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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Київські новини, Здоров'я
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 Нині в інфекційних відділеннях Олександрівської лікарні 76 пацієнтів із COVID-19, за вихідні померли дві особи, - головлікар Антоненко

Враження, що коронавірусна хвороба не набирає обертів, оманливе. Місця в інфекційних відділеннях закінчуються.

Про це у Facebook повідомила головлікар Олександрівської лікарні Людмила Антоненко, передає Цензор.НЕТ.

За її даними, станом на 22 квітня в інфекційних відділеннях Олександрівській клінічній лікарні Києва перебуває 88 пацієнтів, з них - 76 із підтвердженим коронавірусом, 80 - з пневмонією, 6 - в реанімації, всі на кисневій підтримці, на ШВЛ немає. За вихідні дні померло 2 пацієнти з COVID-19, з двобічною полісегментарною пневмонією та хронічними супутніми захворюваннями.

Антоненко вітала продовження карантину.

"Наразі, ми спостерігаємо випадки локальних спалахів COVID-19: Києво-Печерська лавра, Почаєвська лавра, гуртожиток у м.Вишневе. Контагіозність коронавірусу дуже висока!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "На жаль, ми втратили пацієнта", - головлікар Олександрівської лікарні Антоненко заявила, що в медзакладі зафіксовано першу смерть від коронавірусу

В останні дні у всіх посилюється оманливе враження, що коронавірусна хвороба не набирає обертів, ми впевнено йдемо до послаблення і завершення карантину, повертаємося до повноцінного соціального життя. Проте загроза є і вона ще нікуди не зникла. COVID-19 - невидимий ворог, який ще може завдати потужного удару", - зазначила головний лікар.

Вона також назвала причини низької захворюваності: "Невисокі цифри заражених коронавірусною хворобою в Києві і по Україні, порівняно з іншими країнами, є заслугою кожного, хто дотримується карантину, заслугою як керівництва держави, так і відповідальністю місцевої влади - мерів міст. Я вас запевняю, цифри могли би бути не меншими, ніж в Італії, Китаї та США. А в цих країнах, у "чорні дні", кількість заражених була такою, як у нас за весь період карантину. Ми вчасно закрилися на локдаун і саме це вберегло тисячі сімей від трагедії втрати близьких".

Вона наголосила, що ще не настав час розслаблятися.

"Костюм супергероя-2020 один - це піжама. А контакти й обійми - вбивають. Я вірю, що весь світ скоро з цим впорається, а поки рятуйте світ - залишайтеся вдома", - резюмувала вона.

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Нагадаємо, на ранок 22 квітня зафіксовано 467 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 6592, померли 174 особи, 424 - одужали. У Києві підтверджено 989 випадків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190890
 
 
 Топ коментарі
 
А вы попов гэбнявых со всей Украины, сделавших всё от них зависящее, чтобы "эпидемия набирала обороты", у себя в Александровке не принимайте- вот и будут места для простых людей-киевлян! Просто нет слов! Ясен перец, что так в вас "мест не будет"! Пусть лечатся по месту жительства, вместе с "прихожанами", которых они заразили! Сейчас в инфекционных отделениях Александровской больницы 76 пациентов с COVID-19, за выходные умерли два человека, - главврач Антоненко - Цензор.НЕТ 5284
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Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
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А тут Бацька казав шо це ЗМІ стращають населення.
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Двое умерших - сколько им было лет ? И какие были сопутствующие заболевания ?
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В Сторожинце Черновицкой обл. сегодня от COVID умерли 2 брата 19 и 25 лет. Молодые и без сопутствующей патологии. Их отец сейчас в реанимации.
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Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
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Не удивлюсь если в следствии не правильного лечения. С эти всякими противомалярииными препаратами надо быть осторожным. Там куча побочек
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Здоровый организм 19 и 25 лет от коронавируса вероятность очень маленькая умереть. Это ж уже и ваша статистика говорит что никто в таком возрасте не умирает - только единицы и то в кого есть болезни. Так и от пневмонии до коронавируса думаю были жертвы среди молодых но из-за этого всех не запирали в изоляцию
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Бывает. Особенность этого вируса в том, что искусственно модифицирован, поэтому на ходу мутирует и ,,скользкий как угрь,,Поэтому и клиническая картина, и последствия у всех разные. И зависят от мельчайших особенностей организма, начиная от группы крови и кончая степенью иммунитета
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>По ходу мутирует

С чего вы взяли ? Мутации (замена участков РНК) так быстро не происходят.

