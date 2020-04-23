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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
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 "Цей вірус з нами надовго", - глава ВООЗ Гебреєсус про COVID-19

Спалахи захворювань на коронавірусну хворобу COVID-19 у більшості країн триватимуть.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус.

"Більшість країн все ще перебувають на ранніх стадіях своїх епідемій. І деякі з них, які були зачеплені на початку пандемії, тепер починають бачити відродження у випадках. Не робіть помилок: на нас чекає довгий шлях. Цей вірус з нами надовго", - йдеться в повідомленні ВООЗ у соцмережі.

Зазначається, що попри невеликі цифри (статистики. - Ред.), спостерігаються тривожні тенденції до зростання (захворювань. - Ред.) в Африці, Центральній і Південній Америці та Східній Європі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основна боротьба проти коронавірусу ще попереду, - глава ВООЗ Гебреєсус

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що вакцину від коронавірусу не варто очікувати раніше, ніж через рік. На цей момент розпочато клінічні випробування трьох вакцин від COVID-19, ще понад 70 перебувають у розробці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190896
 
 
 Топ коментарі
 
Ага. "Благодаря" тебе, чучело черно*опое. "Этот вирус с нами надолго", - глава ВОЗ Гебрейесус о COVID-19 - Цензор.НЕТ 5802
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Толерантність як вона є- призначити головою ВОЗ ефіопа-комуніста з IQ 60, котрий ще вчора вмивався сеччю з-під корови.
Факт в тім що можливість зупинити пандемію чорний бездарно просрав.
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Бачу, люди не готові прийняти нову реальність співіснування з вірусом )
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Ясный перец,на 74 года,типа советская власть и Земной шарик "Этот вирус с нами надолго", - глава ВОЗ Гебрейесус о COVID-19 - Цензор.НЕТ 5312Подвиги повторять надоть дедываевалов....
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Хрен тебе, эфиопский террорист! Все, твари, ответите за издевательство над народом под соусом вирусобесия. Грядёт Нюрнберг-2. Там будут судить тех, кому повезёт. Тех, кому не повезёт, судить будут врядли. В последние 200 лет судить растерзанные трупы считается не comme il faut. "Этот вирус с нами надолго", - глава ВОЗ Гебрейесус о COVID-19 - Цензор.НЕТ 6923
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Та возьми его себе надолго...навсегда!
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йо мое..в океане не купайся... машину не паркуй..вдоль океана...маску неснимаю даже ночью уже привык...когда уже 2025 год будет..
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Бачу, люди не готові прийняти нову реальність співіснування з вірусом )
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не. некоторые слишком готовы, кЮшЯть бред от различного рода жуликов.
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оно и есть. именно для средневековья были характерны психиатрические эпидемии
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Епідемій взагалі ніколи не існувало. Їх вигадав мвф.
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не нужно мне приписывать то, чего я не говорил. я в частности упоминал эпидемию непосредственно над вашим ответом.
были и инфекционные эпидемии. но 1 смертельный случай на 40-милионную страну - это не эпидемия вирусного заболевания.
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не знаю деталей. а они важны. у вас есть статистика по общему количеству смертей в этих странах (областях) за этот и прошлый год?
да и вообще - если у них и есть, значит и у нас есть, даже если и больных почти нет? странная логика. логика перепуга.
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таких черг в лікарні точно не було.
я не розумію, чому люди, споглядаючи трагічний приклад країн з епідемією, не можуть повірити в неї, аж допоки в нас самих не почнуть возити трупи сотнями
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ну черг раніше не було, тому що зі звичайними болячками можна було попасти у лікарню, а тепер - ні, от черги і появились
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Давайте я выскажусь. Вирус есть. Эпидемии? Может быть, в некоторых локациях. Вирусной пандемии нет. Есть пандемия психиатрическая. Предпринятые меры совершенно неадекватны. Чрезмерность зашкаливает. При этом огромные стада мерзавцев ловят рыбку в мутной воде. Лично для меня вирусная угроза - это пшик, это всего лишь незначительное повышение вероятности умереть немного раньше. Уважаю людей с другой системой ценностей и готов на солидарность с ними в разумных пределах. Об меня же просто вытирают ноги, запрещая сохранять нервное равновесие просто "в воспитательных целях". Власть, которая это делает, считаю преступной.
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кацапчик, успокойся уже. Мы уже всё поняли.
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хочешь тест на кацапа, лахта? если не хочешь, скисни, украинец липовый.
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Ксеню, я, наприклад, не збираюся два роки (чи скільки вони там кажуть - щоразу інакше) ходити в масці (я її не ношу, до речі), ні шарахатися від людей.
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У нас ніхто не вимагає масок. Зразу взагалі казали, що не потрібно і рекомендували здоровим не носити.

Тижнів два тому сказали, що носіння немедичних масок (шарф, косинка і т.д.) може допомогти уникнути зараження, якщо нема можливості (винятково) дотримання дистанції.

Але за останній тиждень помічаю, що люди по вулиці йдуть в масках.

Я маю, але не брала. Мені нема куди: вийшла з дому - сіла в машину - приїхала на роботу - клієнтів не приймаю, колеги не заходять - каву взяла (ми вже не збираємося біля кавового автомата, як раніше) - працюю далі - вийшла - в машині вернулася додому.
В магазин тепер їду раз в тиждень-10 днів (беру більшу кількість продуктів), пускають по кілька чоловік, реально не перетинаєшся.
І все.

