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Все про:пожежа (2259) торф'яники (16) ЧАЕС (156) зона відчуження (156) Ємельяненко Ярослав (9)

 У зоні відчуження ЧАЕС горять торфовища, - глава Асоціації чорнобильських туроператорів Ємельяненко

Ситуація з пожежами в Чорнобильській зоні поліпшується, вдалося локалізувати велику кількість осередків вогню. Однак зараз там горять торфовища, сильний дим видно з ЧАЕС.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів глава Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, вони дуже сильно розгорілися, дим видно навіть з ЧАЕС. Тобто коли дивишся на неї, з одного боку – торфовища, а з іншого – Буряківка. Це село, поруч з яким є однойменний пункт поховання радіоактивних відходів", - зазначив він.

І додав, що працівники бригад, які борються з лихом, вже дуже втомилися. Вони в розпачі, адже гасять вогонь, натомість пожежі не припиняються. Тобто матеріальних та технічних ресурсів не вистачає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У зоні відчуження ще горить, але осередки пожеж локалізовано. ВIДЕО

"Попри те, що ДСНС випускає ролики у соцмережах про те, як щасливі пожежники виїжджають з Чорнобиля, як вони всім забезпечені, наразі саме волонтери забезпечують навіть їхнє харчування", – підкреслив Ємельяненко.

Голова Асоціації чорнобильських туроператорів пояснив, що на сході зони обов'язкового відселення (вона має дещо інший статус, ніж зона відчуження) згоріли майже три села.

"Ми туди поїхали, привезли допомогу та поширили інформацію в соцмережах. Багато людей допомогли грошима та відправили речі для потерпілих, наразі вони всім забезпечені", – розповів він. І додав, що згодом під'єдналася і місцева влада, вона виділить гроші на допомогу цим людям.

"Сподіваюсь, будинки таки вдасться відбудувати. Звісно, психологічна травма в них дуже велика. Бо це невеличкі села на кордоні української та білоруської чорнобильських зон. Там навіть "гроші не ходять", вони насправді втратили все", – запевнив Ємельяненко.

Також читайте: З чотирьох осередків вогню в Чорнобильській зоні один ліквідовано, на трьох здійснюється локалізація, - ДСНС

Він також повідомив, що отримав нещодавно відео – ввечері 22 квітня дим видно вже з села Опачичі, яке розташоване за 10 кілометрів від колишнього райцентру та за 28 кілометрів від ЧАЕС. "Там також є територія одного з лісництв. Навіть з-за кордону Чорнобильської зони з-під паркану видно дим. Тобто пожежі відновлюються", – підсумував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190892
 
 
 Топ коментарі
 
ЕС предложили нам помощь.... Чего ждём, Осёл на лисапеде? В зоне отчуждения ЧАЭС горят торфяники, - глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Емельяненко - Цензор.НЕТ 7481
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помощь не денежная. Предлагают оборудование, специалистов. Бабла на этом не срубишь, не интересно
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Охренеть, туристическая мекка! Целая АССОЦИАЦИЯ туроператоров!
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ЕС предложили нам помощь.... Чего ждём, Осёл на лисапеде?
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помощь не денежная. Предлагают оборудование, специалистов. Бабла на этом не срубишь, не интересно
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странно - рядом Беларусь - и там ничего не горит и не горело - ни торфяников, ни травы , ни деревьев.
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А если учесть, что прошлым летом там орудовали ихтамнеты?
Вот статья того времени:

Российские войска заметили в Чернобыльской зоне, разведка ВСУ начала проверку

В сети появилась информация о том, что в белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения на данный момент находятся много солдат и военной техники РФ. Об этом сообщает пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады на странице в «Фейсбуке».

«…факт присутствия российских войск возле северной границы Украины на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения уже проверяется», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в соцсети Фейсбук распространяется информация о наличии вблизи украинско-белорусской границы на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения российских войск. Эта информация уже доведена к сведению командования всех уровней.

«В случае подтверждения 61 опебр готова за считанные минуты приступить к обороне Украины на указанном участке украинско-белорусской границы и дать достойный отпор агрессору», - заверили в бригаде.

В комментарии к сообщению 61 опебр указано, что в настоящее время информация проверяется «соответствующими органами разведки».

По всей видимости разведка проверяет информацию волонтера и активиста Владимира Мартынюка. Он в Facebook написал, что российские служащие заявляют местным жителям, что их задача - быстро занять Киев.

«Только что разговаривал с жителем Иванковского района, проживающим рядом с границей с Беларусью. Утверждает, что в белорусской части Чернобыльской зоны сейчас полно солдат и техники армии РФ. Общаясь с украинцами, которые традиционно ходят через границу в Беларусь, эти военные заявляют, что их задача - быстро занять Киев», - написал он.

По словам Мартынюка, местные утверждают, что военные постоянно тренируются «ломать» границу Украины. При этом, все они в большинстве якуты или буряты, поэтому с белорусами их не спутать.

«Орда Батыя снова под стенами Киева - и ждет пока ей откроют ворота», - заключил волонтер.
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и опять наш Зеля-емеля молчит. Он празднует свое восхождение за булавой!!!
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Охренеть, туристическая мекка! Целая АССОЦИАЦИЯ туроператоров!
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А зеленая плесень видосики снимет и на отдых на выходные!
У него пожары потушены, корупция подолана, эпоха бедности закончилась, одни досягнення во всех сферах----какой страны он президент? Явно не Украины!
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Еврей не будет ничего делать на благо другому народу кем бы тот ни был ,это их железное правило , особенность и сущность
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Кстати, зельц из нашего, конечно, кармана выплачивает гражданам Израиля пенсии...
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