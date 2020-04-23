 У 78 мешканців гуртожитку в місті Вишневому під Києвом підтверджено COVID-19, - ОДА

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Київської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на 10:00 23 квітня 2020 року Державна установа "Київський обласний лабораторний центр МОЗ України" завершила ПЛР-тестування мешканців гуртожитку м. Вишневе (вул. Освіти, 5).
Результати:
• Загалом перевірено зразків біологічного матеріалу - 224.
• Підтверджено випадки коронавірусної хвороби (COVID-19) – 78.
• З них діти до 17 років – 16.
Серед захворілих працівників гуртожитку – 2.
3 пацієнти перебувають у лікарні. Решта – на самоізоляції за місцем проживання.
Також обстежено 4 працівників поліції та 1 медичну сестру. Результати негативні.
Нагадаємо, 21 квітня стало відомо, що в приватному гуртожитку в місті Вишневе Київської області зафіксовано спалах коронавірусу - 37 мешканців будинку захворіли, двоє померли. Усіх мешканців будинку перевіряють на коронавірус методом ПЛР-тестування. У самій будівлі "запроваджено стан особливого пересування".
этож как надо ни хера не делать, чтобы так развести заразу и это в киеве, а что делается по дальним городам, особенно селам?" (с)
Вроде о Харькове там не упоминалось. Надо было уточнять.