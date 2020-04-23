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 Політика України
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Все про:ОБСЄ (2470) Тристороння контактна група (197) Грау Хайді (9)

 У цивільного населення має бути можливість перетинати лінію розмежування на Донбасі, - спецпредставник ОБСЄ Грау

В ОБСЄ закликали надати можливість цивільному населенню безперешкодно перетинати лінію розмежування на Донбасі.

Про це сказано у зверненні спецпредставника голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ Хайді Грау, опублікованому пресслужбою організації, інформує Цензор.НЕТ.

"Я також закликаю забезпечити можливість перетину лінії розмежування для цивільних осіб з гуманітарних міркувань", - заявила вона.

Грау також закликала сторони докласти всіх зусиль до того, щоб заходи, вжиті проти спалаху коронавірусу, не стали додатковою перешкодою для вільного та безпечного доступу СММ ОБСЄ на всій території України відповідно до її мандату.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Погоджено взаємне звільнення утримуваних осіб на Донбасі, яке має відбутися до Великодня, - спецпредставник ОБСЄ Грау

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190889
 
   
 Топ коментарі
 
спецпредставитель Грау, наx#уй
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У кремлёвских сатанистов крыша едит от того что у них эпидемия корновируса с которой они так смеялись больше чем у нас - потому всякие агентурные помойки кремля всячески задействованы , московский патриархат раскрывал что на пачку надо прийти святить все хотя в Рашке запретили теперь ОБСЕ ватная контора озоботилась о жителях Ордло...
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У кремлёвских сатанистов крыша едит от того что у них эпидемия корновируса с которой они так смеялись больше чем у нас - потому всякие агентурные помойки кремля всячески задействованы , московский патриархат раскрывал что на пачку надо прийти святить все хотя в Рашке запретили теперь ОБСЕ ватная контора озоботилась о жителях Ордло...
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Украине надо перестать прислушиваться к Европе.....европейцы толерантны и слабы если Украина делать быть сильной надо посылать всех нахер....и Европу и Америку ну а рашку тем более и проводить свою независимую политику .... Свою садрсточную политику......
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А хто цю незалежну політику здатний проводити? Янелох оманський чи шмигло?
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Неужели среди украинцев не найдется хорошо лидера который за национальные интересы горой???? Неужели нету такого в Украине?
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Может и найдется, но кто о нем узнает, а тем более выберет, если по телевизору и на билбордах одни клоуны и "старая гвардия" на бабло олигархов светятся?
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Так что следущий президент Украины опять ее насильничать будет??? Никаких перспектив????амба???
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Мабуть він або помер або ще не народився.
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А может и будет такого никогда ....какой народ....такой и президент.... Выбираете то из своих....неиз штатов же приехал или рашки...свой....
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А де народився і де жив пан Ільвес??? Ти точно з Естонії???
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Эстония парламентская республика....президент так чисто для фоно...белом посвятить...куда нить скататься....
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Україна теж парламентсько-президентська республіка...
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Томас Хендрик Ильвес родился в Швеции... Его родители покинули Эстонию после войны когда его мать была беременна .... А роды случились на территории Швеции .... Практически всю жизнь он прожил в США... Пока его не позвали а Эстонию быть кандидатом....
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Неважно где ты народился. Каждый кто получает здесь должность с письменным столом и телефоном, резко становится украинцем. Тут уже ничего поделать нельзя...
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с каких таких дел? умерла так умерла, закапывайте.
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хм.. а обсе знает что на Донбассе уже нет и не было гражданского населения!! Граждане Украины выехали от туда еще в 2014-2015..
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начинается план "перемирие-дружба-мир"...сказано ж -"надо закончить вайну"... У цивільного населення має бути можливість перетинати лінію розмежування на Донбасі, - спецпредставник ОБСЄ Грау - Цензор.НЕТ 9008
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да..это сейчас особенно "ахтуальна"...карантин ,куле... мало нам своего "коронавируса"-нам предлагают принять ОРДЛОвский...Боже-каки идиоты...! У цивільного населення повинна бути можливість перетинати лінію розмежування на Донбасі, - спецпредставник ОБСЄ Грау - Цензор.НЕТ 9562
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это не идиотизм, это намного хуже. это мыролюбность версии 2.0
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Так в ОРДЛО нет карантина. Без маски в магазин заходить нежелательно. Садики работают.
Только никому. На трамвае можно проехать. У цивільного населення має бути можливість перетинати лінію розмежування на Донбасі, - спецпредставник ОБСЄ Грау - Цензор.НЕТ 7776 Это такой домик на колёсах, в нём люди по делам ездят. Даже больше скажу. Без пропусков. Честно честно. У цивільного населення має бути можливість перетинати лінію розмежування на Донбасі, - спецпредставник ОБСЄ Грау - Цензор.НЕТ 7776
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так это гуд....может перемрет поболььше дынырийцев кацапчатых
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А раньше что , не только гражданское пересекало ?
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Да пошел ты нафиг у нас карантин еще один урод тут начал командовать
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Прекрасные 2 новости на цензоре - вот прям рядом одна за одной:

