 "Цей вірус з нами надовго", - глава ВООЗ Гебреєсус про COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус.
"Більшість країн все ще перебувають на ранніх стадіях своїх епідемій. І деякі з них, які були зачеплені на початку пандемії, тепер починають бачити відродження у випадках. Не робіть помилок: на нас чекає довгий шлях. Цей вірус з нами надовго", - йдеться в повідомленні ВООЗ у соцмережі.
Зазначається, що попри невеликі цифри (статистики. - Ред.), спостерігаються тривожні тенденції до зростання (захворювань. - Ред.) в Африці, Центральній і Південній Америці та Східній Європі.
Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що вакцину від коронавірусу не варто очікувати раніше, ніж через рік. На цей момент розпочато клінічні випробування трьох вакцин від COVID-19, ще понад 70 перебувають у розробці.
были и инфекционные эпидемии. но 1 смертельный случай на 40-милионную страну - это не эпидемия вирусного заболевания.
да и вообще - если у них и есть, значит и у нас есть, даже если и больных почти нет? странная логика. логика перепуга.
я не розумію, чому люди, споглядаючи трагічний приклад країн з епідемією, не можуть повірити в неї, аж допоки в нас самих не почнуть возити трупи сотнями
Тижнів два тому сказали, що носіння немедичних масок (шарф, косинка і т.д.) може допомогти уникнути зараження, якщо нема можливості (винятково) дотримання дистанції.
Але за останній тиждень помічаю, що люди по вулиці йдуть в масках.
Я маю, але не брала. Мені нема куди: вийшла з дому - сіла в машину - приїхала на роботу - клієнтів не приймаю, колеги не заходять - каву взяла (ми вже не збираємося біля кавового автомата, як раніше) - працюю далі - вийшла - в машині вернулася додому.
В магазин тепер їду раз в тиждень-10 днів (беру більшу кількість продуктів), пускають по кілька чоловік, реально не перетинаєшся.
І все.
Наступного тижня Квебек озвучить план заходів надалі. З понеділка знаю, що автодилери вийшли на роботу: народ міняє зимову резину.
У нас 85% смертей - з центрів для немічних / лежачих людей. Це - страшний скандал, ідуть розслідування (в одному такому центрі померла 31 людина), свідчення кошмарні - я навіть читати не змогла про те, в яких умовах перебували люди. І це - приватні центри.
Покликали на допомогу армію, бо бракує 2000 персоналу з догляду.
Але, на жаль, Квебек на сьогодні (в Україні - вчора) тримав 12-те місце в світі за смертністю на мільйон жителів. Так писали.
Я даю деталі конкретно по Квебеку.
\\\\\\пропускает\\\\\
https://focus.ua/world/454107-ochnulis_s_chuzhim_litsom_v_kitae_u_dvukh_vrachei_izmenilsia_tsvet_kozhi_iz-za_covid-19
Факт в тім що можливість зупинити пандемію чорний бездарно просрав.
Спасибо, повеселил.
И это говно до упора молчало по приказу ымператора Си - фсехарашо, фсеподкон.троллем. Вместо застрелиться - бодро хрюкает там себе что-то, обезьяна.
Ванька Жуков
Апрель 2020 года. ВОЗ: "Никто не понимает всю серьезность ситуации. Эта пандемия надолго."
Это все, что надо знать об этой шарашкиной конторе.
Чем быстрее переболеете, тем меньше будете бояться заразится.