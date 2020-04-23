 Електронні студентські квитки доступні в застосунку "Дія", - глава Мінцифри Федоров

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив під час онлайн-презентації цифрових паспортів у мобільному застосунку "Дія", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.
"У нас до 1 млн студентів і тепер вони мають можливість використовувати електронні студентські, які повністю замінять пластик: це економно та зручно", - зазначив він.
Він зауважує, що 5 тисяч українських студентів вже тестували цю послугу.
"Цифрові студентські можуть ідентифікувати особи, підтверджувати статус студента, пільговий проїзд, знижки у музеях, отримання знижок у державних установах", - додав Федоров.
Нагадаємо, цифровий паспорт громадянина України та закордонний паспорт вже доступні у застосунку "Дія".
И Федоров, когда тебя последний раз вживую видели? Проблемы с законом (не украинским)?
Ребята, вам охота терпеть этот фашистский режим ?
Вы же не россияне. Это им теперь без штампа на лбу на улицу выйти нельзя.
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але московія вистоїть, це все таки не совок, і з послабленням карантину ціна на нафту полізе вгору
Не проще было сделать в организациях где он нужен просто базу данных студентов?
Вот заходишь ты на ж.д. говоришь в кассе здраствуйте я Путкин он набирают и видят твои данные что ты действительно пупкин но тебе ЗЕбилу этого не понять!
ти просто вже дуже старий і навіть не уявляєш, у скількох місцях він потрібен, цей студентський квиток
особливо шикарно твій геніальний інтелектуальний шедевр буде виглядати в метро на турнікетах: стоїть черга і пасажир вводить в турнікет дані свого квитка і турнікет декілька хвилин риється в базі для підтвердження ідентифікації...
іноді краще жувати ніж говорити