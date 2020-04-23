 Справа Шеремета: У Кузьменко та її близьких проводять масові обшуки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив адвокат Тарас Безпалий на своїй сторінці у Facebook.

"Масові обшуки у Кузьменко Юлі та її близьких", - написав він.

Безпалий також повідомив, що обшуки тривають із 6:20 ранку.

У коментарях до свого допису адвокат зазначив, що "справа стерильна від доказів, шукають хоч щось".

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Водночас у коментарі УНН Безпалий повідомив, що обшук проводить Головне слідче управління МВС.

"Знову шукають телефони", - додав Безпалий.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.



