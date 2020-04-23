 Справа Шеремета: У Кузьменко та її близьких проводять масові обшуки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив адвокат Тарас Безпалий на своїй сторінці у Facebook.
"Масові обшуки у Кузьменко Юлі та її близьких", - написав він.
Безпалий також повідомив, що обшуки тривають із 6:20 ранку.
У коментарях до свого допису адвокат зазначив, що "справа стерильна від доказів, шукають хоч щось".
Водночас у коментарі УНН Безпалий повідомив, що обшук проводить Головне слідче управління МВС.
"Знову шукають телефони", - додав Безпалий.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.
Зєлю геть. Дострокові.
жить здесь и все надеется, когда зайдет сюда наконец то обосравшийся *****-путин, да?
То, что ничего у ЗЕлупососов с этим "расследованием" не сростается?
а впихнуть невпих*емое никак не выходит....
поц-Зе-дент с сАбаковым сказали что виновны
-значит виновны
говорят на украинском
и в Париже собор подпалили
и стоимость нефти обрушили
и короновирус занесли
и в Омане ливень после поездки поцЗедента устроили
Що вони хочуть віднайти ?
За це все неподобство має сісти зеля. І він сяде, щойно позбудеться голови.
хотя для идиотов вроде тебя, зеленка, может и секрет)))
Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові.
Та какой он на хрен шпион. Он просто даун, который так и не понял куда попал и что делать. Ему "взрослые" дяди сказали сидеть и не рыпаться, пока они проводят масштабный дерибан. Чем он будет заниматься после своего прэзыдэнства, опять @@@@ на рояле играть? Вот и сидит за дольку, щеки на умняке раздувает. Он "ноль", просто "ноль"...какой шпион? Зачем идиота делать шпионом, если ним можно крутить в темную? И надежнее и дешевле
В нас має бути узгоджена, спільна дія, щоб була перемога. Як на мене, ця дія має бути: "Зєлю геть. Дострокові".
Конечно согласен, но... Мы же не знаем кто и какие условия ему поставил. Это как в серьезных ОПГ - вход рубль, выход два
© Августо Піночет