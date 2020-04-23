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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України, Здоров'я
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 Сьогоднішній антирекорд за кількістю виявлених випадків COVID-19 - це наслідок порушення карантину на Великдень, - Степанов. ВIДЕО

В Україні зафіксовано антирекорд за кількістю виявлених інфікованих коронавірусом за добу - 578 осіб.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли (на коронавірусну хворобу. - Ред.) 578 осіб. Це новий антирекорд за весь час епідемії в країні. Ми вважаємо, що це наслідок, зокрема, порушення карантину під час Вербної неділі та безпосередньо на Великдень", - акцентував Степанов.

Також читайте: Через багатолюдні великодні служби, які відбулися в Почаївській і Святогірській лаврах, карантин можуть не пом'якшити, - міністр Кабміну Немчінов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190929
 
 
 Топ коментарі
 
Не свисти, "пасхальные" попрут дня через три. А сегодняшняя цифра - показатель неэффективности карантина.
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а как же инкубационный период???
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Сегодняшний антирекорд по количеству выявленных случаев Covid-19 следствие нарушения карантина на Пасху, - Степанов

Чучело, а то что каждый пятый из них медработник, это как в твою версию вписывается?
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А хто з них був в храмі на Пасху? Степанов розповсюджує фейки і намагається списати свою неефективність на якісь зовнішні фактори! Якщо міністр МОЗ робить такі заяви, то до них мають додаватись результати протиепідемічних розслідувань, де людина заразилась! Де в яких храмах заразились люди які сьогодні вже визначені як хворі? Надайте будь ласка списки в яких храмах скільки людей заразилось і що зробило МОЗ щоб обезаразити храми і масово перевірити прихожан храмів на коронавірус! Ці дебільні заяви дебільної влади мають всі ознаки переслідування громадян України за релігійною ознакою! Ще одна дебільна заява влади що коронавірус розповсюджується в хритиянських храмах і влада отримає позови до суду!
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я смотрю Емца поменяли на такого же кретина
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Оберіть міністра з трьох:
- Міністр в скафандрі і упаковкою кондомів.
- Міністр Мрець-65.
- Міністр-статистик.
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Поддерживаю. Как маски продавать, так коронавирус - сплошная польза для здоровья, а как обрушение медицины из- за тотального воровства на церковь списывать - да всегда пожалуйста. А в Эпицентрах по всей стране аншлаг был, так в сторону Эпицентров все послепли сразу. Кстати, увольняю под шумок коронавируса последних 10 человек , что за Зе голосовали. Пусть Зе их содержит.
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ось привезли до Олександрівської лікарні Києва тернопільського попа мп. За яким хріном? Це мій район, у найближчій до мене аптеці іноді скуповуються медсестри і санітарки тієї лікарні (беруть щось для себе). Фармацевти там відгородилися поліетиленовою плівкою від прилавку до стелі, спілкуються через маленькі "віконечка" 20х30 см. Невідомо яка там попівська "благодать" гуляє у повітрі.
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Не можна відповідати за кожну людину окремо ! Тут або ви маєте мислення , або просто фанатично думаете ,що це хтось повинен робити ЗА ВАС ! То б то замість того ,щоб слухати Лікарів , які є фахівцями , мають Знання ,Фах і Досвід ви думаєте ,що один міністр відповідальний за те , як ви себе поводити?Така собі споживацька логіка покійного ССср ! Пересадку головного мозку лікарі ще Не навчились робити ...
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огульная цифирЪ 578 больных почему ПО ГОРОДАМ РАЙОНАМ И ОБЛАСТЯМ НЕ ДАЮТ КАРТИНКУ А ТАК СКОПОМ ВОТ ЕСЛИ В ТЕРНОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ КРЕМЕНЕЦКИЙ РАЙОН И ПОЧАЕВ ВСПЛЕСК ТОГДА ДА виноваты молебни и хода в Лавре вместе с идиотами попами а если там где было относительное затишье тонгда вопросы причина почему халатность врачей местной власти приезд партии старуше из Ежопы или еще какие причины... и кстати какая то с тремная тишина относительног уголовного дела в святагорске Донецкой области или Бубочка с Ермаком приказали сделать вид там наши повстанцы и тишина???????
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11 дней прошло с Вербного воскресенья ..самое ОНО
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Не свисти, "пасхальные" попрут дня через три. А сегодняшняя цифра - показатель неэффективности карантина.
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А что Вы хотите ? "Степашка" есть "степашка".
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Да, сейчас прут последствия вербного воскресенья.
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Как так!? тут же пасётся куча ботов и идиотов, которые орут, что карантин вообще не нужен!
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они за свои слова не несут ни какой ответственности. Уроды
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слушай не *****, карантин эффективен как ни когда, ты медик? Ты даже лекарства не можешь отличить, а это количество только начало хождения по церквям, кто слабей иммунитетом, тот первый попадает и быстро, дальше будет продолжение
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Сегодняшний антирекорд по количеству выявленных случаев Covid-19 следствие нарушения карантина на Пасху, - Степанов

