цю інфу. Здає Вові.
Вова повідомляє щасливому українському народу: "Вова не бере, навіть Трамп в курсі".
Тільки, млять, не показав копію доповідної записки ЦРУ.
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Так само він ще раз повторює: "На центральному рівні - не беруть. Трамп свідок". І у мене питання: Володимире Олександровичу, а про Юзіка і Єрмака, то нам здалося?
Єрмак поклав хреста на пузо, що чистий, ако младєнєц. Але ж, я в очі доповіді ЦРУ не бачив. А вам на слово не вірю.
Ви цілий народ обдурили на виборах. А народ цей простуватий, але добрий. Тепер кожного разу потрібно підтвердження. Будьтє любєзни, копію в зал.
От взяти, і зробити запит Трампу. Чи є якісь офіційні підтвердження про чистоту Зе!команди? Бо він на вас посилається. І з штірліцами там розберіться. Бо якщо Зеленський в курсі, що Трампу доповідають, то Вова за обіцянку миру це тут же Путіну здасть. Усі сєкрєти Америки.
А то тут різні люди інформують, що Слугам-депутатам за вірну службу українському народу і фізичну пристуність у монобільшості платять. У різних групах і комітетах по різному. 3-5-7 тисяч зелених президентів. Щомісяця.
Це не центральний рівень? Так що не сходиться у Володі.
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Ну, а ще з цікавого - це клятва зробити судову реформу. І закінчити війну.
Знову ж, розписок від портнова, олігархів про те, що вони дадуть це зробити - ми не бачили. І Путін розписку Вові не давав: "Тьозка, гадом буду, виведу війська, бо ти ж пацаняче слово дав, шо вайнє канєц".
Але емоції були, ніде правди діти. Особо внушаємі, мабуть і плакали.
Вобщем усе як завжди: сценарій, постановка, 100 дублів, хриплуватий голос - і піпл схаває все. Квартал руліт.
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Віктор БОБИРЕНКО
Расследование: как Зеленский грабил Украину еще не будучи президентом
https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
2. Самопіар, це саме те, на що повинен витрачати час президент країни, під час пандемії і економічної кризи, до якої він її і довів?
ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ?
А если "оплату услуг проживания в гостинице сделала жена, а это не является подарком." то это только в случае неофициального визита.
И ответы надо давать сразу, а не лепить несколько месяцев горбатого к стенке, пеняя версии, как перчатки.
Влип клоун в очередной скандал...
В сети появилось продолжение скандальных «пленок», на которых якобы фигурирует брат главы Офиса президента Денис Ермак.
Аудиозапись была опубликована 22 апреля Telegram-канале «д'Ермак», где периодически появляется подобный контент, передает издание «Обозреватель».
При этом на кадрах никого из людей не видно. С кем говорит Денис Ермак - также неизвестно. Однако слышно, что мужчины обсуждают финансовые моменты.
«Взятки брали не только наличными, но часиками и украшениями. На записи не очень четко слышно, что говорит Денис Ермак, но очень ясно слышно, что Лебедев ничего не должен. Со всем рассчитался вовремя», - сказано в описании видео.
Издание публикует текст нового фрагмента пленок:
Собеседник: Из всего того, что я у него брал в руки
Денис Ермак: Ну?
С.: была десятка из всего того. Была наша десятка
Д.Е.: Откуда часы?
С.: А теперь смотри, часы и цепочка. Там же есть у нас товарищ Игорь. Мы уже со всем разобрались. То есть это не мой вопрос.
Д.Е.: (неразборчиво).
С.: Та я понимаю, ты ж ведь понимаешь, я их тоже удерживаю.
Д.Е.: (неразборчиво).
С.: С Лебедевым нет вопросов. Лебедев ни копейки не должен.
Мне нравится нынешняя гибкость, при Порошенко старались избегать произнести - якобы, похожий (у меня были такие посты с такими замечаниями, насчёт похоже и якобы), всё подавалось, в основном, однозначно...
Не, ну это для танюхи-жизни инфа. Она будет с ней плясать и в бубенцы с колпака зеленского звенеть...
Йооопт, до чего ж тупым видит свой лохторат вовка-янелох...
Зебилы, всем радоваться!
Или забили на них и не собираются отмазываться.
...
мненам крутить не надо! (с)
K0५EGAR
@Rage4oK
Новое правило стимулирования экономики от НБУ: Если вам на карту зайдет сумма свыше 5000 гривен, она будет заблокирована до полной идентификации клиента и подтверждения законности происхождения этих 185$. Мрази делают всё, чтоб народ пришел в Киев по шпалам и раZорваL их на|уй.
ЗЕ слетал на переговоры с директором ФСБ в Оман и никому ни в чем отчитываться не должен.
Такая вот хуцпа.