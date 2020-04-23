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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 За кордоном, Здоров'я
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 У США зафіксовано випадки коронавірусу у котів, - Центр з контролю і профілактики захворювань

Медики виявили зараження коронавірусом у двох домашніх котів у штаті Нью-Йорк.

Як вважають у Центрі з контролю і профілактики захворювань у США (CDC) і в міністерстві сільського господарства США, коти могли заразитися від своїх господарів або сусідів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Перший кіт проявив ознаки хвороби приблизно через тиждень після того, як його хазяїн нетривалий час перехворів на респіраторне захворювання. Водночас діагноз COVID-19 у хазяїна цього кота не був встановлений. Хазяї повідомляють, що тварина іноді виходить на вулицю і може вступити в контакт з інфікованою людиною в своєму районі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медики в Бельгії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом домашнього кота

Власник другого кота був хворий на коронавірус.

У котів проявляються симптоми респіраторного захворювання, ветеринари розраховують, що вони підуть на поправку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190908
 
 
 Топ коментарі
 
Хана котам!
Истерически настроенные граждане ...
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Молю Бога чтобы даровал крепкое здоровье всем котам и кошкам . Как Котофил истинный и настоящий У США зафіксовано випадки коронавірусу у котів, - Центр з контролю і профілактики захворювань - Цензор.НЕТ 4438
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Хана котам!
Истерически настроенные граждане ...
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потом и за собак, и за птичек примутся... жалко, с воздухом ничего не смогут сделать, а ведь он, падла, так помогает в распространении...
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Фильм есть? Ухтышка, не попадался никогда.
Беляев это ж самое забористое для пацана чтиво раннего детства было - когда Остров сокровищ и Робинзон Крузо уже прочитаны, а Стругацкие ещё рано.
Знаю что сегодня вечером смотреть буду.
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Можна спробувати пояснити, що відомі тільки декілька випадків зараження котів від людей і жодного людей від котів. Але мільйонів з 13 наших співгромадян можуть і не зрозуміти.
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Можно уточнить? У нас 13 миллионов котозаводчиков?
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Ні -13 млн розумово-відсталих виборців Зеленського. Наукових поянень такі люди не розуміють.
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А что делать с 16% умственно отсталых избирателей Парашенко ? Вы же своими мозгами НЕ понимаете что именно ВЫ привели к власти Вову, а не эти 13 млн . Хотя для вас это слишком сложно ((
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Коты всегда болели коронавирусом. Это для них - норма. И лекарства от кошачьего коронавируса ( да и всех теплокровных ), имеются, в отличии от человеческих. Есть и безопасные для приема. Сам принимаю уже два месяца то лекарство , которое в кошачьих питомниках для элитных котов применяются на постоянной основе для профилактики.. Потерять легкие не хочется, на аппарат ИВЛ - в очередь записываться - тоже нет охоты. Просто пересчитал количество действующего вещества на вес человека. Результатом доволен, половина болезней , с которыми прожил всю жизнь - ушла. На аптечных таблетках теперь экономлю.
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Спробуй перейти на віскас, взагалі заново народишся.
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На вискас ты переходи, когда на мясо денег не хватит. Жрать говно , рекомендуемое насквозь коррупционным Минздравом я и за деньги не буду.
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лядь, там даже котам тесты делают, а тут...
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Была новость уже довольно давно о том что в зоопарке Нью-Йорка заболели короной тигры и львы.
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Даю подсказочку
- комары
- жуки
- червячки
- бабочки
- амебы с туфельками
- мышки
- крыски
- собачки дикие и не очень
- тигры
и жабы
Можете продолжить список испытуемых
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Значит так: люди и мурзики должны сидеть дома и выходить на улицу исключительно в намордниках, не посещать парки и спортивные площадки. Но собаки освобождаются от всех этих глупых ограничений. Прямо - расизм какой-то!
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Люди "суки" - заражают милых котиков! У США зафіксовано випадки коронавірусу у котів, - Центр з контролю і профілактики захворювань - Цензор.НЕТ 2768

У США зафіксовано випадки коронавірусу у котів, - Центр з контролю і профілактики захворювань - Цензор.НЕТ 8343
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На заставке у кота шлейка без карабина. Он же запутается.
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Цензор нахер подобную муть постить, готовимся к куче выброшенных котов из за идиотов всяких?
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Не не не!
Это пжлст жирным шрифтом, и чётенько, каждое утро - сколько новых котов заразились, и сколько подохло.
Недоработочка.
Кстати, в шутке, как всегда есть доля шутки, почему бы и нет - котов ведь реально "жальче" чем итальянских гомиков.
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Итальянцев тебе не жаль, а котиков жаль, а свинособаки из парашии и дыры тебе случайно не ,,нашилюде" ? У США зафіксовано випадки коронавірусу у котів, - Центр з контролю і профілактики захворювань - Цензор.НЕТ 2761
А сечоволый Кнур тебе случайно не ,,Мойгетьман" ?
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Так глядишь пока создадут вакцину, то вирус мутирует и появится новый штамм COVID19-Cat
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