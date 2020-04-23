 Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 183,4 тис. осіб, інфіковано понад 2,62 млн. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 183 440 (177 445 вчора) смертей від коронавірусу .

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 46 784 (45 063 вчора), хворих - 842 376 (825 041), протестовано - 4 466 559.

Іспанія повідомляє про 208 389 випадків COVID-19, 21 717 осіб померли.

В Італії зафіксовано 187 327 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 25 085 летальні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швидкого підйому захворюваності на COVID-19 поки немає, за день реєструється 400-450 випадків, - начальник відділу ЦГЗ Родина

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Іспанії, Італії та Франції.

У Франції померли 21 373 особи, у Великій Британії - 18 151, в Німеччині - 5315, в Ірані - 5391, у Туреччині - 2376, в Бельгії - 6262, в Нідерландах - 4069, Канаді - 2081.

У РФ кількість заражених досягла 57 999 осіб, з яких 513 померли, в Білорусі - 7281, померли - 58; в Польщі - 10 169, померли - 426; в Молдові - 2778, померли - 75; в Угорщині - 2168, померли - 225; в Румунії - 9710, померли - 524; в Словаччині - 1244, померли - 14.

Нагадаємо, в Україні на ранок 22 квітня зафіксовано 467 нових випадків COVID-19, загалом - 6592, померли 174 особи, 424 - одужали.