 У цивільного населення має бути можливість перетинати лінію розмежування на Донбасі, - спецпредставник ОБСЄ Грау

Про це сказано у зверненні спецпредставника голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ Хайді Грау, опублікованому пресслужбою організації, інформує Цензор.НЕТ.
"Я також закликаю забезпечити можливість перетину лінії розмежування для цивільних осіб з гуманітарних міркувань", - заявила вона.
Грау також закликала сторони докласти всіх зусиль до того, щоб заходи, вжиті проти спалаху коронавірусу, не стали додатковою перешкодою для вільного та безпечного доступу СММ ОБСЄ на всій території України відповідно до її мандату.
Только никому. На трамвае можно проехать. Это такой домик на колёсах, в нём люди по делам ездят. Даже больше скажу. Без пропусков. Честно честно.
У гражданского населения должна быть возможность пересекать линию соприкосновения на Донбассе, - спецпредставитель ОБСЕ Грау
Наемники РФ продолжают блокировать доступ патрулей ОБСЕ к оккупированной части Донбасса
Не пускают рашкованы ОБСЕ даже для отмазки в пол глаза глянуть, что там происходит, но зато у гражданского населения должна быть возможность пересекать линию.
При чем это же говорится именно Украине, потому как Раша кладет болт на все эти их никчемные призывы.
А х#йло за то не башляє ..... продажні тварюки!!!
Швейцарська дипломатка.
У Вікіпедії про неї сказано, - Die Historikerin begann ihre berufliche Karriere 1997 auf der Schweizer Botschaft in Moskau. - Почала свою дипломатичну кар'єру в 1997 році у швейцарському посольстві в Москві.
Це все, що треба знати українцям про цю швейцарську хвойду.
У нас война.. Как ты гражданских от убийц отличишь?
Почему ты до сих пор не подписался на газету "вечерний удмуртъ"?
за такое бан полагается.