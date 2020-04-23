 У США зафіксовано випадки коронавірусу у котів, - Центр з контролю і профілактики захворювань

Як вважають у Центрі з контролю і профілактики захворювань у США (CDC) і в міністерстві сільського господарства США, коти могли заразитися від своїх господарів або сусідів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Перший кіт проявив ознаки хвороби приблизно через тиждень після того, як його хазяїн нетривалий час перехворів на респіраторне захворювання. Водночас діагноз COVID-19 у хазяїна цього кота не був встановлений. Хазяї повідомляють, що тварина іноді виходить на вулицю і може вступити в контакт з інфікованою людиною в своєму районі.

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Власник другого кота був хворий на коронавірус.

У котів проявляються симптоми респіраторного захворювання, ветеринари розраховують, що вони підуть на поправку.