 Київські патрульні врятували 18-річну дівчину, яка хотіла вчинити самогубство в прямому ефірі. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва в Facebook.
"Нещодавно патрульні отримали виклик від небайдужих громадян. Серед ночі на мосту Метро кричала і плакала дівчина. Очевидець події повідомив, що вона перелізла перила і схоже, налаштована стрибнути.
За ліченні хвилини на місце прибув екіпаж. На поручнях мосту дійсно лежала молода дівчина. Лейтенант поліції Владислав Хізяк та капрал поліції Тетяна Скалацька зреагували миттєво — перехопили її і стягли на землю", - сказано в повідомленні.
Після чого Владислав відійшов викликати бригаду медиків, а Тетяна залишилася надавати 18-річній дівчині психологічну підтримку. Заспокоївшись, громадянка пояснила, що пішла на такий вчинок через негаразди в любовних стосунках. Всі події тієї ночі дівчина транслювала в соцмережу.
Фото: патрульна поліція
Патрульні передали громадянку бригаді швидкої для подальшої госпіталізації.
"Пишаємося рішучістю і професіоналізмом наших колег", - додали в пресслужбі.
Жаль что её подписчики не увидели трансляцию "самоубийства" из под воды
Источник: https://censor.net.ua/n3190933
так было ещё "чудо" в нике мразью себя называло...
Вона добилася саме того, чого хотіла.
І хотіла вона зовсім не покінчити з життям.
А полиция в это время занималась бы своими прямыми обязанностями -ловила преступников , а так пока им приходится выполнять роль санитаров , пока дурки закрыты на карантин у местных бандитов раздолье
;Лежала на поручнях мосту і транслювала це в соцмережу;.
Шапіто.