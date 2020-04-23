 За добу на Львівщині зафіксовано 8 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом 282 особи інфіковані

Як інформує Цензор.НЕТ зі посиланням пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила Галина Слічна, заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 1394 особи, госпіталізовані - 320, на амбулаторному лікуванні - 1074 особи, виписані - 218 осіб. Зараз у лікарні перебуває 102 особи, з них в реанімації - 5 осіб, на апаратні ШВЛ нема нікого. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 282 осіб, 12 людей померли, 32 пацієнти одужали.

"Сьогодні ми маємо в інфекційній лікарні 102 людей з коронавірусом. На Львівщині ми вже маємо 282 підтверджені випадки COVID-19, але, на щастя, вже 32 підтверджені результати людей, які вилікувалися", сказав Андрій Садовий, міський голова Львова, під час ранкового ефіру на радіо "Люкс FM".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще дві особи померли від коронавірусу у Львівській області

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 188 ПЛР-тестів, з яких 8 - позитивні.

Нагадаємо, станом на ранок 23 квітня в Україні зафіксовано 578 нових випадків COVID-19, загалом - 7170, померли 187 осіб, 504 - одужали.