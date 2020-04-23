 У США зафіксовано випадки коронавірусу у котів, - Центр з контролю і профілактики захворювань

Як вважають у Центрі з контролю і профілактики захворювань у США (CDC) і в міністерстві сільського господарства США, коти могли заразитися від своїх господарів або сусідів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Перший кіт проявив ознаки хвороби приблизно через тиждень після того, як його хазяїн нетривалий час перехворів на респіраторне захворювання. Водночас діагноз COVID-19 у хазяїна цього кота не був встановлений. Хазяї повідомляють, що тварина іноді виходить на вулицю і може вступити в контакт з інфікованою людиною в своєму районі.
Власник другого кота був хворий на коронавірус.
У котів проявляються симптоми респіраторного захворювання, ветеринари розраховують, що вони підуть на поправку.
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Беляев это ж самое забористое для пацана чтиво раннего детства было - когда Остров сокровищ и Робинзон Крузо уже прочитаны, а Стругацкие ещё рано.
Знаю что сегодня вечером смотреть буду.
- комары
- жуки
- червячки
- бабочки
- амебы с туфельками
- мышки
- крыски
- собачки дикие и не очень
- тигры
и жабы
Можете продолжить список испытуемых
Не хворійте !
Это пжлст жирным шрифтом, и чётенько, каждое утро - сколько новых котов заразились, и сколько подохло.
Недоработочка.
Кстати, в шутке, как всегда есть доля шутки, почему бы и нет - котов ведь реально "жальче" чем итальянских гомиков.
А сечоволый Кнур тебе случайно не ,,Мойгетьман" ?