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 Політика України
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Все про:корупція (3239) НАЗК (711) Лерос Гео (95) Новіков Олександр (7)

 Лерос має право на винагороду як викривач корупції, - глава НАЗК Новіков

Народний депутат Гео Лерос, який опублікував записи з Денисом Єрмаком, має право на захист і винагороду як викривач корупції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна", розповів глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

Новіков зазначив, що Лерос має право на виплату винагороди, якщо розмір корупційного правопорушення становить понад 10 млн гривень і право на гарантування його безпеки, але не як викривач, точніше не тільки як викривач, а як учасник кримінального провадження.

"Ви повинні розуміти, що провадження, як відкриті за заявою Гео Лерос, так і відкриті проти нього, є юридично рівними. Тут немає пріоритету одного над іншим. В той же час, в законі "Про запобігання корупції" є захист для таких осіб, вони не несуть відповідальність за розголошення інформації як викривачі", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В СБУ допитали нардепа Лероса у справі записів з братом Єрмака

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190917
 
   
 Топ коментарі
 
Винагороду за викриття корупції? Ні, не чули.(ЗЕкоМанда)
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Заберите у ермака "мерс" и отдайте леросу.
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А коррупционеров положено посадить нет?
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А коррупционеров положено посадить нет?
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А зачем? Можно с них индульгенцию (залог) потребовать. И так раз, два...и до бесконечности.
Схема проверенная и отлаженная за десятилетие!
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Лерос - мошенник, а Ермаки - порядочные люди. Не перепутайте.
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рехнулись....сытник, холодницкий. теперь вот новиков с бреднями всплыло...вы ублюдки 5 лет саботажники заказные с огромными зарплатами и премиями . ну носками за 500 гривен. вас первых надо в СИЗО и на допросы с пристрастием.
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Бубочці насрати на петиції - це вже не раз доведено.
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Да имеет на вознаграждение, выданное из личного кармана осла оманского.
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Заберите у ермака "мерс" и отдайте леросу.
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так ему ж "мерс" ***** подарил за организацию оманской встречи с сурковым за ленкин счет... ленуська ж ему самолет оплатила, не? такое авто не подлежит изъятию. Такое авто - священная корова...
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Винагороду за викриття корупції? Ні, не чули.(ЗЕкоМанда)
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Да,имеет. Осудить братьев Ермаков за коррупцию,согласно закона заплатить изобличителю. Все должно быть по справедливости. Президент сказал,президент ДОЛЖЕН делать.
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Поки що пресують Лєроса. Це вже нам треба втручатись. Нам всім.
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Осудить?! Ишь ты!
Клоун не собирается никого судить, он собирается играть в игру "царь хороший, бояре плохие". Он ранее озвучил, что нужно выплачивать награду за изобличение коррупционеров (глава НАПК это подтвердил) - царь хороший, при этом против Лероса дела не закроют, а Ермака никто не посадит (максимум отстранят, но дав поработать еще несколько месяцев провернув нужные дела и заработав бабок) вот тут - уже бояре плохие (царь вроде как напрямую тут не мелькал и не высказывался, значит тут проделки бояр)
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Кокаин из Аргентины и Венесуэлы в Украину доставляют Патрушев,Зеленский или Саакашвили? Ваш выбор,господа Панове?
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Гео має право на нагороду, але отримує переслідування від правоохоронців...
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Владу в Україні остаточно захопила проросійська банда. І без втручання українського суспільства ця біда не минеться. Українцям траба нарешті почати наводити лад у власній країні, а не тільки в своїй домівці. Не буде затишно українцю в себе вдома, якщо країну буде втрачено.
Зєлю геть. Дострокові. Негайно.
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Не забувайте, що нарід України до цих пір любить Голобородька і ще надіється на диво, до того ж до Малиша прилетів Карлсон.))
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Поздно пить Боржоми.Украина сегодня КОМИ ААср РАБссии или на крайняк Якутское быдло РАБссии...
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Та ні, Senator, важу що - Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля !!!
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Вивчіть Гімн, це дуже важливо для українця: Ще не вмерла України, ні слава, ні воля.
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Леросу обломається, Дєрьмаки вже цю премію розпилили до останньої копійочки= блізость к тєлу надає певні переваги (преимущества)
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Так Гео уже в качестве премии выписали 4 уголовеых дела
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Так Ермака уже отстранили от должности и он на допросы ходит И мальчикам и девочкам интересно, какую ж такую гос. тайну выдал Лерос Лерос має право на винагороду як викривач корупції, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 2311 Лерос має право на винагороду як викривач корупції, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 2124 Лерос має право на винагороду як викривач корупції, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 8634
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