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 Політика України
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 Високий представник ЄС Боррель приїде в Україну, коли скінчиться пандемія коронавірусу

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки, віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель змушений був перенести запланований на березень візит в Україну.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW, під час пресконференції за підсумками відеонаради міністрів закордонних справ країн ЄС у середу, 22 квітня, він заявив, що після зняття обмежень, запроваджених через пандемію коронавірусу, свій перший закордонний візит здійснить до України.

"Перша річ, яку я зроблю після повернення нормальної (ситуації. - Ред.), - я відвідаю Україну", - заявив Боррель, пояснивши це тим, що цей візит був скасований через початок пандемії коронавірусу. Він також додав, що згодом планує здійснити візит і до Білорусі.

В планах Верховного представника було відвідати не лише Київ, а й Донбас.

Нагадаємо, 22 квітня Єврокомісія запропонувала новий пакет макрофінансової допомоги для десяти сусідніх країн через пандемію коронавірусу. Зокрема, з них для України передбачено всього коштів - 1,2 мільярда євро.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190883
 
 
 Топ коментарі
 
Який він там у сраку високий? Мо колись й був високим, а зараз - старе скрючене пердло - звичайнісінький дідуган. Якщо його пиха йому заважає, то нехай замість себе надішле когось никшого.
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И на карантин в луганду комуняку на подвал.
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Напиши на своём лбу, чтоб тебя не реанимировали, если шо.
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мало ли ТП в ютубе, хуже всего то что они натравливают народ
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Боррель приїде за відкатом до цього 1,2 млрд.
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А зачем собственно шастать? По телефону что ли нельзя передать своё "хау ду ю ду"?
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600 мільйонів євро передають із умовами, виконання яких Боррель повинен проконтролювати. А тому він скоріше за все хоче відкат налом, який не можна перераховувати на якийсь банківський рахунок🤗
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Отже просто треба дізнатися чи він свої валізи до багажу здає чи ні.
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😄 Жартівник ти в стилі 95 кварталу! Тобі до Шмигаля працювати може цілих два дні, поки тебе там місцеві аферисти не покусають🐸
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Я не можу до Шмигаля. В мене карантин.
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Тобі перепустку дадуть🐸 Встигнеш прибарахлитися, а потім Венедиктова тебе посадить😄
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Ти я бачу навмисно мою увагу відволікаеш. Мабуть сам на ті валізи залип.
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Я чесна людина і поділився би з тобою, а Венедиктовій сказав би, що все віддав🐸 Це ж по-чесному, по-зебільному🤗
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Я б теж з тобою поділився бо не якийсь там "педрот".
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Скорее уж тогда не "хау ду ю ду", а "Hola" Високий представник ЄС Боррель приїде в Україну, коли скінчиться пандемія коронавірусу - Цензор.НЕТ 8698
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"высокий представитель" - надел намордник и вперед!)
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И на кой он сдался? Иусть все посмотрит по ютуб и задаст вопросы, если что не ясно по скайп, так будет лучше и полезнее для бюджетов стран. Толку от его поездки все равно никакой!
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Який він там у сраку високий? Мо колись й був високим, а зараз - старе скрючене пердло - звичайнісінький дідуган. Якщо його пиха йому заважає, то нехай замість себе надішле когось никшого.
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И на карантин в луганду комуняку на подвал.
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наскільки він Високий? який його зріст.
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