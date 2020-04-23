 Нехай навіть ніхто не сподівається, що я нападатиму на Зеленського, - Саакашвілі про свої дії після можливого призначення

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він розповів в ефірі каналу "Україна 24".

Політик повідомив, що зустрічався із Зеленським "нещодавно", додавши, що той - "смілива людина", якщо запропонував йому посаду. Негатив щодо планів його призначення віцепрем'єром з реформ політик назвав опором "тих, проти кого я піду разом із президентом ламати схеми".

"Вони вже розганяють тему, що Саакашвілі зараз прийде і, як раніше, коли спочатку був у хороших відносинах із Порошенком, потім нападав на Порошенка, і зараз через три-чотири місяці нападе на Зеленського, буде його в чомусь звинувачувати. Це повна нісенітниця. Нехай навіть ніхто не сподівається, що я на нього нападатиму", - запевнив він.

Політик стверджує, що не приведе із собою грузинську команду, як це було за Порошенка.

"Я гадаю, тут вистачить своїх українців, щоб вони знайшли своє місце і роль у житті. <...> Знаєте, скільки цікавих парламентаріїв (у Раді) сидить?" - відповів він на відповідне запитання.

Питання про призначення Саакашвілі Рада, можливо, розгляне завтра, 24 квітня.

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Як повідомлялося, в липні 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував у США. 10 вересня 2017 року Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників, що супроводжувалося протистоянням з прикордонниками і правоохоронцями.

22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України. 12 лютого 2018 року Саакашвілі був затриманий у ресторані в центрі Києва недалеко від офісу своєї партії "Рух нових сил", після чого доставлений в аеропорт "Бориспіль" і відправлений на літаку в Польщу.

У МВС України пояснили, що відповідно до вже винесених судових рішень Саакашвілі перебував на території України незаконно, а тому з "дотриманням всіх юридичних формальностей його було повернуто в країну, звідки прибув, порушуючи вітчизняне законодавство".

У травні 2019-го Зеленський повернув Саакашвілі громадянство.

22 квітня 2020 року з'явилася інформація, що Зеленський запропонував йому посаду віцепрем'єра з реформ.