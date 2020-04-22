 Ціна газу для населення у квітні знизилася на 15%, - "Нафтогаз"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз Україна".
В "Нафтогазі" зазначають, що ціна газу для населення впала на 38%, починаючи з січня 2020 року.
"Зниження цін на газ третій місяць поспіль – позитивний сигнал для людей. Рахунки за газ у квітні мають знизитись і через закінчення опалювального сезону, і через зменшення відпускної ціни Нафтогазу. У підсумку, я сподіваюсь, зменшиться навантаження на бюджети українських домогосподарств, які відчувають негативні наслідки карантинних заходів", – зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.
Порох.. шо ты творишь - цену на газ в мире устраиваешь.. для зебилов))
calibr
@calibr747
Цены на газ в Европе рухнули ниже российских В Великобритании газ стоит $36,85 за тысячу кубометров с поставкой на следующую неделю. Средняя цена «Газпрома» для России - $52,8.»