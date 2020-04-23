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Все про:Безпалий (4) обшук (897) Кузьменко Юлія (68)

 Справа Шеремета: У Кузьменко та її близьких проводять масові обшуки

У підозрюваної у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко відбуваються обшуки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив адвокат Тарас Безпалий на своїй сторінці у Facebook.

"Масові обшуки у Кузьменко Юлі та її близьких", - написав він.

Безпалий також повідомив, що обшуки тривають із 6:20 ранку.

У коментарях до свого допису адвокат зазначив, що "справа стерильна від доказів, шукають хоч щось".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство Шеремета: Суд продовжив арешт Кузьменко до 30 травня

Водночас у коментарі УНН Безпалий повідомив, що обшук проводить Головне слідче управління МВС.

"Знову шукають телефони", - додав Безпалий.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

Справа Шеремета: У Кузьменко та її близьких проводять масові обшуки 01
Справа Шеремета: У Кузьменко та її близьких проводять масові обшуки 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190912
 
   
 Топ коментарі
 
Мерзкое дело, мерзкий квакваков, мерзкий зе... Дело Шеремета: У Кузьменко и ее близких проводят массовые обыски - Цензор.НЕТ 8338
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Да это ясно и ежу уже что Кузменко не виновна! Пытаются прокурорские натянуть сову на глобус!
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Гнида зельцман отрабатывает путлеру - унижение патриотов…развал Украины
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Мерзкое дело, мерзкий квакваков, мерзкий зе... Дело Шеремета: У Кузьменко и ее близких проводят массовые обыски - Цензор.НЕТ 8338
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аваков, керівництво НПУ, слідчі та прокурори за цю справу підуть під трибунал! Нарешті фальсифікація кримінальних проваджень має закінчитись масовими посадками правоохоронців на великі терміни!
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Правоохоронці - виконувачі. Замовник фальшивого звинувачення Кузьменко - Зєля.
Зєлю геть. Дострокові.
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"Правоохоронці - виконувачі" - ну то й що? Такі самі злочинці злочинного угрупування. А слідство повинно з'ясувати активність кожного бандита при скоєнні злочину.
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Опять патріотів України хочуть зробити винними
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А кто до нынешней власти хотел их сделать виноватыми?
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Шо, опять папередники? Мыкола Янович где-то в Барвихе икает.
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Может ты скажешь - Что означает опять и на кого ссылается это "опять", если ты владеешь русским языком, а не российским?
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Да это ясно и ежу уже что Кузменко не виновна! Пытаются прокурорские натянуть сову на глобус!
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придется им сову с глобусом себе в очко засовывать
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Гнида зельцман отрабатывает путлеру - унижение патриотов…развал Украины
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Хотелось бы, чтобы власть с таким упорством боролась с коррупцией. Но самому с собой это,делать, как-то не удобно и не интересно. Вот так и живем. А патриотов в обиду не дадим, пусть, только карантин закончится.
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Так менты и следователи от коррупции откаты имеют, поэтому упорства там где коррупция ты не увидишь, власть - это коррупция и сук на котором сидят и кормятся менты и следователи пылить не будут
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Не можна знайти чорну кішку у темній кімнаті вночі, якщо її там немає. Навіть якщо переконувати всіх, що хтось її там бачив.
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Да, с коррупцией у них проще получается: фиктивный развод оформил, остальное на дедушку переписал и никому никаких вопросов.
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Хіба що підкинуть щось, як вони гниди це вміють!
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Підкинуть короновірус сім'Ї. А як з дотриманням карантину...
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Тупість слідчих зашкалює (які виконують вказівку) в той же час зрозуміло що ВЕРХИ почали розуміти що для них все може скінчитись дуже некрасиво))!! Обшуки через півРОКУ?? Справа Шеремета: У Кузьменко та її близьких проводять масові обшуки - Цензор.НЕТ 5444
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Почему в Украине так долго работают суды и прочие.... Либо доказывание либо отпускайте.... Сколько ещё там копаться надо???? Будет как со штепой ....хрен знает сколько продержали....ничего не доказали....отпустили и извинились.....это цирк какой-то....
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Так Україна тепер має Штепі ще й платити по Європейських судах за незаконне тривале ув'язнення. Про державу ніхто не думає.
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с обысками лучше всего через 10 лет приходить. вдруг что то появится за что можно будет взять...
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Порохоботы еле успевают за новостями ,которые явно не в ихнюю пользу,а коцать по клаве ох ещё сколько,и главное бесполезно
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тяжело тебе наверное быть таким идиотом-сепаром в стране которую ты ненавидишь.. Справа Шеремета: У Кузьменко та її близьких проводять масові обшуки - Цензор.НЕТ 2252
жить здесь и все надеется, когда зайдет сюда наконец то обосравшийся *****-путин, да?
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Если не порохобот то сепар?Лечись пока не поздно
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О-о-о! Знаменитий ольгінський троль Patrik з гастролями на Цензорі!
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Цікаво, що за останні 10 днів з'явилося багато кацапських тролів, номери реєстрації йдуть майже поспіль - Александр Боровкин - 468473, NEEGLS S - 468476, malik svetlana - 468480, Артем Зайденов вже 468750,GW Panter-468765,Ygt Ygt - -468799, Patrik 09d23a4f- -468460.
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а что в этой новости не в нашу пользу, тупая жертва абортария?
То, что ничего у ЗЕлупососов с этим "расследованием" не сростается?
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доказательств нет...и никак не могут их найти...ищут ищут...ищут ищут...
а впихнуть невпих*емое никак не выходит....
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что искать?
поц-Зе-дент с сАбаковым сказали что виновны
-значит виновны
говорят на украинском

