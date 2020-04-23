 "Ледве стояв на ногах": у Харкові поліцейські з гонитвою зупинили п'яного священника УПЦ МП. ФОТО

Про це повідомляється на сторінці "Харків 1654" в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні копи взяли буху святість на окружному мосту в сторону Золочева. Гналися за ним з Отакара", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що священник "був п'яний у м'ясо, ледве стояв на ногах, навіть говорити не міг".
"Але найсмішніше в цій історії, що зовсім недавно всім районом збирали йому гроші на лікування цирозу печінки. Мабуть, вирішив обмити лікування", - додали автори повідомлення.
Ему поп говорит:
- Иди читай проповедь!
Тот идёт, боится, в первый раз всё-таки...
Другой поп его пожалел и говорит:
- Сын мой, сходи за алтарь, остаканься, и смело иди читать, всё получится.
Ну тот сходил, остаканился... С утра просыпается - башка квадратная, весь перекошенный, перегаром несёт...
Подходит к попу:
- Святой отец, ну,как я вчера отчитал?
- Ну в общем-то ничего, но были некоторые неточности...
- Вы хоть скажите какие, чтобы я не повторялся...
- Ну, ладно...
Во-первых, я сказал остаканиться, а не ографинеться;
Во-вторых, к алтарю выходят на двух ногах, а не на четвереньках с криками: «иду уже на*»;
В-третьих, рясу в трусы не заправляют;
В-четвертых, кадилом махают вперед-назад, а не над головой;
В-пятых, прихожанки не *****;
В-шестых, Христа распяли евреи, а не менты;
В-седьмых, в священном писание кроме Божьей Матери никакой другой не упоминается;
В-восьмых, нужно говорить не «пи*дец тебе грешник», а «Господь вам все простит»;
В-девятых, было 12 апостолов, а не х*ева дюжина ап*здолов;
В-десятых, по окончанию службы надо отпускать с миром, а не посылать на х*й;
В-одиннадцатых, молитва заканчивается словом «Аминь», а не словами «все пи*дец, расходимся»
Люди мрут - родные плачут, поп да дьяк поют и пляшут!
Что же делать : водка есть, но иссякла вера.
Капли датского короля пейте кавалеры!