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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
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 П'ятеро із 14 хворих на COVID-19 медиків на Харківщині контактували з хворим на коронавірус, - ОДА

У Харківській області діагноз COVID-19 офіційно підтверджено у 14 медиків, до того ж 5 із них мали контакт із хворим на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Жоден із хворих медиків не перебував за кордоном. П'ятеро із чотирнадцяти мали контакт із хворим на коронавірус", - повідомили в пресслужбі Харківської облдержадміністрації з посиланням на інформацію обласного лабораторного центру.

Найбільше хворих (5 лікарів) у Валківській центральній райлікарні. Там було зафіксовано захворювання після контакту з хворим на COVID-19. Крім того, випадки захворювання медиків після контакту зареєстровано в Харківській міській клінічній лікарні №13, Центрі невідкладної допомоги та медицини катастроф і Зміївській ЦРЛ. Хворі медики працюють також в обласній клінічній лікарні, Харківській міській поліклініці №25, обласній психіатричній лікарні №1 та Інституті патології хребта та суглобів ім. Ситенка.

Також читайте: Другу смерть від COVID-19 зареєстрували на Харківщині, за добу підтверджено 9 нових випадків захворювання на коронавірус, - голова ОДА Кучер. ІНФОГРАФІКА

Як повідомлялося, станом на ранок середи в Харківській області зареєстровано 238 підозр на COVID-19. З них 84 випадки - підтверджено, 55 - спростовано, інші - на стадії перевірки.

З 84 хворих 7 осіб одужали, 2 жінки померли.

Більшість хворих - жінки (47 осіб). Найбільше випадків підтвердженого COVID-19 зареєстровано в Харкові (41 особа) та Валківському районі області (21). Найбільше випадків захворювань зареєстровано у віковій групі від 41 до 60 (34 особи) і від 21 до 40 років (26). Найменше - у віковій групі до 20 років (4 випадки). У віковій групі від 61 до 80 років зареєстровано 20 випадків відповідно.

Із 75 хворих на туберкульоз госпіталізовано 46 осіб (зокрема троє перебувають у реанімації на кисневій підтримці (масці), 29 осіб перебувають на самоізоляції.

З підозрою на COVID-19 госпіталізовано 82 особи. 17 перебувають на самоізоляції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190898
 
 
 Топ коментарі
 
Що необхідно для розуміння поганої роботи МОЗ? Не повинна така кількість медиків інфікуватися!
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но нужно было остановить метро. патамушта паранойя.
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Що необхідно для розуміння поганої роботи МОЗ? Не повинна така кількість медиків інфікуватися!
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Олександрівська лікарня м.Києва має лише один бокс для транспортування інфекційнохворих! Далі нема про що говорити.
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якщо нема про що говорити, то чого ти тут про це говориш акі стахановець?
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наша влада довго ігнорувала проблему віруса в інших країнах.
а люди приїздили хворими, звертались до лікарів - от і хворіють тепер медики.
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Це дійсно було, але є багато випадків інфікування медиків саме зараз від хворих. Досі відсутні організаційні заходи та в достатній кількості засоби захисту від інфекцій.
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Бегали над гепаным пупсиком который из ниццы прилетел , этой новости уже месяц ..
И только в 22 инфикционке столько медиков заболело ... просто гепунцию невыгодно это озвучивать ...если у провительства появяться гроши с ес, штатов или моз и они их будут ввделять по горадам и количество средст будит зависить от кол. Заболевших - то гепунций в день будит по 5000 заболевших находить
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"5 из 14 медиков имели контакт с больным коронавирусной инфекцией"

Странная новость. А остальные медики, что, не контактировали?
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Медики ходять до своїх хворих, а не до усіх.
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Яким чином 9 медиків захворіли, не маючи контактів з хворими?
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Де завгодно. Наприклад від своїх колег.
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Отже, їхні колеги були хворі!. Тобто, неможливо заразитися від здорового. Я хочу сказати, що у назві новини присутній такий парадокс - 9 заразилися від здорових. П'ятеро із 14 хворих на COVID-19 медиків на Харківщині контактували з хворим на коронавірус, - ОДА - Цензор.НЕТ 7626
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У назві чи заголовку такого нема, а заражаються дійсно від хворих.
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Як немає? 5 контактували з хворим, а з ким тоді контактували інші 9? Виходить, що зі здоровими. Хворий - це не обов'язково пацієнт.
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Про цих дев'ять відомо лише те, що вони захворіли. Просто не говориться з ким вони контактували, але можливо з іншими хворими, тобто точно не встановили!
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на всяк випадок нагадую:
саме карантин обвалив ціну на нафту
і як би нам нек було важко, пам'ятайте, що московітам набагато важче і кінець каранину означатиме скачок ціни на нгафту
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Хто просидів в карантині місяць, тому бонус: ще місяць карантину.
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