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 Події, Київські новини
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Все про:Київ (7758) Правоохоронні органи (1020) самогубство (320) патрульна поліція (993)

 Київські патрульні врятували 18-річну дівчину, яка хотіла вчинити самогубство в прямому ефірі. ФОТО

Патрульні врятували 18-річну дівчину, яка хотіла накласти на себе руки і транслювала подію в соцмережу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва в Facebook.

"Нещодавно патрульні отримали виклик від небайдужих громадян. Серед ночі на мосту Метро кричала і плакала дівчина. Очевидець події повідомив, що вона перелізла перила і схоже, налаштована стрибнути.

За ліченні хвилини на місце прибув екіпаж. На поручнях мосту дійсно лежала молода дівчина. Лейтенант поліції Владислав Хізяк та капрал поліції Тетяна Скалацька зреагували миттєво — перехопили її і стягли на землю", - сказано в повідомленні.

Київські патрульні врятували 18-річну дівчину, яка хотіла вчинити самогубство в прямому ефірі 01

Після чого Владислав відійшов викликати бригаду медиків, а Тетяна залишилася надавати 18-річній дівчині психологічну підтримку. Заспокоївшись, громадянка пояснила, що пішла на такий вчинок через негаразди в любовних стосунках. Всі події тієї ночі дівчина транслювала в соцмережу.

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Київські патрульні врятували 18-річну дівчину, яка хотіла вчинити самогубство в прямому ефірі 02

Фото: патрульна поліція

Патрульні передали громадянку бригаді швидкої для подальшої госпіталізації.

"Пишаємося рішучістю і професіоналізмом наших колег", - додали в пресслужбі.

Київські патрульні врятували 18-річну дівчину, яка хотіла вчинити самогубство в прямому ефірі 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190933
 
   
 Топ коментарі
 
Привітаємо молоду блогершу!

Вона добилася саме того, чого хотіла.
І хотіла вона зовсім не покінчити з життям.
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Это бред ,тот кто хочет совершить самоубийство его совершает и никто помешать не может а это понты ,хотя иногда и такие понты заканчиваются печально.
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Патрульные спасли 18-летнюю девушку, которая хотела покончить с собой и транслировала событие в соцсеть.
Жаль что её подписчики не увидели трансляцию "самоубийства" из под воды

Источник: https://censor.net.ua/n3190933
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почему без головного убора полицмейстерша?
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Патрульные спасли 18-летнюю девушку, которая хотела покончить с собой и транслировала событие в соцсеть.
Жаль что её подписчики не увидели трансляцию "самоубийства" из под воды

Источник: https://censor.net.ua/n3190933
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Типичный "женский суицид" - привлечь внимание к себе и дать себя "спасти".
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Люди! Позвольте самоубийцам - самоубиваться, правдолюбцам - плевать на карантин, быкам - быковать, долбо@бам - плевать на ПДД и технику безопасности! Если уж мы сами не слишком заморачиваемся евгеникой, позвольте естественному отбору делать эту работу за нас!
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мужик, смени ник - противно когда многожопое перед глазами прыгает.
так было ещё "чудо" в нике мразью себя называло...
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Привітаємо молоду блогершу!

Вона добилася саме того, чого хотіла.
І хотіла вона зовсім не покінчити з життям.
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Лучше бы она в прямом эфире попыталась натянуть себя на слоновье метровое дилдо или на ближайший торчащий пень ((
А полиция в это время занималась бы своими прямыми обязанностями -ловила преступников , а так пока им приходится выполнять роль санитаров , пока дурки закрыты на карантин у местных бандитов раздолье
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Это бред ,тот кто хочет совершить самоубийство его совершает и никто помешать не может а это понты ,хотя иногда и такие понты заканчиваются печально.
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Тепер молоду блогершу в дурку років на п'ять. Пролікувати по повній, можна й електрошокову терапію. Після неї, правда, памперси можуть знадобитися, але ніякі дурниці в голову більш точно не полізуть.

;Лежала на поручнях мосту і транслювала це в соцмережу;.
Шапіто.
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Стремительные и решительные АКАБы, ггг
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А зачем самоубийц спасать? Всеравно ниче путного с неё уже не получиться! Київські патрульні врятували 18-річну дівчину, яка хотіла вчинити самогубство в прямому ефірі - Цензор.НЕТ 8373
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Та не. Молодые и глупые... Слышал статистика что повторно почти никто самоубийства не совершает и не понимает - как такое (попытка) могло произойти...
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