 П'ятеро із 14 хворих на COVID-19 медиків на Харківщині контактували з хворим на коронавірус, - ОДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Жоден із хворих медиків не перебував за кордоном. П'ятеро із чотирнадцяти мали контакт із хворим на коронавірус", - повідомили в пресслужбі Харківської облдержадміністрації з посиланням на інформацію обласного лабораторного центру.

Найбільше хворих (5 лікарів) у Валківській центральній райлікарні. Там було зафіксовано захворювання після контакту з хворим на COVID-19. Крім того, випадки захворювання медиків після контакту зареєстровано в Харківській міській клінічній лікарні №13, Центрі невідкладної допомоги та медицини катастроф і Зміївській ЦРЛ. Хворі медики працюють також в обласній клінічній лікарні, Харківській міській поліклініці №25, обласній психіатричній лікарні №1 та Інституті патології хребта та суглобів ім. Ситенка.

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Як повідомлялося, станом на ранок середи в Харківській області зареєстровано 238 підозр на COVID-19. З них 84 випадки - підтверджено, 55 - спростовано, інші - на стадії перевірки.

З 84 хворих 7 осіб одужали, 2 жінки померли.

Більшість хворих - жінки (47 осіб). Найбільше випадків підтвердженого COVID-19 зареєстровано в Харкові (41 особа) та Валківському районі області (21). Найбільше випадків захворювань зареєстровано у віковій групі від 41 до 60 (34 особи) і від 21 до 40 років (26). Найменше - у віковій групі до 20 років (4 випадки). У віковій групі від 61 до 80 років зареєстровано 20 випадків відповідно.

Із 75 хворих на туберкульоз госпіталізовано 46 осіб (зокрема троє перебувають у реанімації на кисневій підтримці (масці), 29 осіб перебувають на самоізоляції.

З підозрою на COVID-19 госпіталізовано 82 особи. 17 перебувають на самоізоляції.