 Сьогоднішній антирекорд за кількістю виявлених випадків COVID-19 - це наслідок порушення карантину на Великдень, - Степанов. ВIДЕО

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли (на коронавірусну хворобу. - Ред.) 578 осіб. Це новий антирекорд за весь час епідемії в країні. Ми вважаємо, що це наслідок, зокрема, порушення карантину під час Вербної неділі та безпосередньо на Великдень", - акцентував Степанов.

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