 Нехай навіть ніхто не сподівається, що я нападатиму на Зеленського, - Саакашвілі про свої дії після можливого призначення

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він розповів в ефірі каналу "Україна 24".
Політик повідомив, що зустрічався із Зеленським "нещодавно", додавши, що той - "смілива людина", якщо запропонував йому посаду. Негатив щодо планів його призначення віцепрем'єром з реформ політик назвав опором "тих, проти кого я піду разом із президентом ламати схеми".
"Вони вже розганяють тему, що Саакашвілі зараз прийде і, як раніше, коли спочатку був у хороших відносинах із Порошенком, потім нападав на Порошенка, і зараз через три-чотири місяці нападе на Зеленського, буде його в чомусь звинувачувати. Це повна нісенітниця. Нехай навіть ніхто не сподівається, що я на нього нападатиму", - запевнив він.
Політик стверджує, що не приведе із собою грузинську команду, як це було за Порошенка.
"Я гадаю, тут вистачить своїх українців, щоб вони знайшли своє місце і роль у житті. <...> Знаєте, скільки цікавих парламентаріїв (у Раді) сидить?" - відповів він на відповідне запитання.
Питання про призначення Саакашвілі Рада, можливо, розгляне завтра, 24 квітня.
Як повідомлялося, в липні 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував у США. 10 вересня 2017 року Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників, що супроводжувалося протистоянням з прикордонниками і правоохоронцями.
22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України. 12 лютого 2018 року Саакашвілі був затриманий у ресторані в центрі Києва недалеко від офісу своєї партії "Рух нових сил", після чого доставлений в аеропорт "Бориспіль" і відправлений на літаку в Польщу.
У МВС України пояснили, що відповідно до вже винесених судових рішень Саакашвілі перебував на території України незаконно, а тому з "дотриманням всіх юридичних формальностей його було повернуто в країну, звідки прибув, порушуючи вітчизняне законодавство".
У травні 2019-го Зеленський повернув Саакашвілі громадянство.
22 квітня 2020 року з'явилася інформація, що Зеленський запропонував йому посаду віцепрем'єра з реформ.
даже поймав его за руку на мародерстве???
)))))))))
...
Об этом мне рассказал много лет назад Игорь Гиоргадзе...
При Порохе произошли пышные похороны его политической карьеры в Украине. При этом Саака выглядел хоть и тупым, но борцуном.
Но ЗЕ дал шанс выкопать этот политический труп и изговнять репутацию Сааки сотрудничеством с бандой Коломойского навсегда.
Гончарук тоже подлизывал ЗЕбанария изо всех сил. Но...
По упоротости они могут конкурировать только ТЮлеводами.
А объединяет эти секты одно - умственная неполноценность и желание "отобрать и поделить"
Будет в этом ОПГ в лучшем случае - пустое место!
Нах тогда ты здесь нужен?????
А бывших КГБ-шников не бывает.
Внедрение агентов РФ в украинскую власть идет полным ходом.
Саакашвили сделал для Грузии столько,что никто из Вас даже не представляет.Если он сделает половину из того,что сделал для Грузии ,я буду его боготворить.Но я думаю,что в нашей бычей стране это просто нереально.Тысячи людей погибли за лучшую жизнь своих детей и внуков,а воз и ныне там где и был.Нищета,коррупция,воровство ,которое считается не зазорным занятием даже у патриотов,это то что мы хотели?
Тіпер мішя бе-бе-бе будіт веселіт авец вместе с міністра усех спраф!
В эфире своего видеоблога Черновецкий рассказал, что знает Порошенко более 20 лет. По его словам, карьеру бывший товарищ начинал с того, что втирался в доверие ко всем, кто мог поспособствовать ему в продвижении по службе.
«Мы вместе ходили в церковь, и он был очень внимателен, слушая все мои концепции. Ну, вообще, он умеет притворяться. Есть такая рыба, называется прилипала - вот таким я видел Петра Алексеевича до тех пор, пока он не стал президентом. <…> Так он сумел прилепиться к Ющенко и, конечно, нагадил ему очень много. Он умел прилепиться ко всем, кто был ему нужен», - объяснил бывший мэр Киева.
Черновецкий вспомнил, что Порошенко, который был активным соратником президента Виктора Ющенко, переметнулся к Януковичу, когда власть первого ослабла, и был готов буквально целовать четвертому главе Украины лацканы пиджака.
Мінімалка в Грузії- 7.1 долара. Для держслужбовців- 125 баксів. Це після того як розікрали 50 лярдів євро, котрі здуру відсипали їм європейці.
40% грузинів за кордоном на заробітках.
І якщо в Польщі чистити вигрібну яму туалету українця не примусиш, то грузин із радістю полізе туди за зайві двадцять баксів.
А Саакашвили, просто рядом стоял.
https://petition.president.gov.ua/petition/91322
ожидаем реакции преЗЕдента........
Corvax Сlever
@ForstS2007
Саакашвілі повертається (с) Ключник . Ахаха ! В десятку ! Беня як з фото . )))