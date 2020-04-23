 Євросоюз має надати Україні підтримку в боротьбі з коронавірусом, - глава МЗС Польщі Чапутович

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС заявив в середу глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, повідомляє пресслужба МЗС РП.

"Україна та інші країни "Східного партнерства" потребують сильної підтримки ЄС у боротьбі з COVID-19",- заявив Чапутович.

Глава польської дипломатії підкреслив, що Варшава підтримує пакет допомоги ЄС для країн СП, а також зазначив, що міністри закордонних справ країн "Вишеградської групи" нещодавно прийняли декларацію, в якій закликали створити умови для подальшого зближення країн Партнерства до ЄС, зокрема, завдяки секторальній співпраці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україну треба підтримувати в умовах тиску Росії, - глава МЗС Польщі Чапутович

Як зазначається, високий Представник ЄС Жозеп Боррель визнав значний внесок "Вишеградської групи" в дискусію про майбутнє СП.

МЗС РП інформує, що під час дискусії обговорено стан з реформами в Україні, які ускладнено у зв’язку з епідемією COVID-19, і ситуацію на сході України, де попри обмін в’язнями безпекова та гуманітарна ситуація залишається нестабільною через дії сепаратистів, яких підтримує Росія.

Чапутович зазначив, що плани реформ нового українського уряду заслуговують на підтримку ЄС. Він також звернув увагу на ситуацію в нелегально анексованому Криму, висловлюючи переконання, що безправні дії щодо подальшої інтеграції півострова з Росією мають викликати адекватну реакцію ЄС.

Як повідомлялося, у першій половині квітня країни "Вишеградської групи" підтримали пропозицію Єврокомісії виділити 140 млн євро для боротьби країн СП з COVID-19. Як зазначив тоді Чапутович, загалом сума цієї допомоги може перевищити навіть 800 млн євро.

Станом на ранок 23 квітня у світі зареєстрували 2 638 024 випадки зараження коронавірусом COVID-19, з них – 721 734 людини одужали і 184 235 померли.