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 Суспільство
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Все про:ліквідація (310) реформи (1873) Укроборонпром (620)

 "Укроборонпром" розділять на шість холдингів і ліквідують, - заступник директора Бондар

В "Укроборонпромі" мають намір створити щонайменше шість галузевих держкорпорацій, навколо яких будуть зібрані підприємства ракетобудівної, авіаційної, авіаремонтної, бронетанкової, радарних і морських систем. Сам держконцерн зрештою буде ліквідовано.

Про це заявив заступник генерального директора ДК "Укроборонпром" і глава Офісу трансформації концерну Роман Бондар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

У концерні вже створили Офіс трансформації і Стратегічний Комітет. Обидві команди, в тісній співпраці з керівниками підприємств, вже розробляють галузеві стратегії.

"Наприклад, до складу бронетанкового холдингу, під кодовою назвою "ZIMM", увійшли підприємства, які здійснюють ремонт, виготовляють компоненти, здійснюють дослідження та створюють кінцевий продукт. Такий собі повний виробничий цикл. Подібним чином будуть створені й інші галузеві холдинги, в основі яких будуть найбільш прогресивні та перспективні підприємства Концерну. Що стосується самого Концерну, то в тому вигляді та в тій ролі, як якої він створювався, він точно припинить існування. Ми вважаємо, що Укроборонпром має бути ліквідовано у результаті реформи", – заявив Роман Бондар.

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Він додав, що реформувати неефективну систему корпоративного управління державними оборонними підприємствами неможливо без зміни законодавчої рамки: ухвалення змін до Закону України "Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" та прийняття нового Закону України "Про корпоратизацію підприємств ОПК".

За словами Бондаря, на сьогодні проєкти законів перебувають на розгляді профільного комітету ВРУ, і реформа "Укроборонпрому" безпосередньо залежить від ефективності парламенту.

"Без необхідних законів строк створення корпорацій складе близько 2,5 років. З ухваленням законів – реально впоратися за 6-9 місяців", - повідомив заступник Генерального директора ДК "Укроборонпром".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190881
 
   
 Топ коментарі
 
Тобто точок кормлєнія побільшає у шість разів.
Апетити у чуваков конкретні.
Однако.
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А навіщо нам оборонпром - зелена мразь це партія "мира".
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При владі вороги України, які знищують армію та оборонну промисловість.
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Штатні одиниці, зарплати, авто, офіси.... × 6.
А на виході, як і було раніше.
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А навіщо нам оборонпром - зелена мразь це партія "мира".
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Тобто точок кормлєнія побільшає у шість разів.
Апетити у чуваков конкретні.
Однако.
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А ще звільнять усіх спеціалістів і СН самі будуть працювати😄 Та ні, СН не вміють працювати, вони ламають лише зроблене до них!
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Тогда надо создавать МИНИСТЕРСТВО ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ( как было при совке)
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В Совке были ещё таинственные министерства Общей и Средней промышленности! Чтоб никто не догадался (с)
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Машинобудування.
Там ще було круте: «Сільського машинобудування», займалося бойовими лазерами.

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Золотое время для украинских тяжеловесов