Наступного тижня Квебек озвучить план заходів надалі. З понеділка знаю, що автодилери вийшли на роботу: народ міняє зимову резину.

У нас 85% смертей - з центрів для немічних / лежачих людей. Це - страшний скандал, ідуть розслідування (в одному такому центрі померла 31 людина), свідчення кошмарні - я навіть читати не змогла про те, в яких умовах перебували люди. І це - приватні центри.
Покликали на допомогу армію, бо бракує 2000 персоналу з догляду.

Але, на жаль, Квебек на сьогодні (в Україні - вчора) тримав 12-те місце в світі за смертністю на мільйон жителів. Так писали.

Я даю деталі конкретно по Квебеку.
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Многие издания Мира выдали такое,двое китайских врачей излечившись от КоронвиРУСа ,стали внезапно неграми.произошли генетические изменения в организме.Кто именно виноват в этом феномене,лекерства или сам КоронвиРУС,покажет время.
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как правило самое простое предположение - самое правильное - вот и предположи - кто.

\\\\\\пропускает\\\\\
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А что, надо быть журналистом, чтоб выдумать?
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Агенство Дэйли Мэйл сообщило об этом еще 19 апреля
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Это я добавил про генетику.А что это означает перерождение в 42 года.Обоим врачам 42 года, "Этот вирус с нами надолго", - глава ВОЗ Гебрейесус о COVID-19 - Цензор.НЕТ 4767
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Це не переродження! Колір шкіри поступово відновиться.
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Таке іноді відбувається, якщо застосовували сильнодіючі антибіотики!
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От антибиотиков написано только про гиперемию.
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ви що - реально це обговорюєте??? цеж фейк, - дурня
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Картинки к этой новости. Типичный китаец с измененным цветом кожи. "Цей вірус з нами надовго", - глава ВООЗ Гебреєсус про COVID-19 - Цензор.НЕТ 259
"Цей вірус з нами надовго", - глава ВООЗ Гебреєсус про COVID-19 - Цензор.НЕТ 3098
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Толерантність як вона є- призначити головою ВОЗ ефіопа-комуніста з IQ 60, котрий ще вчора вмивався сеччю з-під корови.
Факт в тім що можливість зупинити пандемію чорний бездарно просрав.
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Що правда, то правда. Цей ефійоп таки паскуда по життю ще та. Прокомуняцькі погляди це ще не все з його біографії.
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"котрий ще вчора вмивався сеччю з-під корови."
"Этот вирус с нами надолго", - глава ВОЗ Гебрейесус о COVID-19 - Цензор.НЕТ 6161
Спасибо, повеселил.
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Ну и фамилия у этого ублюдка.... если разделить по 5 букв, наполовину.
И это говно до упора молчало по приказу ымператора Си - фсехарашо, фсеподкон.троллем. Вместо застрелиться - бодро хрюкает там себе что-то, обезьяна.
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Гебрей це слово, з якого Катька ІІ вивела слово єврей.
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Вірус дійсно надовго, але дії нашого уряду щодо протидії короновірусу не є адекватними. Якщо надовго ця хвороба, то як ви організували економіку і транспорт?
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Я з початку цієї хрєні маску не вдягав ні разу,і поки що живий.
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Так я ж і пишу що пока,з часом збираюся померти.
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Ну, головне зробити це якомога пізніше.
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Профессор Люк Монтанье из Франции считает что КоронвиРУС придуман искусственным путем,Люк Монтанье кстати Нобелевский лауреат по медицине за открытие ВИЧ инфекции в 2008 году.
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Не похоже. Эта версия - от кацапов, шоб у них или сейчас - у китайцев вымаливали антидот.
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Чи й не вірус. Вірус роздувають за рахунок інфозалякування і не більше. Онлайн статистика людям починає здаватися що більше ніхто не вмирає окрім коронавірусних! Не здивуюся якщо в Італії стало набагато менше смертей від інфарктів інсультів пневмоній бо всі вони пішли на коронавірус! І ще. Впевнений від голоду спричиненого карантинами вмре набагато більше людей в бідних країнах. Ну в бідних країнах ЗМі не буде транслювати онлайн статистику смертей від голоду. Хоча від голоду здавалося б легше врятувати маленьку дитину аніж 90 річного італійця від смерті. Але навіщо їм онлайн статистика смертей від голоду цікавіше роздмухати на рівному місці пандемію.
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Теж цілком підтримую цю думку.Так і є.Одразу резко усі від віруса почали вмирати,ога..... скільки ж лохов ще на цьому світі.
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Вирус, пожалуйста прибей уже это воз в полном составе и оон заодно.


Ванька Жуков
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Провокация для лохов.Очень удобная причина,которой можно прикрываться сколько угодно.Лохи все схавают.
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Январь 2020 года. ВОЗ: "Не стоит беспокоится. Мы не собираемся объявлять пандемию".
Апрель 2020 года. ВОЗ: "Никто не понимает всю серьезность ситуации. Эта пандемия надолго."
Это все, что надо знать об этой шарашкиной конторе.
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Просто як у Зеленського ;кінець епохи бідності; плавно переріс в початок епохи виживання....
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Не на долго - навсегда!
Чем быстрее переболеете, тем меньше будете бояться заразится.
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