У гражданского населения должна быть возможность пересекать линию соприкосновения на Донбассе, - спецпредставитель ОБСЕ Грау
Наемники РФ продолжают блокировать доступ патрулей ОБСЕ к оккупированной части Донбасса

Не пускают рашкованы ОБСЕ даже для отмазки в пол глаза глянуть, что там происходит, но зато у гражданского населения должна быть возможность пересекать линию.
При чем это же говорится именно Украине, потому как Раша кладет болт на все эти их никчемные призывы.
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и вообще с дамбасом должна быть карантинная зона, пока все кроты не выздыхают.
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С какого? Тут сидишь в карантине, а это должно шастать
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А шо це якесь грау тут командує? Забирай їх собі якщо вони тобі такі любі, а нам вони нафіг не впали.
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Может дать переселенцам возможность пересекать порог квартиры Фрау Грау? Советчики млин
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Недавно на телеканале БелСАТ одна белоруская женщина заявила,мы ездил в Украину каждый день,там все дешевле и качественнее.
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Тут на Цензорі шастає Лукашенко, ось нехай і почитає.
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1939-1945 тоже население пресекало линию фронта? У цивільного населення має бути можливість перетинати лінію розмежування на Донбасі, - спецпредставник ОБСЄ Грау - Цензор.НЕТ 9354
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Маасква, 1943 рік, вокзал. Поїзд Москва-Берлін відходить через 5 хвилин.
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Громкоговоритель на вокзале: Товарищ Адольф, вас потеряла гражданка Ева и сейчас ожидает вас у фонтана.
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Потрясающе...... а ничего, что у нас карантин и даже отдельные населенные пункты изолируются друг от друга? Вам что, завидно, что у нас корона не разгулялась?
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Зачем Украине нужна эта российская контора ОБСЕ?
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этот вопрос нужно задать винницкому мыролюбному реформисту.
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Смотрю в Ютьюбе последний выпуск Александра Невзорова.Ржака неимоверная У цивільного населення має бути можливість перетинати лінію розмежування на Донбасі, - спецпредставник ОБСЄ Грау - Цензор.НЕТ 901Глас вопиющего в сортире.Глебыч неподражаем... У цивільного населення має бути можливість перетинати лінію розмежування на Донбасі, - спецпредставник ОБСЄ Грау - Цензор.НЕТ 901Зеля отдыхает....
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Як не Тальявіні, то Грау... Організація неспроможних гуманістів.
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А чого він не каже що місія ОБСЕ має мати доступ до усіх об'єктів та теріторій???
А х#йло за то не башляє ..... продажні тварюки!!!
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Не він, а вона. Хайді, - жіноче ім'я.
Швейцарська дипломатка.
У Вікіпедії про неї сказано, - Die Historikerin begann ihre berufliche Karriere 1997 auf der Schweizer Botschaft in Moskau. - Почала свою дипломатичну кар'єру в 1997 році у швейцарському посольстві в Москві.
Це все, що треба знати українцям про цю швейцарську хвойду.

У цивільного населення має бути можливість перетинати лінію розмежування на Донбасі, - спецпредставник ОБСЄ Грау - Цензор.НЕТ 6821
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Карантин так карантин, к нам ни кого не пропускать, в дыныры или лыныры выпускать всех, чем больше тем лучше, но только в одну сторону.
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Надоели эти придурки со своими советами.
У нас война.. Как ты гражданских от убийц отличишь?
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ты опять нас обманул.
Почему ты до сих пор не подписался на газету "вечерний удмуртъ"?
за такое бан полагается.
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