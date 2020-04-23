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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України, Здоров'я
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 За добу в Україні на Covid-19 захворіли 44 дитини і 123 медпрацівники, госпіталізовано 182 людини, - Степанов

Всього за добу в Україні захворіли на коронавірусну хворобу 578 осіб.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли (на коронавірусну хворобу. - Ред.) 578 осіб, з них 44 дитини та 123 медпрацівники. Всього з початку пандемії захворіли 475 дітей і 1368 медичних працівників. Були госпіталізовані (за добу. - Ред.) 182 людини, зафіксовані 13 летальних випадків. 80 пацієнтів, в тому числі 4 дітей, видужали", - розповів міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 23 квітня зафіксовано 578 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 7170, померли 187 осіб, 504 - одужали, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190927
 
 
 Топ коментарі
 
Вообще зелёная власть собирается КАК-ТО наказать Скалецкую , кРадуцкого , Емца и другую групку прихлебателей от медицины ЗА ТО что медики НЕ ЗАЩИЩЕНЫ ?
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Опять из 578 заболевших 123 медработника. Статистика та же - от1/4 до1/5 заболевших - медики! Стакими темпами лечить некому будет.Может, все таки начнем медиков как-то защищать?
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Коррупционный скандал во время пандемии. Минздрав обвиняют в непрозрачном тендере на закупку защитных костюмов для врачей - все подробности

https://nv.ua/ukraine/politics/moz-popal-v-korrupcionnyy-skandal-v-svyazi-s-neprozrachnoy-zakupkoy-zashchity-dlya-medikov-novosti-ukrainy-50083466.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

только волонтеры озабоченны защитой медперсонала, Минздраву по боку.
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Опять из 578 заболевших 123 медработника. Статистика та же - от1/4 до1/5 заболевших - медики! Стакими темпами лечить некому будет.Может, все таки начнем медиков как-то защищать?
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Бубачка ж нахвалявся що медики забезпечені всім. Ти йому не віриш?
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Коррупционный скандал во время пандемии. Минздрав обвиняют в непрозрачном тендере на закупку защитных костюмов для врачей - все подробности

https://nv.ua/ukraine/politics/moz-popal-v-korrupcionnyy-skandal-v-svyazi-s-neprozrachnoy-zakupkoy-zashchity-dlya-medikov-novosti-ukrainy-50083466.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

только волонтеры озабоченны защитой медперсонала, Минздраву по боку.
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Хлипкие какие-то медики. Перя с Супрун им 5 лет жизнь улучшали, Зеля уже год скоропостижно реформирует, а они болеют и болеют. Та и то бы, хрен с ними. Так они ж и денег хотят.
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Уявляєте скільки Петя з Супрун залишили засобів захисту для громадян та лікарів, що Зеленський з Радуцьким їх тоннами продавали. Аби не розпродали, Україна, ймовірно, була б єдиною країною світу повністю забезпеченою всім необхідним під час епідемії. Та перепродаж краденого, для влади, важливішим за якийсь нарід
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Вообще зелёная власть собирается КАК-ТО наказать Скалецкую , кРадуцкого , Емца и другую групку прихлебателей от медицины ЗА ТО что медики НЕ ЗАЩИЩЕНЫ ?
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Украина имеет самые тяжеловесы - самолеты Антонова , но зелёная власть поручает бене и ахметову ( скай ап) перевозить маски

Золотое время для украинских тяжеловесов
Для экипажей "грузовиков" "Антонова", особенно Ан-124 "Руслан", последние недели - по-настоящему горячее время. Самолеты украинских "Авиалиний Антонова" сейчас в буквальном смысле нарасхват. Правда, работают украинские "Русланы" пока только за границей - государство не зафрахтовало их для таких необходимых доставок "гуманитарки" в Украину.
Самый свежий пример - 8 апреля Ан-124 "Авиалиний Антонова", доставилмедицинский груз из Китая в Данию. Интересно, что этот рейс был организован датскими властями совместно с судоходной компанией Maersk (проект так и называется - Maersk Bridge).
В промежутке между 28 и 31 марта 5 украинских "Русланов" привозили аналогичные грузы в Грецию, Испанию, Лиссабон и Чехию. Недавно один из них вернулся из итальянского Неаполя. Отметим, что Ан-124 зафрахтованы и задействованы в программе Strategic Airlift International Solution (SALIS) под эгидой НАТО.
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Самолёт АН перевёз за раз 140 тонн медицинских грузов во Францию
А сколько грузов привезли в Украину за все это время ?

Кто фрахтует самолеты? Власть продолжает КРЫСЯТНИЧАТЬ ?

За добу в Україні на Covid-19 захворіли 44 дитини і 123 медпрацівники, госпіталізовано 182 людини, - Степанов - Цензор.НЕТ 3511
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Может они просто слишком большие для украинских грузов?
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Большие?

А уровень заболеваемости медиков НЕ БОЛЬШОЙ вследствие крысячей политики власти ?
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В Украину прибыл самолет Мрия с медицинским грузом

https://www.youtube.com/watch?v=bnTkDbxoU7w

ну и как всегда без пиара не куда.
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Швидкого одужання нашим лікарям і дітворі
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Кто бы сомневался своя рука владыка. В Москве собрался консилиум вирусологов,не от власти,и предложили прировнять коронвирус к типичной пневмонии и лечить в одних палатах всех больных с пневмонией никакой разницы в лечении нет и перезаразится больные не могут.Один вид вируса он и господствует у больного. За год пнвмонией болеет 1,5 млн и умирает 40 тыс в России. Корона пасет задних в этом списке больных пневмонией. Власть отказала специалистам. Ее цель кошмарить и заражать барановирусом как и у нас. Школа вирусологии в Москве одна из лучших в мире.
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ссылки есть на этот консилиум? если он идет не с "линией партии", никакого "консилиума" на московии не будет.
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