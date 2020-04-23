EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події, Суспільство
  11217  43
Матеріали за темою:
Все про:Нацполіція (9352) пияцтво (448) УПЦ МП (612) Харків (1724)

 "Ледве стояв на ногах": у Харкові поліцейські з гонитвою зупинили п'яного священника УПЦ МП. ФОТО

У Харкові вчора поліцейські після тривалих перегонів затримали п'яного священника за кермом автомобіля. Ним виявився протоієрей УПЦ МП Богдан Іванчук.

Про це повідомляється на сторінці "Харків 1654" в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні копи взяли буху святість на окружному мосту в сторону Золочева. Гналися за ним з Отакара", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що священник "був п'яний у м'ясо, ледве стояв на ногах, навіть говорити не міг".

"Але найсмішніше в цій історії, що зовсім недавно всім районом збирали йому гроші на лікування цирозу печінки. Мабуть, вирішив обмити лікування", - додали автори повідомлення.

Також читайте: Поліцейський на Сумщині був змушений застосувати пістолет проти п'яного з ножем

Ледве стояв на ногах: у Харкові поліцейські з гонитвою зупинили пяного священника УПЦ МП 01Ледве стояв на ногах: у Харкові поліцейські з гонитвою зупинили пяного священника УПЦ МП 02
Ледве стояв на ногах: у Харкові поліцейські з гонитвою зупинили пяного священника УПЦ МП 03
Ледве стояв на ногах: у Харкові поліцейські з гонитвою зупинили пяного священника УПЦ МП 04

Ледве стояв на ногах: у Харкові поліцейські з гонитвою зупинили пяного священника УПЦ МП 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190931
 
   
 Топ коментарі
 
не спрашивайте откуда у батюшки дорогая машина. на церковь пожертвуйте!
 показати весь коментар
 
радовался, на пасху бабла срубил, напричащал вирян с одной ложки
 показати весь коментар
 
а стада дебилов с засранными мозгами и дальше будут нести последнее и слюнявить иконы
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
радовался, на пасху бабла срубил, напричащал вирян с одной ложки
 показати весь коментар
 
 
Отмывал успешное выполнение приказа из центрального офиса ФСБ по распространению эпидемии в Укарине.
 показати весь коментар
 
 
Если в мясо, проверить на вирусы и сдать на бойню. Всего делов.
 показати весь коментар
 
 
не спрашивайте откуда у батюшки дорогая машина. на церковь пожертвуйте!
 показати весь коментар
 
 
Машина, до речі,з США пригнана - це Фолькс Пассат для американського ринку... Що ж це батюшка з піндосії тачку пригнав?? Не скрєпно!
 показати весь коментар
 
а стада дебилов с засранными мозгами и дальше будут нести последнее и слюнявить иконы
 показати весь коментар
 
 
Лучше детям больным помочь или ребятам на фронте
 показати весь коментар
 
 
Был в РПЦ потов перешёл УПЦ наверное и привычки перешли вместе с ним. "Ледве стояв на ногах": у Харкові поліцейські з гонитвою зупинили п'яного священника УПЦ МП - Цензор.НЕТ 9511
 показати весь коментар
 
 
А тьолок в машині точно не було? А то некомплект якийсь.)))
 показати весь коментар
 
 
ну шо...переборщил с антисептиком...карантин жы "Ледве стояв на ногах": у Харкові поліцейські з гонитвою зупинили п'яного священника УПЦ МП - Цензор.НЕТ 6441
 показати весь коментар
 
 
Молодой священник, только закончивший обучение, приходит в церковь.
Ему поп говорит:
- Иди читай проповедь!
Тот идёт, боится, в первый раз всё-таки...
Другой поп его пожалел и говорит:
- Сын мой, сходи за алтарь, остаканься, и смело иди читать, всё получится.
Ну тот сходил, остаканился... С утра просыпается - башка квадратная, весь перекошенный, перегаром несёт...
Подходит к попу:
- Святой отец, ну,как я вчера отчитал?
- Ну в общем-то ничего, но были некоторые неточности...
- Вы хоть скажите какие, чтобы я не повторялся...
- Ну, ладно...
Во-первых, я сказал остаканиться, а не ографинеться;
Во-вторых, к алтарю выходят на двух ногах, а не на четвереньках с криками: «иду уже на*»;
В-третьих, рясу в трусы не заправляют;
В-четвертых, кадилом махают вперед-назад, а не над головой;
В-пятых, прихожанки не *****;
В-шестых, Христа распяли евреи, а не менты;
В-седьмых, в священном писание кроме Божьей Матери никакой другой не упоминается;
В-восьмых, нужно говорить не «пи*дец тебе грешник», а «Господь вам все простит»;
В-девятых, было 12 апостолов, а не х*ева дюжина ап*здолов;
В-десятых, по окончанию службы надо отпускать с миром, а не посылать на х*й;
В-одиннадцатых, молитва заканчивается словом «Аминь», а не словами «все пи*дец, расходимся»
 показати весь коментар
 
)))) то были священные капли для лечения цироза))))
 показати весь коментар
 
Одной из кацапских скреп есть бухание водки. Чему же удивляться, "отче" мааскобского паханата, все логично. Вот если бы он был трезвенником, ото бы было настоящим скрепным "чудом".
 показати весь коментар
 
 
Заплатит штраф ,прихожане все компенсируют,впереди ещё много праздников и не только
 показати весь коментар
 
Не трогайте посредника ! Беседовать со всевышним без богданов никак низя. Нужны борода ,толстое брюхо , красная морда и принадлежность до гундяевской шайки. Посредника отпустить и собрать ему в дорогу пожертвования от полиции харьковцев..
 показати весь коментар
 
Ему надо грамотно защиту выстроить. Мол, поцеловал его Онуфрий Заразоносный и он два дня в бочке с освященным спиртом просидел, смиренно вознося молитвы, отхлебывая и полоща горло, пока весь спирт не закончился...
 показати весь коментар
 
Чё ж это, он без бабочек катался? Тю, не интересно...
 показати весь коментар
 
Кому радость, кому горе, а попу всегда доход

Люди мрут - родные плачут, поп да дьяк поют и пляшут!
 показати весь коментар
 
колесница небесная у него самая простенькая )))ну причастился !!с кем не бывает))как сказал паша-мерседес "мы не ангелы-тоже болеем"))
 показати весь коментар
 
Попы мошенники и пьяное быдло, только идиоты ходят в поповники и верят в еврейского вора ослов исцуса.
 показати весь коментар
 
 
типичный продавец вечной жизни и других мистических товаров из прайса православной секты.
 показати весь коментар
 
А в чем проблема!Вы посмотрите что вокруг творится то!Разве можна на такое глядеть трезвыми глазами.
 показати весь коментар
 
Пора кінчати з цими фуфло-священниками з ФСБ-го патріархату
 показати весь коментар
 
 
Та то батюшка сустатку от дел праведных толику малую пригубил, а стражи напраслину возводят.....грех это.
 показати весь коментар
 
Щось скрізь московський патріархат в "героях".
 показати весь коментар
 
Все то вышло не спроста, посудите сами! Поимел господь попа ангело - ментами.
Что же делать : водка есть, но иссякла вера.
Капли датского короля пейте кавалеры!
 показати весь коментар
 
насосал на авто или калядовал попкой в сауне
 показати весь коментар
 
На пригнаному з США Фольксвагені "Ледве стояв на ногах": у Харкові поліцейські з гонитвою зупинили п'яного священника УПЦ МП - Цензор.НЕТ 7517 (це американський варіант Пассата)... Чому не на скрєпній Ладі фекаліні???
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору