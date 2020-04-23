EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України
  12846  294
Все про:Зеленський (5158) Кабмін (4101) призначення (535) Саакашвілі Міхеіл (1544) реформи (1873)

 Нехай навіть ніхто не сподівається, що я нападатиму на Зеленського, - Саакашвілі про свої дії після можливого призначення

Ексгубернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі назвав "повною нісенітницею" припущення, що через якийсь час після можливого призначення в Кабмін він розсвариться з президентом Володимиром Зеленським так само, як до того з п'ятим президентом Петром Порошенком.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він розповів в ефірі каналу "Україна 24".

Політик повідомив, що зустрічався із Зеленським "нещодавно", додавши, що той - "смілива людина", якщо запропонував йому посаду. Негатив щодо планів його призначення віцепрем'єром з реформ політик назвав опором "тих, проти кого я піду разом із президентом ламати схеми".

"Вони вже розганяють тему, що Саакашвілі зараз прийде і, як раніше, коли спочатку був у хороших відносинах із Порошенком, потім нападав на Порошенка, і зараз через три-чотири місяці нападе на Зеленського, буде його в чомусь звинувачувати. Це повна нісенітниця. Нехай навіть ніхто не сподівається, що я на нього нападатиму", - запевнив він.

Політик стверджує, що не приведе із собою грузинську команду, як це було за Порошенка.

"Я гадаю, тут вистачить своїх українців, щоб вони знайшли своє місце і роль у житті. <...> Знаєте, скільки цікавих парламентаріїв (у Раді) сидить?" - відповів він на відповідне запитання.

Питання про призначення Саакашвілі Рада, можливо, розгляне завтра, 24 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вважає, що у Саакашвілі є потенціал, - ОП про можливе призначення експрезидента Грузії віцепрем'єром

Як повідомлялося, в липні 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував у США. 10 вересня 2017 року Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників, що супроводжувалося протистоянням з прикордонниками і правоохоронцями.

22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України. 12 лютого 2018 року Саакашвілі був затриманий у ресторані в центрі Києва недалеко від офісу своєї партії "Рух нових сил", після чого доставлений в аеропорт "Бориспіль" і відправлений на літаку в Польщу.

У МВС України пояснили, що відповідно до вже винесених судових рішень Саакашвілі перебував на території України незаконно, а тому з "дотриманням всіх юридичних формальностей його було повернуто в країну, звідки прибув, порушуючи вітчизняне законодавство".

У травні 2019-го Зеленський повернув Саакашвілі громадянство.

22 квітня 2020 року з'явилася інформація, що Зеленський запропонував йому посаду віцепрем'єра з реформ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190904
 
   
 Топ коментарі
 
30 дней карантина в Италии - вернулись дельфины.
30 дней карантина в Уэльсе - вернулись дикие козлы.
30 дней карантина в Украине - вернулся Саакашвили.
 показати весь коментар
 
Два клоуна - это уже перебор
 показати весь коментар
 
це шалена конкуренція. Пусть даже никто не надеется, что я буду нападать на Зеленского, - Саакашвили о своих действиях после возможного назначения - Цензор.НЕТ 7917
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Ты чего воешь? Луна уже закатилась, солнце на улице.
 показати весь коментар
 
У Зеленского есть в запасе ещё четыре года,менять будет чинушей пока не будет достойных у власти,
 показати весь коментар
 
 
Шило на зеленое мыло будет менять? Ни один уважающий себя человек...профессионал...не пойдет работать в команду этого осла...что бы не портить свою репутацию...
 показати весь коментар
 
 
А какая осталась репутация у Саакашвили? Ему только и работать у Бубочки.
 показати весь коментар
 
 
Ты дурак? С почином Ты первый сегодня, кому задаю этот вопрос. Надеюсь последний, остальные будут поумнее.
 показати весь коментар
 
 
Максимум полгода. А дальше зеофилы будут переобуваться на лету.
 показати весь коментар
 
 
В Зєленського є чотири роки, а в України і року нема. З такою швидкістю нестись у прірву - хочаб країна до осені дотягнула.
 показати весь коментар
 
 
мислітєль ванька... акуєнно так все проср*ти, а потім той свій прос*р і констатувати...
 показати весь коментар
 
 
Грузинским быдлом в Украине.Удовлетворен. Нехай навіть ніхто не сподівається, що я нападатиму на Зеленського, - Саакашвілі про свої дії після можливого призначення - Цензор.НЕТ 1978Стадо баранов Джугашвили плетется в правильном ФАРВАТЕРЕ, Нехай навіть ніхто не сподівається, що я нападатиму на Зеленського, - Саакашвілі про свої дії після можливого призначення - Цензор.НЕТ 1978ой....извините Сракашвили... Нехай навіть ніхто не сподівається, що я нападатиму на Зеленського, - Саакашвілі про свої дії після можливого призначення - Цензор.НЕТ 1978
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Поцелуй его шоколадное пятнышко
 показати весь коментар
 
 
Пусть даже никто не надеется, что я буду нападать на Зеленского, -

даже поймав его за руку на мародерстве???
)))))))))
 показати весь коментар
 
 
Конечно не будешь - тебя уже привили от Зебешенства. Сколько и что заплатили или пообещали за прививку?
 показати весь коментар
 
 
Это все, что надо знать об этом кокаиновом "борце".
 показати весь коментар
 
 
Генерал-гейтенант дохлого КГБ СССр Темур Аласания,родной дядя Саакашвили,а дед Михо был личный поваром у Джугашвили...
Об этом мне рассказал много лет назад Игорь Гиоргадзе...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А Петя мимо унітазу ссить )))
 показати весь коментар
 
 
Фуфел в переводе на Капучино означает Вафлист...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Соєвий . суши сухарі, довічно і з конфіскацією, тепер ти по дахах будеш бігати.
 показати весь коментар
 
...а знаете,мне вас не жаль.вы заслужили ЗЕЛЕНСКОГО...и Сракашвили Джугашвыли...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Это ты про своего мармеладного хозяина? Опять с оплатой кинул?
 показати весь коментар
 
 
Ніхто на таке й не сподівається. Це твій останній шанс бути не просто фріком, а фріком в політиці. Тому ти будеш йому дупу лизати
 показати весь коментар
 
 
Ну это красноречиво говорит про умственные способности Саакашвили.
При Порохе произошли пышные похороны его политической карьеры в Украине. При этом Саака выглядел хоть и тупым, но борцуном.

Но ЗЕ дал шанс выкопать этот политический труп и изговнять репутацию Сааки сотрудничеством с бандой Коломойского навсегда.
 показати весь коментар
 
 
Ты думаешь, что карьера Сааки будет дольше, чем у Гончарука? Нехай навіть ніхто не сподівається, що я нападатиму на Зеленського, - Саакашвілі про свої дії після можливого призначення - Цензор.НЕТ 9945
Гончарук тоже подлизывал ЗЕбанария изо всех сил. Но...
 показати весь коментар
 
 
Для Янелоха "какаяразница" хто буде "козлом відпущення". Він з легкістю переклав провину за власну "політику" на відданого йому гончарука з кабміном. Це такий же громовідвід, лише шуму від нього буде дохрініща. Буде гавкати на всіх, влаштовувати шоу, відволікати увагу від того, що його товариш єрмак планує робити по-тихому. Так що цей політичний труп дуже підходящий, для влади узеленських, з усіх аспектів
 показати весь коментар
 
 
Для ЗЕбанария да. А вот Саака реально идиот, если согласился на это.
 показати весь коментар
 
 
це взагалі не смішно. корумповані вірмени, жадібні та знавіснілі жиди, безумні грузини. а українці тікають на заробітки, відхрещуючись від України, поки її гвалтують та грабують нацмени. Агов, українці, може досить тікати, від себе не втечеш, наведіть лад на своїй землі!!!!
 показати весь коментар
 
 
Никакой нападение, сплошной жополизство. Теперь Аваков настоящий радетель об Украине.
 показати весь коментар
 
 
Досить при владі кацапів,жидів,вірменів,грузинів,болгарів...Нехай спочатку йдуть пасти свиней та чистити чоботи українцям.Україні ворог при владі не потрібний.Поки при владі буде це сміття,Україна жити нормально не буде.
 показати весь коментар
 
 
Михо иди на )(ер , от Украины , Зеленский это Враг
 показати весь коментар
 
 
Не зарекайся, Михо! Ты предатель по определению. Янелох ещё будет рвать волосы на своей бестолковке, даже не сомневаюсь!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
вот тут винницкий мыролюбец начал грустить.
 показати весь коментар
 
 
да ты тут один фан педофила шария -это радует ,терпеть не могу этих отбросов)
 показати весь коментар
 
 
ну теперь,михолюбы ,доказывайте честность и принципиальность своей дешевки Нехай навіть ніхто не сподівається, що я нападатиму на Зеленського, - Саакашвілі про свої дії після можливого призначення - Цензор.НЕТ 4155
 показати весь коментар
 
 
А им хоть сцы в глаза.
По упоротости они могут конкурировать только ТЮлеводами.

А объединяет эти секты одно - умственная неполноценность и желание "отобрать и поделить"
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Пузатий Рева, замироточив і запалав від призначення Саакашвілі. Критикує реформи в Грузії, і каже що Грузія бідна нещасна країна, тому Міхо втік. Це той Рева, що розповідав що ми голі ходим по хаті, і що богато жеремо. Реформатор від Бога звісно. Ждемс ще палаючих експердів.
 показати весь коментар
 
 
Михо ты сначала про комментируй Оман и Ермака Нехай навіть ніхто не сподівається, що я нападатиму на Зеленського, - Саакашвілі про свої дії після можливого призначення - Цензор.НЕТ 3524
 показати весь коментар
 
 
Як хазяїн у кремлі скаже, так й будеш робити, профурсєтка срана...
 показати весь коментар
 
 
це вже навіть не комедія, це вже трагі-комізм якийсь просто! Землякі, нам треба НЕГАЙНО вже вирішувати, як будемо гнати цей лядський цирк, та повертати Пороха, бо далі вже не можна терпіти!
 показати весь коментар
 
 
кому это нам? вас соевых любителей мыролюбного реформизма вообще сколько? 2 или 3?
 показати весь коментар
 
 
тааак, лаптеногій, 2-3, ти головне продовжуй вірити у це ))
 показати весь коментар
 
 
Полтора землекопа. И все сцутся выйти на Майдан. Ждут, что кто-то за них это сделает. Нехай навіть ніхто не сподівається, що я нападатиму на Зеленського, - Саакашвілі про свої дії після можливого призначення - Цензор.НЕТ 1024
 показати весь коментар
 
 
ога- саме так ви, ватарилі, і казали у 14 році-нагадати шо було тоді? ))))))
 показати весь коментар
 
 
Неужели все соевые цензор-патриоты подняли зады с диванов и пошли на Майдан? Не смеши. Твой удел - пердеть в диван и строчить тут гневные посты за канхвэтку. Нехай навіть ніхто не сподівається, що я нападатиму на Зеленського, - Саакашвілі про свої дії після можливого призначення - Цензор.НЕТ 364
 показати весь коментар
 
 
АХАХААХАХА! ваточка, я тебе розчарую, але я на Майдані був від першого до останнього дня )))) і зараз буваю на всіх мітингах проти зебільного цирку ))
 показати весь коментар
 
Значит - продался!
Будет в этом ОПГ в лучшем случае - пустое место!
Нах тогда ты здесь нужен?????
 показати весь коментар
 
 
ссытся, Зеленский это не Порошенко. Если будет подсрачник, то в сторону родины. Грузия ждет своего сына. А сыну ой как не охота домой.
 показати весь коментар
 
 
Да какая нам, посторонним людям, разница?
 показати весь коментар
 
Родной дядя у Сракашвили генерал КГБ-ФСБ.
А бывших КГБ-шников не бывает.
Внедрение агентов РФ в украинскую власть идет полным ходом.
 показати весь коментар
 
 
Всё что пишется на этом сайте пишется в угоду одного человека.Высеры на президента и его друзей приветствуются иные мнения либо удаляются модераторами либо отправляются в спам.
Саакашвили сделал для Грузии столько,что никто из Вас даже не представляет.Если он сделает половину из того,что сделал для Грузии ,я буду его боготворить.Но я думаю,что в нашей бычей стране это просто нереально.Тысячи людей погибли за лучшую жизнь своих детей и внуков,а воз и ныне там где и был.Нищета,коррупция,воровство ,которое считается не зазорным занятием даже у патриотов,это то что мы хотели?
 показати весь коментар
 
 
В вашей стране все неправы, кроме вас, конечно.
 показати весь коментар
 
 
Саакашвили - великий человек. Он 25 процентов своей родины русне отдал так, что те даже под санкции умудрились не попасть. Такие таланты пыне в Украине очень нужны
 показати весь коментар
 
 
Звичайно. Вже раз попробував нападати на Порошенко. Викинули, як поганого кота. То ж тепер буде тертися об ногу Бені, щоб давав смачненько попоїсти.
 показати весь коментар
 
 
Саака на вовку не нападає, бо боїться.
 показати весь коментар
 
Не думаю что Саакашвили можно приручить. Столкнувшись с зеленым дебилизмом не долго он сможет себя сдерживать. Если и не вступит в конфликт с бубочкой непосредственно, то с его окружением как пить дать.
 показати весь коментар
 
после слов "не думаю" можно было не писать.
 показати весь коментар
 
ігаррюша, твой рот и писАть - вещи совместимьіє
 показати весь коментар
 
"Пусть даже никто не надеется, что я буду нападать на Зеленского, - Саакашвили о своих действиях после возможного назначения" - Не ждите от меня непримиримости к врагу Украины. Так ступай же ты нах, убыток!
 показати весь коментар
 
 
Цікаво Саакашвілі буде з Аваковим на засіданнях Уряду
 показати весь коментар
 
Истерикой порохоботов полностью удовлетворен!
 показати весь коментар
 
 
то єдиний твій спосіб самоудовлєтворєнія))))
 показати весь коментар
 
Не знаю, как там будет с Порошенко (скорее всего ничего), а вот на тандем "Саакашвили-Аваков" будет интересно посмотреть. У кого теперь окажется "стакан" наполовину полный, а кого наполовину пустой - вот в чем главный вопрос. Если финт с Саакашвили серьезный, то без «рюкзаков» не обойтись, а если нет, то это просто очередной пиар ход Зеленского для поднятия своего рейтинга и ничего более.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Порошенко уже никто, поэтому с ним будет ничего.
 показати весь коментар
 
Порошенко - довічний президент України... читай ст. 105 Констситуції України, шавка... от ти у нас ніхто, і звати тебе ніяк
 показати весь коментар
 
Сушій вапше ,я тожі падумал - вах інтєрєсній канцерт будіт! Нехай навіть ніхто не сподівається, що я нападатиму на Зеленського, - Саакашвілі про свої дії після можливого призначення - Цензор.НЕТ 2585
Тіпер мішя бе-бе-бе будіт веселіт авец вместе с міністра усех спраф! Нехай навіть ніхто не сподівається, що я нападатиму на Зеленського, - Саакашвілі про свої дії після можливого призначення - Цензор.НЕТ 3863
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Киев, 20 апреля. Экс-президент Украины Петр Порошенко всегда умел притворяться и втираться в доверие подобно рыбе-прилипале, чтобы получить необходимое от всех, кто ему полезен. Об этом заявил бывший соратник Порошенко по оранжевому Майдану, экс-мэр Киева Леонид Черновецкий, известный как «Леня Космос».
В эфире своего видеоблога Черновецкий рассказал, что знает Порошенко более 20 лет. По его словам, карьеру бывший товарищ начинал с того, что втирался в доверие ко всем, кто мог поспособствовать ему в продвижении по службе.
«Мы вместе ходили в церковь, и он был очень внимателен, слушая все мои концепции. Ну, вообще, он умеет притворяться. Есть такая рыба, называется прилипала - вот таким я видел Петра Алексеевича до тех пор, пока он не стал президентом. <…> Так он сумел прилепиться к Ющенко и, конечно, нагадил ему очень много. Он умел прилепиться ко всем, кто был ему нужен», - объяснил бывший мэр Киева.
Черновецкий вспомнил, что Порошенко, который был активным соратником президента Виктора Ющенко, переметнулся к Януковичу, когда власть первого ослабла, и был готов буквально целовать четвертому главе Украины лацканы пиджака.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
он типичный политический авантюрист и казнокрад.
 показати весь коментар
 
зебилы не брезгуют даже Лёней-Космонавтом
 показати весь коментар
 
 
Игры с Саакашвили вряд ли закончатся его вице-премьерством. Фракция "СН" очень неоднозначно относится к этой идее, а никто больше голосов не даст. Потому Зеленский просто будет натравливать Саакашвили на Порошенко и Авакова и считать себя тонким интриганом
 показати весь коментар
 
 
Це твій вибір. Якщо бажаєш,щоби тебе ще раз використали - вперед.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
у порохоботів піна з рота валить )))
 показати весь коментар
 
 
До речі, для тих хто вже приготувався отримувати зарплатню як в відреформованій Саакашвілі Грузії:
Мінімалка в Грузії- 7.1 долара. Для держслужбовців- 125 баксів. Це після того як розікрали 50 лярдів євро, котрі здуру відсипали їм європейці.

40% грузинів за кордоном на заробітках.

І якщо в Польщі чистити вигрібну яму туалету українця не примусиш, то грузин із радістю полізе туди за зайві двадцять баксів.
 показати весь коментар
 
Не нужно сгущать краски. В Грузии реформы делал Бендукидзе, и он достиг успеха.
А Саакашвили, просто рядом стоял.
 показати весь коментар
 
 
кстати, та-дамс! за посадку Ермака 25тыс. голосов уже пробило!
https://petition.president.gov.ua/petition/91322
ожидаем реакции преЗЕдента........
 показати весь коментар
 



Corvax Сlever

@ForstS2007

Саакашвілі повертається (с) Ключник . Ахаха ! В десятку ! Беня як з фото . )))

Нехай навіть ніхто не сподівається, що я нападатиму на Зеленського, - Саакашвілі про свої дії після можливого призначення - Цензор.НЕТ 7489
 показати весь коментар
 
 
Пусть даже никто не надеется, что я буду нападать на Зеленского Нехай навіть ніхто не сподівається, що я нападатиму на Зеленського, - Саакашвілі про свої дії після можливого призначення - Цензор.НЕТ 2271


Нехай навіть ніхто не сподівається, що я нападатиму на Зеленського, - Саакашвілі про свої дії після можливого призначення - Цензор.НЕТ 9981
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору