 "Укроборонпром" розділять на шість холдингів і ліквідують, - заступник директора Бондар

Про це заявив заступник генерального директора ДК "Укроборонпром" і глава Офісу трансформації концерну Роман Бондар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

У концерні вже створили Офіс трансформації і Стратегічний Комітет. Обидві команди, в тісній співпраці з керівниками підприємств, вже розробляють галузеві стратегії.

"Наприклад, до складу бронетанкового холдингу, під кодовою назвою "ZIMM", увійшли підприємства, які здійснюють ремонт, виготовляють компоненти, здійснюють дослідження та створюють кінцевий продукт. Такий собі повний виробничий цикл. Подібним чином будуть створені й інші галузеві холдинги, в основі яких будуть найбільш прогресивні та перспективні підприємства Концерну. Що стосується самого Концерну, то в тому вигляді та в тій ролі, як якої він створювався, він точно припинить існування. Ми вважаємо, що Укроборонпром має бути ліквідовано у результаті реформи", – заявив Роман Бондар.

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Він додав, що реформувати неефективну систему корпоративного управління державними оборонними підприємствами неможливо без зміни законодавчої рамки: ухвалення змін до Закону України "Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" та прийняття нового Закону України "Про корпоратизацію підприємств ОПК".

За словами Бондаря, на сьогодні проєкти законів перебувають на розгляді профільного комітету ВРУ, і реформа "Укроборонпрому" безпосередньо залежить від ефективності парламенту.

"Без необхідних законів строк створення корпорацій складе близько 2,5 років. З ухваленням законів – реально впоратися за 6-9 місяців", - повідомив заступник Генерального директора ДК "Укроборонпром".