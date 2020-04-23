 "Цей вірус з нами надовго", - глава ВООЗ Гебреєсус про COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус.

"Більшість країн все ще перебувають на ранніх стадіях своїх епідемій. І деякі з них, які були зачеплені на початку пандемії, тепер починають бачити відродження у випадках. Не робіть помилок: на нас чекає довгий шлях. Цей вірус з нами надовго", - йдеться в повідомленні ВООЗ у соцмережі.

Зазначається, що попри невеликі цифри (статистики. - Ред.), спостерігаються тривожні тенденції до зростання (захворювань. - Ред.) в Африці, Центральній і Південній Америці та Східній Європі.

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Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що вакцину від коронавірусу не варто очікувати раніше, ніж через рік. На цей момент розпочато клінічні випробування трьох вакцин від COVID-19, ще понад 70 перебувають у розробці.