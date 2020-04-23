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 Суспільство, Здоров'я
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 ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з коронавірусом вчасно. Світ мав достатньо часу, щоб відповісти, - Гебреєсус

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) своєчасно оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у середу генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

"Озираючись назад, я думаю, що ми оголосили надзвичайну ситуацію в правильний момент, коли світ мав достатньо часу, щоб відповісти", - сказав він.

"Ми оголосили найвищий рівень надзвичайної ситуації, коли в решті світу (за винятком Китаю. - Ред.) було лише 82 випадки і жодної смерті", - сказав він.

Глава ВООЗ пояснив, що рішення про оголошення надзвичайної ситуації ухвалює велика кількість експертів, які кілька днів не могли дійти згоди.

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"Найважливіша заява, яку очікують від ВООЗ, - це заява про міжнародну надзвичайну ситуацію, зроблена 30 січня. І вона була зроблена на підставі думок експертів з усього світу", - підкреслив Гебреєсус.

ВООЗ за підсумками екстреної наради оголосила спалах коронавірусу надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я, що має міжнародне значення, 30 січня.

Про те, що коронавірус можна охарактеризувати як пандемію, глава ВООЗ заявив 11 березня.

ВООЗ неодноразово критикувала влада США, зокрема, звинувачуючи в несвоєчасній реакції на ситуацію з коронавірусом. Президент США Дональд Трамп припустив, що Китай і ВООЗ могли приховувати важливу інформацію про коронавірус, що призвело до того, що країни не відразу правильно оцінили масштаби загрози. США раніше у квітні призупинили фінансування ВООЗ на час проведення розслідування про те, чи ефективно функціонує ця міжнародна організація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190916
 
 
 Топ коментарі
 
Что, )(ерово без бабла американского? ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию в связи с короновирусом вовремя. У мира было достаточно времени, чтобы ответить, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 4530
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Не давате этим ВОЗам ни копейки. Помню, как этот Габрей призывал мир не очень усердно бороться с коронавирусом. Если Цензор отлистать назад , то можно найти это воззвание.
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Гебрейесуса под международный трибунал, ублюдка! ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з коронавірусом вчасно. Світ мав достатньо часу, щоб відповісти, - Гебреєсус - Цензор.НЕТ 5328
ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з коронавірусом вчасно. Світ мав достатньо часу, щоб відповісти, - Гебреєсус - Цензор.НЕТ 158
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Что, )(ерово без бабла американского? ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию в связи с короновирусом вовремя. У мира было достаточно времени, чтобы ответить, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 4530
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Проспали вы...чиновник что в Украине. что международный. подход один больше благ, зарплат. взяток, коммандировки бизнес класс. 5-ти звёздочные отели, курортные страны, форумы, симпозиумы...тёплая ванна, мозги жирком заплыли...а дут вдруг какая то пандемия. Трамп о вас правильно сказал.
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А американцы так не считают , про***бали вы эпидемию , за китайские деньги ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з коронавірусом вчасно. Світ мав достатньо часу, щоб відповісти, - Гебреєсус - Цензор.НЕТ 5846
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ВОЗ объявила пандемию ровно в тот день, когда на ее счет поступила круглая сумма от "Фонда Билла и Мелинды Гейтс"
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Не давате этим ВОЗам ни копейки. Помню, как этот Габрей призывал мир не очень усердно бороться с коронавирусом. Если Цензор отлистать назад , то можно найти это воззвание.
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1. Предлагаю товарищу Гебрейесусу, как лучшему выпускнику школы кгб подмосковья 1991 года, перевести свой месячный заработок в фонд помощи голодающим Африки.
2. Перестать тратить деньги на проституток и наркотики.
3. Отменить запланированную операцию по увеличению члена.
4. И переместить наконец-то по многочисленным просьбам трудящихся штаб-квартиру ВОЗ из Женевы в Аддис-Абебу.

Читать полностью на https://enovosty.com/zdorove/full/2204-xudshee-eshhe-vperedi-gendirektor-voz-o-koronaviruse
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Гебрейесуса под международный трибунал, ублюдка! ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з коронавірусом вчасно. Світ мав достатньо часу, щоб відповісти, - Гебреєсус - Цензор.НЕТ 5328
ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з коронавірусом вчасно. Світ мав достатньо часу, щоб відповісти, - Гебреєсус - Цензор.НЕТ 158
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Эфиопский радикальный большевик, из идейных и материальных соображений, сильно подыгрывает уханьским "любителям барбекю из рукокрылых". Операция прикрытия вирусологов-умельцев в разгаре. Пока его не прогонят, мир правды не узнает и не выдохнет.
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