и в Париже собор подпалили

и стоимость нефти обрушили
и короновирус занесли
и в Омане ливень после поездки поцЗедента устроили
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Вже скільки років минуло.
Що вони хочуть віднайти ?
За це все неподобство має сісти зеля. І він сяде, щойно позбудеться голови.
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т.е. в первый-второй обыск шмонали хреново? не успели что-то подкинуть?
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бог не фраер - Кузьменко за это голосовала
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откуда знаешь за кого она голосовала...?
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Я тот,кого тошнит от трепачей вроде тебя. Ты в кабинке для голосований с ней стоял,Полишинель?
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это секрет полишинеля.
хотя для идиотов вроде тебя, зеленка, может и секрет)))
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А у различной сепарни некому обыски проводить. Все заняты.
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Ці обшуки тісно пов'язані зі справою Єрмака. Зеленому, російському шпигуну треба, щоб поруч з ним був зв'язний з кремлем. Тому треба якийсь інформаційний подразнювач, щоб відволікав від справи Єрмака. От і з'явилась справа Чорновіл, підпали в Чернобилі, обшуки рідних Кузьменко...
Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові.
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sulima ivan Ці обшуки тісно пов'язані зі справою Єрмака. Зеленому, російському шпигуну треба...

Та какой он на хрен шпион. Он просто даун, который так и не понял куда попал и что делать. Ему "взрослые" дяди сказали сидеть и не рыпаться, пока они проводят масштабный дерибан. Чем он будет заниматься после своего прэзыдэнства, опять @@@@ на рояле играть? Вот и сидит за дольку, щеки на умняке раздувает. Он "ноль", просто "ноль"...какой шпион? Зачем идиота делать шпионом, если ним можно крутить в темную? И надежнее и дешевле Справа Шеремета: У Кузьменко та її близьких проводять масові обшуки - Цензор.НЕТ 575
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Цілком підписуюсь під кожним словом. Але не знімаю відповідальності з Зєлі. Він посів найвищу посаду в країні. Побачив, що ним маніпулюють на шкоду країні? Подавай у відставку! Але ж він не подає! То це означає, що він все це робить свідомо, по добрій волі. То хто він тоді, як не шпигун? Заручник?))
В нас має бути узгоджена, спільна дія, щоб була перемога. Як на мене, ця дія має бути: "Зєлю геть. Дострокові".
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sulima ivan Цілком підписуюсь під кожним словом. Але не знімаю відповідальності з Зєлі. Він посів найвищу посаду в країні. Побачив, що ним маніпулюють на шкоду країні? Подавай у відставку! Але ж він не подає!

Конечно согласен, но... Мы же не знаем кто и какие условия ему поставил. Это как в серьезных ОПГ - вход рубль, выход два
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Відшукають те, що принесуть із собою, бо у справі реально немає нічого.
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"Коли країна в небезпеці, вони кличуть Бога та солдата. Коли небезпека минула, про Бога забувають, а солдата засуджують."

© Августо Піночет
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Ну вот, найдут телефоны и дело перестанет быть стерильным от доказательств.
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Тот случай, когда сам убийца ищет того, на кого удобно повесить преступление и сам якобы чист, и преступление раскрыто...
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Напоминаю о предложении всем, кто даже ходить не может, людям с сильной внутренней энергетикой стоит мысленно посылать свою энергию на уничтожение зла в обличии "портни", "плесени" и "недопрокурора". По ПН и ЧТ - "портне", по ВТ и ПТН - "плесени" и по СР и СБ - "недопрокур". Даже если у Вас слабая энергетика - тоже пытайтесь, важен каждый посыл. Лучше это делать синхронно, предлагаю в 7 утра и 10 вечера. Энергетику на уничтожение адресуйте на форму проявления зла в виде субъекта "плесени" например. Без злобы. Помните - мысли материальны!
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