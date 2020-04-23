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 У Зоні відчуження тривають гасіння пожеж на території чотирьох лісництв, - ДСНС

Станом на 7 ранку 23 квітня в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Як зазначається, основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 осередків (с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках, пройдених вогнем.

"Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 7 шляхопрокладачів ЗСУ. Інженерною технікою створено 800 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 1 тис. 164 особи та 286 одиниць техніки, з них від ДСНС 1 тис. 32 рятувальники особового складу та 239 одиниця техніки, у тому числі 3 вертольоти та два літаки, якими 22 квітня здійснено 170 скидів – 376 т води", - зазначено в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У зоні відчуження ще горить, але осередки пожеж локалізовано. ВIДЕО

Як повідомлялося, в Чорнобильській зоні триває ліквідація пожежі, яка почалася ще 4 квітня. На території Житомирської області пожежі гасять із 16 квітня. Вони охопили територію понад 4 тис. гектарів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190900
 
 
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Кияни, у кого є власний дозиметр, що там з радіаційним фоном?
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У мене є дозиметр, але я далеко від Києва. Кілька днів тому у нас теж відчувався дим. Вмикав дозиметр. На рівні природнього фону.
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Мало у кого є дозиметр, але повітря поки чисте.
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Ліс просто вигорає сам до тієї межі, де зупиниться. І не тому, що не тушать, а тому, що це неможливо. Горять дерева, трава і торф.
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