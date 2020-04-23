 Трамп підписав указ про припинення імміграції у США

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я підписав указ щойно: перед тим, як прийти сюди", - сказав він на брифінгу в Білому домі.

Указ передбачає припинення видачі грін-карт іноземцям щонайменше на 60 днів, щоб в умовах спровокованої коронавірусом COVID-19 кризи, залишити робочі місця для американців.

Очікується, що після закінчення цього терміну президент США вивчить результати дії цього указу і за необхідності продовжить його.

Раніше Трамп повідомив, що обмеження не стосуватимуться тих іноземців, які приїжджають у США для тимчасової роботи. Зокрема, іноземці, які приїжджають у США для сезонної роботи у сфері сільського господарства, отримають можливість продовжувати робити це.

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"Щоб допомогти американським працівникам, я тимчасово поставлю на паузу імміграцію у США. Це допоможе американцям, які є першими претендентами на робочі місця, в той час як Америка перезапускає (економіку. - Ред.)", - заявляв американський лідер.

Також Трамп повідомляв, що в майбутньому буде оцінювати, яких додаткових заходів у галузі імміграції необхідно буде вжити, щоб захистити робочі місця для американців.