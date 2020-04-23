 Сьогоднішній антирекорд за кількістю виявлених випадків COVID-19 - це наслідок порушення карантину на Великдень, - Степанов. ВIДЕО

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли (на коронавірусну хворобу. - Ред.) 578 осіб. Це новий антирекорд за весь час епідемії в країні. Ми вважаємо, що це наслідок, зокрема, порушення карантину під час Вербної неділі та безпосередньо на Великдень", - акцентував Степанов.
- Міністр в скафандрі і упаковкою кондомів.
- Міністр Мрець-65.
- Міністр-статистик.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Пандемія_коронавірусної_хвороби_2019
Чучело, а то что каждый пятый из них медработник, это как в твою версию вписывается?
попам из Москвы
за то что КОВИДом
болеете Вы.
Тричі в жінки брали аналізи на ПЛР, і тричі в лабораторію вони надходили в неправильному стані: пробірка була перевернута, а розчин виявився не тим.
Детальніше про те, як в Івано-Франківську лікують українців від коронавірусу, читайте в матеріалі сайту "Обозреватель" https://www.obozrevatel.com/ukr/society/rozchin-ne-toj-a-probirka-perevernuta-na-frankivschini-likuvali-vid-koronavirusa-a-testi-viyavilisya-brakovanimi.htm
Двое малолетних недолюдей решили поиграть в "бандитов". И, как вывод, жестоко избили и ограбили мужчину. Били долго, в течение 10 минут, после тупого удара в голову он без сознания упал на землю, а они продолжили бить ногами по голове и всему телу и додумались, все это, снимать на камеру, где они со словами - "смотрите как мы ху**им дедушку" продолжали калечить, забрали какие-то копейки и очки", - сказано в сообщении.
Отмечается, что пострадавший ветеран был госпитализирован с тяжелыми травмами. Он идет на поправку.
Симончук три года участвовал в российско-украинской войне, был танкистом. В 2016 году получил орден Богдана Хмельницкого III степени.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/375056-nogami_po_golove_v_kieve_podrostki_zverski_izbili_veterana_ato_i_poplatilisj
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/375056-nogami_po_golove_v_kieve_podrostki_zverski_izbili_veterana_ato_i_poplatilisj