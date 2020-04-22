 Найманці РФ продовжують блокувати доступ патрулів ОБСЄ до окупованої частини Донбасу

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Зокрема, 21 і 22 квітня на блокпосту збройних формувань на південь від моста біля Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська) члени збройних формувань в одному випадку заборонили патрулям СММ ОБСЄ прохід у непідконтрольні уряду райони, а в іншому випадку - в підконтрольні уряду райони, пояснивши це тим, що блокпост закрито через COVID-19.

22 квітня на блокпосту біля Горлівки (непідконтрольна уряду, 39 км на північний схід від Донецька) патруль СММ ОБСЄ не зміг проїхати в непідконтрольні уряду райони через те, що поперек дорожнього полотна було встановлено шипи, а посеред дороги був попереджувальний знак про мінну небезпеку. Зазначається, що спостерігачі місії не зафіксували на блокпосту членів збройних формувань.

"21 квітня на блокпосту біля н.п. Оленівка (непідконтрольний уряду, 23 км на північний захід від Донецька) члени збройних формувань 1 раз відмовили команді Місії в проїзді на підконтрольні уряду райони і 1 раз - на непідконтрольні уряду райони; у першому випадку вони пояснили це "необхідністю отримати дозвіл від членів збройних формувань старшого рангу", а в другому - карантинними обмеженнями через COVID-19", - поінформували в СММ ОБСЄ.

Підкреслюється, що ці регулярні заборони доступу місії на блокпостах збройних формувань під час спроб патрулів СММ ОБСЄ пройти або проїхати в непідконтрольні уряду райони почалися 21 березня в Донецькій області і 23 березня в Луганській області.

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