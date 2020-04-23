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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Вишневе (16) карантин (3421) Київська область (1221) ОДА (926) COVID-19 (4284) коронавірус (2961)

 У 78 мешканців гуртожитку в місті Вишневому під Києвом підтверджено COVID-19, - ОДА

Серед захворілих 2 працівники гуртожитку, а також 16 дітей.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Київської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 10:00 23 квітня 2020 року Державна установа "Київський обласний лабораторний центр МОЗ України" завершила ПЛР-тестування мешканців гуртожитку м. Вишневе (вул. Освіти, 5).

Результати:
• Загалом перевірено зразків біологічного матеріалу - 224.
• Підтверджено випадки коронавірусної хвороби (COVID-19) – 78.
• З них діти до 17 років – 16.

Серед захворілих працівників гуртожитку – 2.

3 пацієнти перебувають у лікарні. Решта – на самоізоляції за місцем проживання.

Також обстежено 4 працівників поліції та 1 медичну сестру. Результати негативні.

Нагадаємо, 21 квітня стало відомо, що в приватному гуртожитку в місті Вишневе Київської області зафіксовано спалах коронавірусу - 37 мешканців будинку захворіли, двоє померли. Усіх мешканців будинку перевіряють на коронавірус методом ПЛР-тестування. У самій будівлі "запроваджено стан особливого пересування".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардія охороняє гуртожиток у Вишневому, де зафіксовано спалах COVID-19. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190935
 
 
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этож как надо ни хера не делать, чтобы так развести заразу и это в киеве, а что делается по дальним городам, особенно селам?
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"что делается" в смысле, шо делают власти или "шо творится"??? Власти тщательно скрывают, потому шо гепе надо побыстрее открыть метро. Там, в подземке, находится масса его гешефтов, начиная с киосков и рекламы, заканчивая непосредственно доляхой... да и парк имени Белочки тоже должен гепины доходы приносить... а то колеса коляски уже поскрипывают, да и маца по вкусу мацу напоминает
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А при чем тут "Гепа" до Киева (Вишневое - фактически Киев, хоть и пригород)?
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А при чем здесь вся Украина? Я про Харьков... вопрос был задан: " а что делается по дальним городам, особенно селам?" Ты, ваще-то, за диалогом следишь?
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"фан фин

этож как надо ни хера не делать, чтобы так развести заразу и это в киеве, а что делается по дальним городам, особенно селам?" (с)
Вроде о Харькове там не упоминалось. Надо было уточнять.
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Наверно причащались из одной ложки и лапы попам целовали
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Степанов, а где эти все в Пахальную ночь были ? В общаге тетка при входе есть, она всех сосчитала. Спроси у нее.
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