 Ціна газу для населення у квітні знизилася на 15%, - "Нафтогаз"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз Україна".

В "Нафтогазі" зазначають, що ціна газу для населення впала на 38%, починаючи з січня 2020 року.

"Зниження цін на газ третій місяць поспіль – позитивний сигнал для людей. Рахунки за газ у квітні мають знизитись і через закінчення опалювального сезону, і через зменшення відпускної ціни Нафтогазу. У підсумку, я сподіваюсь, зменшиться навантаження на бюджети українських домогосподарств, які відчувають негативні наслідки карантинних заходів", – зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

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