 За добу в Україні на Covid-19 захворіли 44 дитини і 123 медпрацівники, госпіталізовано 182 людини, - Степанов

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли (на коронавірусну хворобу. - Ред.) 578 осіб, з них 44 дитини та 123 медпрацівники. Всього з початку пандемії захворіли 475 дітей і 1368 медичних працівників. Були госпіталізовані (за добу. - Ред.) 182 людини, зафіксовані 13 летальних випадків. 80 пацієнтів, в тому числі 4 дітей, видужали", - розповів міністр.
https://nv.ua/ukraine/politics/moz-popal-v-korrupcionnyy-skandal-v-svyazi-s-neprozrachnoy-zakupkoy-zashchity-dlya-medikov-novosti-ukrainy-50083466.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
только волонтеры озабоченны защитой медперсонала, Минздраву по боку.
Золотое время для украинских тяжеловесов
Для экипажей "грузовиков" "Антонова", особенно Ан-124 "Руслан", последние недели - по-настоящему горячее время. Самолеты украинских "Авиалиний Антонова" сейчас в буквальном смысле нарасхват. Правда, работают украинские "Русланы" пока только за границей - государство не зафрахтовало их для таких необходимых доставок "гуманитарки" в Украину.
Самый свежий пример - 8 апреля Ан-124 "Авиалиний Антонова", доставилмедицинский груз из Китая в Данию. Интересно, что этот рейс был организован датскими властями совместно с судоходной компанией Maersk (проект так и называется - Maersk Bridge).
В промежутке между 28 и 31 марта 5 украинских "Русланов" привозили аналогичные грузы в Грецию, Испанию, Лиссабон и Чехию. Недавно один из них вернулся из итальянского Неаполя. Отметим, что Ан-124 зафрахтованы и задействованы в программе Strategic Airlift International Solution (SALIS) под эгидой НАТО.
А сколько грузов привезли в Украину за все это время ?
Кто фрахтует самолеты? Власть продолжает КРЫСЯТНИЧАТЬ ?
А уровень заболеваемости медиков НЕ БОЛЬШОЙ вследствие крысячей политики власти ?
https://www.youtube.com/watch?v=bnTkDbxoU7w
ну и как всегда без пиара не куда.