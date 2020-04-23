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Все про:студенти (179) електронні документи (57) Федоров Михайло (55) Мінцифри (37) Дія (20)

 Електронні студентські квитки доступні в застосунку "Дія", - глава Мінцифри Федоров

В Україні запустили електронні студентські квитки, які повністю замінюють пластикові.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив під час онлайн-презентації цифрових паспортів у мобільному застосунку "Дія", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

"У нас до 1 млн студентів і тепер вони мають можливість використовувати електронні студентські, які повністю замінять пластик: це економно та зручно", - зазначив він.

Він зауважує, що 5 тисяч українських студентів вже тестували цю послугу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прописка теж може стати електронною, - голова Міграційної служби

"Цифрові студентські можуть ідентифікувати особи, підтверджувати статус студента, пільговий проїзд, знижки у музеях, отримання знижок у державних установах", - додав Федоров.

Нагадаємо, цифровий паспорт громадянина України та закордонний паспорт вже доступні у застосунку "Дія".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190895
 
 
 Топ коментарі
 
экономно, вместо пластика за два бакса смартфон за 500
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Только последний идиот будет устанавливать программу слежения от зебилоидов себе добровольно.
И Федоров, когда тебя последний раз вживую видели? Проблемы с законом (не украинским)? Электронные студенческие билеты доступны в приложении "Дія", - глава Минцифры Федоров - Цензор.НЕТ 5574
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Ага. А потом можно нажать кнопку, и "выключить" человека. А можно и всех выключить.

Ребята, вам охота терпеть этот фашистский режим ?

Вы же не россияне. Это им теперь без штампа на лбу на улицу выйти нельзя.
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экономно, вместо пластика за два бакса смартфон за 500
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Конечно. У студентов, как ты, Нокиа 3310? Лишь бы пернуть, потому-что не петьа сделал? Спасибо, ребята за шикарное приложение, с которым я могу тупо не брать права и документы априори. Рекомендую ссырка люку таскать с собой id паспорт и бумажку А4, подтверждающую, шо он реально ссырка люк, а не люк ссырка. Ну нет у хлопцца денех на смартфон. Студент ***. Который, сук@, дистанционно обучается в онлайн на Нокиа 3310! Мне жаль твою маму
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Ты или генетический раб или феерический дурак ! Возможно то и то вместе.
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Нас ждет дистанционное образование в школах,институтах и даже в детсадах.Зачем училкам и воспитателям мучиться,если можно дистанционно делать нервы 30 оболтусам не в классах, аудиториях и кафедрах... Электронные студенческие билеты доступны в приложении "Дія", - глава Минцифры Федоров - Цензор.НЕТ 7510
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Дистанційне навчання займає набагато більше часу у викладача,ніж звичайне навчання. Нервів теж для викладача більше!
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Только последний идиот будет устанавливать программу слежения от зебилоидов себе добровольно.
И Федоров, когда тебя последний раз вживую видели? Проблемы с законом (не украинским)? Электронные студенческие билеты доступны в приложении "Дія", - глава Минцифры Федоров - Цензор.НЕТ 5574
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Звичайно, що ця програма для стеження за студентами!
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В принципе не важно за кем. Не удивлюсь, если эти ублюдки обяжут всех ставить эту срань.
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Пусть тогда начинают разрабатывать версию для Nokia 3310
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Пользование Nokia 3310 будет приравнено к отсутствию паспорта.
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Поки передбачений паперовий і пластиковий паспорт! Не можуть зробити паспорт лише в смартфоні! Уявіть, що смартфон ламається чи його крадуть. А так Ваш жарт мені сподобався!
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Я не могу понять действие этой программы. Вместо того чтобы достать паспорт, я достаю телефон, - открываю программу, - ввожу пароль, - захожу на сайт - открываю раздел паспорт - загружаю изображение - в своих руках показываю экран. Так?
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не льсти себе, тебе уже увы, студенткой не стать, просто забудь про электронный студенческий билет
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Я лише прочитав на плеймаркеті, що є така програма та що вона вимагає повної ідентифікації. Це Ви теж можете зробити. Звичайно, що мене вимоги цієї програми не влаштовують. Думаю, що ви можете погратися з цією програмою і все з'ясувати, але я би не радив її встановлювати.
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Це щось на кшалт - сам поліз до зашморгу.
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Блин. Да кому это сейчас надо и кому это важно? "Страна в смартфоне"? Да вы лучше пожары под реактором потушите, обеспечьте народ хотя бы масками (не говоря уже обо всем остальном) да ворье по нарам хоть начните рассаживать! Вот это будет "ДІЯ"! А они детям очередную мобильную цацку придумали. Во "достижение"!
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Ага. А потом можно нажать кнопку, и "выключить" человека. А можно и всех выключить.

