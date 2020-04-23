 На ранок 23 квітня зафіксовано 578 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 7170, померли 187 осіб, 504 - одужали, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу МОЗ.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 353 випадки;
Волинська область — 188 випадків;
Дніпропетровська область — 186 випадків;
Донецька область — 21 випадок;
Житомирська область — 304 випадки;
Закарпатська область — 230 випадків;
Запорізька область — 146 випадків;
Івано-Франківська область — 644 випадки;
Кіровоградська область — 258 випадків;
м. Київ — 1059 випадків;
Київська область — 451 випадок;
Львівська область — 282 випадки;
Луганська область — 27 випадків;
Миколаївська область — 99 випадків;
Одеська область — 161 випадок;
Полтавська область — 161 випадок;
Рівненська область — 396 випадків;
Сумська область — 89 випадків;
Тернопільська область — 499 випадків;
Харківська область — 101 випадок;
Херсонська область — 77 випадків;
Хмельницька область — 61 випадок;
Чернівецька область — 1140 випадків;
Черкаська область — 220 випадків;
Чернігівська область — 17 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 квітня 2020 року до Центру надійшло 1409 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 21 058 повідомлень про підозру на COVID-19.
Ну чё ж вам не сидится дома, верующие вы наши.
14.04 - 3372, 98 человек умерли, 119 - выздоровели, новых 270
15.04 - 3764, 108 человек умерли, 143 - выздоровели, новых 392
16.04 - 4161, 116 человек умерли, 186 - выздоровели, новых 397
17.04 - 4662, 125 человек умерли, 246 - выздоровели, новых 501
18.04 - 5106, 133 человек умерли, 275 - выздоровели, новых 444
19.04 - 5449, 141 человек умерли, 347 - выздоровели, новых 343
20.04 - 5710, 151 человек умерли, 359 - выздоровели, новых 261
21.04 - 6125, 161 человек умерли, 367 - выздоровели, новых 415
22.04 - 6592, 174 человека умерли, 424 - выздоровели, новых 467
23.04 - 7170, 187 человек умерли, 504 - выздоровели, новых 578
Это всё потому, что приглашённых в Украину "туристов" со всего мира впустили без карантина.