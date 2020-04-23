 У 78 мешканців гуртожитку в місті Вишневому під Києвом підтверджено COVID-19, - ОДА

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Київської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 10:00 23 квітня 2020 року Державна установа "Київський обласний лабораторний центр МОЗ України" завершила ПЛР-тестування мешканців гуртожитку м. Вишневе (вул. Освіти, 5).

Результати:

• Загалом перевірено зразків біологічного матеріалу - 224.

• Підтверджено випадки коронавірусної хвороби (COVID-19) – 78.

• З них діти до 17 років – 16.

Серед захворілих працівників гуртожитку – 2.

3 пацієнти перебувають у лікарні. Решта – на самоізоляції за місцем проживання.

Також обстежено 4 працівників поліції та 1 медичну сестру. Результати негативні.

Нагадаємо, 21 квітня стало відомо, що в приватному гуртожитку в місті Вишневе Київської області зафіксовано спалах коронавірусу - 37 мешканців будинку захворіли, двоє померли. Усіх мешканців будинку перевіряють на коронавірус методом ПЛР-тестування. У самій будівлі "запроваджено стан особливого пересування".

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