Ребята, вам охота терпеть этот фашистский режим ?

Вы же не россияне. Это им теперь без штампа на лбу на улицу выйти нельзя.
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Похоже что в нас влили слишком много кацапской крови.
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Тетрис на телефоне более полезен, чем ЭТО.
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все правильно, саме карантин знизив ціну на нафту і саме карантин вбиває московію
але московія вистоїть, це все таки не совок, і з послабленням карантину ціна на нафту полізе вгору
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Україна стає схожою на цивілізовану країну
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саме "схожою" на цивілізовану країну, твльки схожою, бо сама стане повноцінною цивілізованою країно. тільки після закінчення ери таких як ти дикунів
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да канеш - голосующие за Микки Мауса - это и есть цивилизованные люди. жги ещё! Электронные студенческие билеты доступны в приложении "Дія", - глава Минцифры Федоров - Цензор.НЕТ 5523
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Народ объясните зачем этот електронный студенческий билет?
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тобі він точно ніколи не знадобиться, так що розслабся і не напружуйся
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А тебе? Так объясни зачем нужен?
Не проще было сделать в организациях где он нужен просто базу данных студентов?
Вот заходишь ты на ж.д. говоришь в кассе здраствуйте я Путкин он набирают и видят твои данные что ты действительно пупкин но тебе ЗЕбилу этого не понять!
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а 1000 разів складніше, довше і дорожче
ти просто вже дуже старий і навіть не уявляєш, у скількох місцях він потрібен, цей студентський квиток
особливо шикарно твій геніальний інтелектуальний шедевр буде виглядати в метро на турнікетах: стоїть черга і пасажир вводить в турнікет дані свого квитка і турнікет декілька хвилин риється в базі для підтвердження ідентифікації...
іноді краще жувати ніж говорити
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Так смартфон к турникету не приложишь да вобще ты этой дией ничего оплатить не сможешь. Что за бред несёшь? Короче ты или полный дебил или просто топишь за Бубочку что впрочем одно и тоже! Я поржал. Аффтор пиши есчо!
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Тем более что проверять данные по дие все равно будут! сварганить псевдодию с левыми данными может любой 3 курсник технического вуза!
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Смысл этой мерзопакости в тотальном контроле все и вся. Реального смысла для населения нет никакого. В цивилизованных странах одна пластиковая карта заменяет практически все, но она не позволяет отслеживать все что делает или думает сделать человек. Вся эта мерзость пострашнее наркоты.
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Ну не ставьте, ходите с саветским паспортом и скажите шо адвентист шоб инн не получать.. шо за народ???
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Шо за народ? НЕ КАКЦАПЫ !!!! Вас тупых 73 % привели в уничтожению страны, но мозгов у вас как не было так и нет. Лезьте дальше за зеофилом через смартфон.
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Идентифицировать человека можно по множеству признаков,- по узору радужной оболочки глаз, по отпечаткам пальцев, и т.д. Смартфон для этого не нужен в принципе.
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Да,да. Минцифры очень важное и нужное Мин.,а еще без музеев ху..во как то.
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Да уж... Минцифры - очередной миньет от бубопердиЗЕдента.
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