Для экипажей "грузовиков" "Антонова", особенно Ан-124 "Руслан", последние недели - по-настоящему горячее время. Самолеты украинских "Авиалиний Антонова" сейчас в буквальном смысле нарасхват. Правда, работают украинские "Русланы" пока только за границей - государство не зафрахтовало их для таких необходимых доставок "гуманитарки" в Украину.
Самый свежий пример - 8 апреля Ан-124 "Авиалиний Антонова", доставилмедицинский груз из Китая в Данию. Интересно, что этот рейс был организован датскими властями совместно с судоходной компанией Maersk (проект так и называется - Maersk Bridge).
В промежутке между 28 и 31 марта 5 украинских "Русланов" привозили аналогичные грузы в Грецию, Испанию, Лиссабон и Чехию. Вчера вечером один из них вернулся из итальянского Неаполя. Отметим, что Ан-124 зафрахтованы и задействованы в программе Strategic Airlift International Solution (SALIS) под эгидой НАТО. Тут не лишним будет упомянуть, что Североатлантический Альянс широко использует для "антикоронавирусных" перевозок и военно-транспортные самолеты стран-участников.
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Чувак, поцікався скільки років американським стратегам В-52.
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Тоді вже краще МІНІСТЕРСТВО СЕРЕДНЬОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
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При владі вороги України, які знищують армію та оборонну промисловість.
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"создали Офис"
Что-то нехорошее на язык так и просится.(С)
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Может лучше «Кабінєт»?
Помнітє: «І дєвочєк наших, вєдут в кабінєт»?
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ДЄрьмак з братухою ще до Нового року продали посади керівників холдингів, то що ЗЄлі залишалось робити як не ліквідовувати "Укроборонпром".
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А антікорупцйонєр Найом в якій харчуваться буде ?
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Решения возымут свое значение только в Перспективе и перспектива зависит от Создателя , - если враг , значит Разрушение , а если Патриот , то Развитие. Кто мыслит на шаг вперед и какой это Шаг , результат может Дать только Время.30 лет прошло и судя по результатам , можно и говорить , что нас ждет через 30 лет .
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Я щось не побачив в статті слів, де розказують які покращення відбудуться після знищення укроборонпрому. В топку такі реформи якщо реформатори не кажуть навіщо вони потрібні.
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Будет то, что и с медициной - реформировали-реформировали, а когда жаренный корововирус в задницу клюнул, поняли, что ничего лучше чем советская медицина придумать нельзя. Но на реформу попилили десятки миллиардов гривен, поэтому реформы от грабящей Украину 28 лет быдло-элиты, к которой принадлежит и зе-команда, это коррупционная схема по распилу бабла на реформах. Грабящая быдло-элита кравчука-кучмы кроме как воровать народное добро и пилить всё, шо можно и не можно, больше ничего и не умеет. Поэтому, украинцы, нужно довершить Майдан и очистить Украину от элиты-паразитов и тогда Нэнька начнёт процветание.
А делят они оборонпром, чтоб разграбить - насрать им на оборону.
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Кажется наша страна без паразитов уже не может.
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Ай-малацци!
Справжні реформатори, йолпт - не гірші за папєрєдніків!
Наступними будуть Нафтогаз, Укрзалізниця... Далєє візьдє.
Аж до повної і остаточної л̶і̶к̶в̶і̶д̶а̶ц̶і̶ї̶ децентралізації держави.
Реформи не спинити! ©
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зелибобы ликвидируют оборонопром в угоду заказчику парашке. горите в аду зебилы
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предварительно-"раздробив" на "рада войск"...если следовать Зе логике...похоже мы "доваевались"...
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А как там поживает вор и "ворошиловский стрелок" Пашинский, что-то я не слышал чтоб его посадили!?
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укроборонпром это не 6 холдингов а 6 умных и чесных человек возле премьера. остальные. воры и дармоеды. этот пром вообще не нужен.
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разделят на шесть холдингов...

Отличное решение... 6 директоров, 6 бухгалтерий, 6 отделов кадров , 6 ..... 6.....6.... Чудненький распил намечается ...
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А в 95-м ещё остались не трудоустроенные???
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лучше бы они "Укрзализнцу" раздробили...толку было бы больше...а так под поводом "руструктуризации" угробят обороно-военную отрасль..."миратворцы" ,куле... "Укроборонпром" розділять на шість холдингів і ліквідують, - заступник директора Бондар - Цензор.НЕТ 8274
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Это приватизация оборонной промышленности? Песец ОПК - выполнение указаний Пуйла. На очереди ВСУ, готовтесь. Такое началась при Кучме, уничтожили все. Как только Пороху удалось несколько восстановить ОПК и армию, появляются сопливые реформаторы, которые все похерят. Спасибо лохлам-баранам!
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