Чучело, а то что каждый пятый из них медработник, это как в твою версию вписывается?
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Згідно статистики і висновків "міністра" складається враження, що медпрацівники працюють цілодобово в церквах.))
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Елементарно Ватсон, кожен пятий медпрацівник пішов до храму посвятити вербу і воду щоб лікувати хворих. Але в храми тепер ходити не можна, особливо в мацковські...
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Это не антирекорд. Но радует одно что из моих друзей и близких ни кто не заразился! А вату и прочих дебилов не жалко! Так что надо соблюдать карантин!
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Спасибо скажите
попам из Москвы
за то что КОВИДом
болеете Вы.
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Просто статистика: 8-10% прироста каждые сутки.
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Пасха 19, а данные вчерашние за 22 А как же инкубационный период в 14 дней... Не понял...
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а ты сделай глубокий вдох... без проблем? Замеряй температуру... в норме? Подними гирю... слабости не ощущаешь??? А теперь ужаснись коварству бессимптомного заболевания...
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ну 11 дней уже прошло с Вербного воскресенья
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В Івано-Франківську в міській лікарні №1 померла 63-річна Світлана Малько. Жінка 20 днів провела в лікарні, здебільшого в реанімації. У родичів досі немає офіційного підтвердження, що у Світлани був коронавірус, але лікували її саме від COVID-19 і хоронили за всіма правилами.
Тричі в жінки брали аналізи на ПЛР, і тричі в лабораторію вони надходили в неправильному стані: пробірка була перевернута, а розчин виявився не тим.

