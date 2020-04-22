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 Економіка
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Все про:Нафтогаз (761) ціни (287) Тарифи на газ (182)

 Ціна газу для населення у квітні знизилася на 15%, - "Нафтогаз"

У квітні 2020 р оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" поставляє газ у рамках спеціальних обов'язків, знизилася до 2,9 грн за кубометр (без ПДВ і націнок). Це на 15% менше, ніж у березні 2020 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз Україна".

В "Нафтогазі" зазначають, що ціна газу для населення впала на 38%, починаючи з січня 2020 року.

Ціна газу для населення у квітні знизилася на 15%, - Нафтогаз 01

"Зниження цін на газ третій місяць поспіль – позитивний сигнал для людей. Рахунки за газ у квітні мають знизитись і через закінчення опалювального сезону, і через зменшення відпускної ціни Нафтогазу. У підсумку, я сподіваюсь, зменшиться навантаження на бюджети українських домогосподарств, які відчувають негативні наслідки карантинних заходів", – зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

Читайте також: Оптова ціна газу для населення на березень знижена на 14%, - Шмигаль

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190882
 
   
 Топ коментарі
 
а нефть вообще бесплатно раздают, а бензин на пару гривен упал, вот в чем вопрос, суперлохотрона
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Учитывая, что цена на газ, по сравнению с прошлым годом на мировом рынке упала в 2 раза, а за 1,5 года в 3 раза, то достижение конечно большое Ціна газу для населення у квітні знизилася на 15%, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 5769
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Зеленский, как обещал, снижает тарифы, по просьбам трудящихся, такого не было при Порошенко Цена газа для населения в апреле снизилась на 15%, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 5314
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Чим вищі ціни на комунальні платежі - тим сильніша Україна!(Гройсман)
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Зеленский, как обещал, снижает тарифы, по просьбам трудящихся, такого не было при Порошенко Цена газа для населения в апреле снизилась на 15%, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 5314
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а нефть вообще бесплатно раздают, а бензин на пару гривен упал, вот в чем вопрос, суперлохотрона
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Только-что зашёл в свой кабинет на 104.ua,как было 4.32 так и осталось.
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это хитро без НДС посчитали, где-то 3,5 будет в следующем месяце
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Там где 4.32 там написано - цена за март! за апрель вы будете платить в мае, соответственно в мае там уже будет ниже цена. (Подсказываю вам через неделю занизить показания счетика - так как тогда вы в мае заплатите меньше)))))
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Северный и Турецкий потоки Путлер пустил в Киев,мышибраття...
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Це беззаперечне досягнення вітренків і коболєвих. Яку ж премію можна собі виписати і навіть не напрягатись,
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РАБссиянский трубоукладчик "Академик Черский" покинул Балтийское море и взял курс на Египет.Денех просто сейчас нет,но вы держитесь там Цена газа для населения в апреле снизилась на 15%, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 1605Строители гребанные,вам не жалко 11 миллиардов долларов народных РАБссиянских баксов вбуханных в Северный поток? Цена газа для населения в апреле снизилась на 15%, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 4991
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уже летит самолёт -мрия с деньхами...держить карман ширше
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Было бы странно, если она повысилась. Цена газа на европейском хабе на 30 марта была ниже 80 долларов. Цена газа для населения в апреле снизилась на 15%, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 8058
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сейчас 73 доллара... ждем видосика от шмаркли - что он лично заставил снизить цены на газ))
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а НафтоКобель разве забыл свои прошлые песни о главным ------- стоимость газа по формуле привязана к стоимости нефти ? Или сейчас это не актуально ,и актуально станет при нефти от 50 баксов ?
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Учитывая, что цена на газ, по сравнению с прошлым годом на мировом рынке упала в 2 раза, а за 1,5 года в 3 раза, то достижение конечно большое Ціна газу для населення у квітні знизилася на 15%, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 5769
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Потрох взвентил газ для населения в 18 раз, а теперь подачки нам кидают. Сталинская методика - забрать у народа всё, а потом кости обглоданные кидать - у власти ведь в Украине цветной интернационал - постсоветский коминтерн.
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аж в 18 раз?)) а раньше стадо орало что "в 90 раз" Ціна газу для населення у квітні знизилася на 15%, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 3014
Порох.. шо ты творишь - цену на газ в мире устраиваешь.. для зебилов))
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Какие 90? Ведь это давно всем известным факт, что до Пороха за пользование газом людям доплачивали, а пришел Порох и заставил людей за газ платить, от дефолта, видишь ли, страну спасал
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У нас , шо не власть - все Украину от дефолта спасают, вот только после каждой власти в Украине миллиардеров прибавляется, а Украина опять ждёт нового спасителя от дефолта. Но это поняли 73%, а восьмипроценнтные тугодумки не поняли, бо всё ещё целуют не отрываясь потроха в дупу - за мову.
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Шо ты ржёшь, потрохосос? Считать то ты умеешь? Ну так посчитай. А если учтёшь ещё как нам газ давлением да кислородом разбавляют, то и на 30 выйдешь.
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Это тот самый газ, который сегодня в Англии по 45 баксов за 1000 кубов продавался?
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это кто в частном доме и с индивидуальным подогревом воды и отоплением почувствует, но интересный этот украинский рынок газа, газ упал в два раза, а отопление снизили где-то на четверть у нас, а горячая вода даже на копейку не упала, хотя может у кого-то по другому
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Витренко и Коболев опустили РАБссию на миллиарды долларов,недавно Польша сделала тоже самое,правда немного меньше,на 1,5 ярда долляров.РАБссиянцы проиграли в судах по газу 22 раза из 23 возможных.Вопрос,или адвокаты ГрязьПрома тупое быдло,или Путлер баран? Ціна газу для населення у квітні знизилася на 15%, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 7302
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Лохотрон - цена газа сейчас на хабах в Европе - 38 баксов. за 1000 кбм. А вы впариваете по 150 баксов.
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calibr

@calibr747


Цены на газ в Европе рухнули ниже российских В Великобритании газ стоит $36,85 за тысячу кубометров с поставкой на следующую неделю. Средняя цена «Газпрома» для России - $52,8.»
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