>кончая степенью иммунитета


Ни у кого нет иммунитета, если это новый вирус
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Бывает. Вспомните, хотя бы, традиционный грипп. У кого-то "легкое апчхи", у другого потеря зрения и слуха. Многое зависит от легкости проникновения вируса в клетки, а это зависит от доступности и реагирования особых рецепторов на поверхности клеток. Последние особенности зависят в том числе от липидного состава мембран. В итоге, на восприимчивость к вирусу может оказывать влияние даже рацион питания.
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дык он и не дает разные результаты - сразу фигачит легкие пневмонией. а иммунитет уже работает, или нет. в Италии бабка 107 лет вылечилась, у нас двое молодых померло (и кажется ребенок двух лет (или месяцев?) еле выжил) все относительно индивидуально, ну и может еще зависит от количества хапнутого вируса и его активности.
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https://news.un.org › story › 2019/11
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
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Тоесть если надо будет СМи найдут жертв короны и среди детей
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Похоже на художественный лахтинский свист ,очень сильно
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Первое интервью на тему коронавируса за много дней, которое не вызывает желания написать какую-нибудь гадость. Сейчас в инфекционных отделениях Александровской больницы 76 пациентов с COVID-19, за выходные умерли два человека, - главврач Антоненко - Цензор.НЕТ 5854
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Это если ты не знаешь, что "нет мест" потому, что Александровка принимает гэбнявых попов со всей Украины. Сейчас в инфекционных отделениях Александровской больницы 76 пациентов с COVID-19, за выходные умерли два человека, - главврач Антоненко - Цензор.НЕТ 4759
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А она имеет право отказать в госпитализации? И в статье как-то цифры не сходятся........
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А что, не может? Тем более, если его прут с Тернополя! Или ты хочешь сказать, что, к примеру, каждый заболевший тернопольчанин может приехать в Киев и благополучно лечь на лечение в Александровскую больничку? Сейчас в инфекционных отделениях Александровской больницы 76 пациентов с COVID-19, за выходные умерли два человека, - главврач Антоненко - Цензор.НЕТ 1063
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Если честно, не видела этого в новостях.
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Это было здесь, на Цензоре.
У митрополита Тернопольского и Кременецкого Московского патриархата (УПЦ МП) Сергия выявлен коронавирус. Он находится в Александровской больнице в Киеве. Источник: https://censor.net.ua/n3190868
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Странно одно.... если сделали Александровку опорной клиникой по короне, то моли бы к примеру больных с ЛОРа, кожвена и терапии перевезти в другие больницы. Врачи уже и опыт наработали.
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А вы попов гэбнявых со всей Украины, сделавших всё от них зависящее, чтобы "эпидемия набирала обороты", у себя в Александровке не принимайте- вот и будут места для простых людей-киевлян! Просто нет слов! Ясен перец, что так в вас "мест не будет"! Пусть лечатся по месту жительства, вместе с "прихожанами", которых они заразили! Сейчас в инфекционных отделениях Александровской больницы 76 пациентов с COVID-19, за выходные умерли два человека, - главврач Антоненко - Цензор.НЕТ 5284
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Бывает. Особенность этого вируса в том, что искусственно модифицирован, поэтому на ходу мутирует и ,,скользкий как угрь,,Поэтому и клиническая картина, и последствия у всех разные. И зависят от мельчайших особенностей организма, начиная от группы крови и кончая степенью иммунитета
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А вы экспэрт? Быстрее в ООН с докладом!
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Печерских попов свезли и куршавельскую кодлу ещё на передержке с лёгким насморком там под присмотром врачей держат? Сколько на каждого мазаного тестов расходуют. Там по депутату Шахову на троих наверно пересічних хватило бы.
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Как работает генетическая память, просто диву даюсь. Нет возможности лечиться в Европе, сразу организовали для себя любимых больницы со всем необходимым. Ну прямо как партноменклатура из проклятого прошлого. Осталось организовать спецраспределители, а то мало ли что, а сладко кушать хочется.
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