Детальніше про те, як в Івано-Франківську лікують українців від коронавірусу, читайте в матеріалі сайту "Обозреватель" https://www.obozrevatel.com/ukr/society/rozchin-ne-toj-a-probirka-perevernuta-na-frankivschini-likuvali-vid-koronavirusa-a-testi-viyavilisya-brakovanimi.htm
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будем считать нулевые клиенты ... смотрим дальше ...италия или франция..
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Во франции и италии 20 000 000 000 € утратившим работу и предпринимателям компенсируют. Так что там одинаково. Ты же это имеешь в виду?
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Скоре всего большинство заражается в больницах, как было во многих странах. А ему просто нужно отвести внимание от своих подчиненных.
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Це ще не ,,пасхальні,, хворі. Це тоті, які були захворівші, а на Пасху просто не хотіли звертатись до лікарів. Хотіли відсвяткувати вдома. А ті які підхопили вірус на Пасху почнуть появлятись в статистиці через 3-4 дні.
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гади. Бестрашні, уроди, до стінки падлюкі транслювати по всіх каналах, щоб іншим не повадно було......
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Ну,а інкубаційний період?І от такий кретин зараз очолює МОЗ,от які розпорядження це недоумковате може видавати,воно ж,бовдур,впливає на життєдіяльність всієї країни.Їй- богу краще б якогось дельфіна чи коняку поставили б керувати,краще б було.
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уже ?говорили же 7-10 дней же ну а теперь детки плохо себя вели и парки после 11 не откроет дядя шмигаль, и возможно еще до июня продлит чтоб вели себя хорошо впредь-именно так все выглядит от зебильной власти
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А может оттого что пцр тесты делать начали?
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На пасху никто не работал - собралась куча тестов, сейчас начали их опять делать - и тут хоба - отэта прирост!
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Думаю, спидом больше заразились и без церкви. Только всем пох!
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Пропоную головнокомандуючому ЗСУ на всі три Лаври скинути бомби з вакциною проти "руського міра".Має подіяти...
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Забавно було би почути інтерв'ю у короновіруса про міністра дебіла.
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степан переводит стрелки на попов когда у самого медработники все поболели...
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Из заболевших большинство медики, не думаю, что они "праздновали". Скорее это следствие профессиональной несостоятельности самого Степанова и всего Кабмина Зеленского, выразившееся в необеспечивание медработников средствами индивидуальной защиты.
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Не всі медики святі - дебілів вистачає.
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Церкви к херам запретить, попов побрить и заставить работать!!!
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Всего 20 умерших(покой душам их) от коронавируса в ИндоПэриджане=Од(Аз)эрбэйджане.Это при нас.10,3млн.Святые Огни ,остановившие 7 бальное искусственное землетрясение в 2000г в Баку и сейчас помогают. Под Баку(Бахы) есть гора ЯнЭрДаг(Горящий муж гора),где с глубины 11км.выходит святой огонь ЯнЭр(один из 3 сокральных огней Кавказской индийской мифологии)).Его и Украина должна привести к себе ((в храмы АзерЯнский и Бахаровский(Покровский)-Смотрящий муж в Харькове и Киеве)) и на площадях ставить факелы,а во дворах жечь костры, чтоб больные сблизи видели их и наполняли Огонь в глазах(5-й его вид)-Огонь Жизни.Как и раньше Огонь задавит вирус!
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Знаю тех, кто ходил в церковь. Скажите, пожалуйста, почему страна должна из-за них сидеть на карантине. Где их мозги?
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А от як би цих малолеток регулярно п****ли, то може б виховали цивілізованими.

Двое малолетних недолюдей решили поиграть в "бандитов". И, как вывод, жестоко избили и ограбили мужчину. Били долго, в течение 10 минут, после тупого удара в голову он без сознания упал на землю, а они продолжили бить ногами по голове и всему телу и додумались, все это, снимать на камеру, где они со словами - "смотрите как мы ху**им дедушку" продолжали калечить, забрали какие-то копейки и очки", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавший ветеран был госпитализирован с тяжелыми травмами. Он идет на поправку.

Симончук три года участвовал в российско-украинской войне, был танкистом. В 2016 году получил орден Богдана Хмельницкого III степени.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/375056-nogami_po_golove_v_kieve_podrostki_zverski_izbili_veterana_ato_i_poplatilisj

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/375056-nogami_po_golove_v_kieve_podrostki_zverski_izbili_veterana_ato_i_poplatilisj
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Главное этих подонков не судить, а отпустить по-тихому... на встречу с АТОшниками. Будет быстро, дешево, мега эффективно... а главное справедливо.
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Поспішили пропагандони. Ще рано. Пройшло лише 4 дні.
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Сегодняшний антирекорд по новым случаям Covid-19 - следствие умышленного запуска в Украину приглашённых Зеленским со всего мира "туристов".без карантина.
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Зе влада хочет одного если на войну то бежали стадом без разговоров, если на карантин то по норам то же самое стадом. Лепота для барыг бери шо хочешь.
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Та нічого не змінилося. Просто зробили більше тестів. Вербна неділя, та Великдень, наздоженуть в першій декаді травня.
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