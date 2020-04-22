 "Укроборонпром" розділять на шість холдингів і ліквідують, - заступник директора Бондар

Про це заявив заступник генерального директора ДК "Укроборонпром" і глава Офісу трансформації концерну Роман Бондар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".
У концерні вже створили Офіс трансформації і Стратегічний Комітет. Обидві команди, в тісній співпраці з керівниками підприємств, вже розробляють галузеві стратегії.
"Наприклад, до складу бронетанкового холдингу, під кодовою назвою "ZIMM", увійшли підприємства, які здійснюють ремонт, виготовляють компоненти, здійснюють дослідження та створюють кінцевий продукт. Такий собі повний виробничий цикл. Подібним чином будуть створені й інші галузеві холдинги, в основі яких будуть найбільш прогресивні та перспективні підприємства Концерну. Що стосується самого Концерну, то в тому вигляді та в тій ролі, як якої він створювався, він точно припинить існування. Ми вважаємо, що Укроборонпром має бути ліквідовано у результаті реформи", – заявив Роман Бондар.
Він додав, що реформувати неефективну систему корпоративного управління державними оборонними підприємствами неможливо без зміни законодавчої рамки: ухвалення змін до Закону України "Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" та прийняття нового Закону України "Про корпоратизацію підприємств ОПК".
За словами Бондаря, на сьогодні проєкти законів перебувають на розгляді профільного комітету ВРУ, і реформа "Укроборонпрому" безпосередньо залежить від ефективності парламенту.
"Без необхідних законів строк створення корпорацій складе близько 2,5 років. З ухваленням законів – реально впоратися за 6-9 місяців", - повідомив заступник Генерального директора ДК "Укроборонпром".
А на виході, як і було раніше.
Апетити у чуваков конкретні.
Однако.
Там ще було круте: «Сільського машинобудування», займалося бойовими лазерами.
Для экипажей "грузовиков" "Антонова", особенно Ан-124 "Руслан", последние недели - по-настоящему горячее время. Самолеты украинских "Авиалиний Антонова" сейчас в буквальном смысле нарасхват. Правда, работают украинские "Русланы" пока только за границей - государство не зафрахтовало их для таких необходимых доставок "гуманитарки" в Украину.
Самый свежий пример - 8 апреля Ан-124 "Авиалиний Антонова", доставилмедицинский груз из Китая в Данию. Интересно, что этот рейс был организован датскими властями совместно с судоходной компанией Maersk (проект так и называется - Maersk Bridge).
В промежутке между 28 и 31 марта 5 украинских "Русланов" привозили аналогичные грузы в Грецию, Испанию, Лиссабон и Чехию. Вчера вечером один из них вернулся из итальянского Неаполя. Отметим, что Ан-124 зафрахтованы и задействованы в программе Strategic Airlift International Solution (SALIS) под эгидой НАТО. Тут не лишним будет упомянуть, что Североатлантический Альянс широко использует для "антикоронавирусных" перевозок и военно-транспортные самолеты стран-участников.
Что-то нехорошее на язык так и просится.(С)
Помнітє: «І дєвочєк наших, вєдут в кабінєт»?
А делят они оборонпром, чтоб разграбить - насрать им на оборону.
Справжні реформатори, йолпт - не гірші за папєрєдніків!
Наступними будуть Нафтогаз, Укрзалізниця... Далєє візьдє.
Аж до повної і остаточної л̶і̶к̶в̶і̶д̶а̶ц̶і̶ї̶ децентралізації держави.
Реформи не спинити! ©
Отличное решение... 6 директоров, 6 бухгалтерий, 6 отделов кадров , 6 ..... 6.....6.... Чудненький распил намечается ...