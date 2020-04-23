 "Ледве стояв на ногах": у Харкові поліцейські з гонитвою зупинили п'яного священника УПЦ МП. ФОТО

Про це повідомляється на сторінці "Харків 1654" в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні копи взяли буху святість на окружному мосту в сторону Золочева. Гналися за ним з Отакара", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що священник "був п'яний у м'ясо, ледве стояв на ногах, навіть говорити не міг".

"Але найсмішніше в цій історії, що зовсім недавно всім районом збирали йому гроші на лікування цирозу печінки. Мабуть, вирішив обмити лікування", - додали автори повідомлення.

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