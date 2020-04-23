 Місця в лікарнях Росії для людей з коронавірусом закінчаться через 3-4 тижні, - мер Москви

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це сказав на засіданні координаційної ради при уряді РФ мер Москви Сергій Собянін. Його слова наводить сайт московської мерії.

За словами Собяніна, загальна кількість місць у російських лікарнях - 80 тисяч. Без урахування Москви зайнято 24,8 тисячі місць.

У Москві для пацієнтів з коронавірусом є 16 тисяч місць у лікарнях, до 27 квітня місць буде 27 тисяч.

Але за умови збереження сьогоднішнього темпу поширення вірусу найближчим часом може знадобитися 30 тисяч ліжок.

"За один день, за сьогодні, ми заповнили додатково 600 ліжок. 600 ліжок - це лікарня в Комунарці, образно висловлюючись. І такий темп зберігається", - пояснив Сергій Собянін.

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Собянін 20 квітня сказав, що московська влада знизила плани щодо введення нових лікарняних місць для людей з діагнозом COVID-19 із дев'яти до чотирьох тисяч місць.

Крім того, мер Москви 17 квітня казав, що московська система охорони здоров'я має запас міцності. За тиждень до цього його заступниця Анастасія Ракова стверджувала, що стаціонари Москви "працюють на межі".

До 22 квітня в Росії зареєстрували 57,9 тисячі випадків захворювання на COVID-19, за останню добу - 5236 нових випадків, з них 2548 у Москві.

Від початку епідемії в Росії померли від коронавірусної інфекції 513 осіб, видужали 4420. За добу проведено 109 тисяч тестів на коронавірус.