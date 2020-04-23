 Зеленський не зобов'язаний декларувати витрати на поїздку в Оман, - глава НАЗК Новіков

Про це заявив глава НАЗК Олександр Новіков в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Як він зазначив, НАЗК у ході перевірки шукало відповіді тільки на два питання: хто оплачував відпочинок і хто оплатив зворотний переліт.

"Тільки ці два питання. Щодо зворотного перельоту Офіс Президента нам надав інформацію, що літак був наданий Оманом для держави Україна. Зауважте, це не був подарунок і не послуга конкретній особі", - заявив він.

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Новіков повідомив, що оплату послуг проживання в готелі здійснила дружина, а це не є подарунком.

"Відповідно до закону "Про запобігання корупції", оплата спільно спожитих послуг дружиною не є подарунком. Це не є також фактом, який необхідно декларувати як суттєві зміни майнового стану. Тобто, якби сам президент заплатив за проживання в готелі, він має це задекларувати", - розповів він.

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом з родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

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