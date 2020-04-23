 Апеляцію на запобіжний захід Чорновол суд розгляне 24 квітня, - пресслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київського апеляційного суду.

"Розгляд апеляційної скарги сторони захисту, поданої на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 16 квітня 2020 року про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо підозрюваної Ч., призначено на 24 квітня 2020 року (12:00)", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 18 лютого 2014 року в офісі Партії Регіонів загинув Володимир Захаров: "Під час пожежі в офісі ПР Захаров не вийшов з будівлі, а пішов в кабінет нагору. Там він на смерть отруївся чадним газом. Поруч з ним був відкритий сейф, в кишені Захарова виявлена ​​велика сума грошей. Очевидно, Захаров під час пожежі поспішив забрати свої кошти. Його тіло знайшли близько 17:00, тобто вже після розгону демонстрації на Інститутській і в Маріїнському парку".

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

16 квітня 2020 р. Печерський районний суд Києва обрав для колишнього народного депутата Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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