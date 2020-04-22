 Матеріали щодо роботи податкової і митниці, як і подання на Верланова і Нефьодова передавав Шмигалю особисто в руки, - Уманський

Про це колишній чиновник Кабміну заявив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Таким чином він відреагував на заяву прем'єра.
"Пан Шмигаль не звертався до мене ні безпосередньо, ні через третіх осіб щодо надання підтверджуючих матеріалів. Дивно чути зворотнє, тому що:
1. Матеріали я особисто в руки передавав пану Шмигалю. Як і перше подання на звільнення С. Верланова та М. Нефьодова 19 березня. Більше того...
2. Пан Шмигаль обговорював ці матеріали з окремими депутатами. І мені про це відомо від самих депутатів.
3. Мною ця проблематика та пропозиції щодо зазначених звільнень озвучувалася неодноразово у тому числі на нарадах за участю Президента. І мені Президентом надавалися доручення, з ким з керівників правоохоронних органів і в який спосіб опрацьовувати ці матеріали. Паном Шмигалем у присутності Президента надавалися підтвердження, що відповідні подання на звільнення мною зроблені та знаходяться у нього. І тому є багато свідків.
4. Кримінальна справа вже порушена Державним бюро розслідувань. Ознайомитися з матеріалами справи буде можливість тим особам, які будуть долучені слідчими до процесуальних дій.
5. Єдине, хто дійсно до мене звернувся з проханням надати відповідні матеріали, був один з керівників НАБУ. На той момент я ще не надавав підписки про нерозголошення, тому копії матеріалів передав також і до НАБУ.
6. Повторне подання на звільнення С. Верланова та М. Нефьодова я зробив 28 березня. Скріншоти цих документів (з датами та номерами) давно опубліковано різними інформ ресурсами. Але з огляду на моє звільнення вони втратили юридичну силу. Тепер відповідні подання може зробити (або не зробити) діючий Міністр фінансів", - повідомив Уманський.
Також, за його словами, тема митниці і податкової обговорюватиметься в рамках спеціальної групи при керівникові Офісу президента.
Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада звільнила Іллю Ємця з посади голови Міністерства охорони здоров'я України, а Ігоря Уманського з посади міністра фінансів.
Перед відходом з Мінфіну Уманський ініціював звільнення Нефьодова і Верланова. І ексглава Мінфіну переконаний, що єдина причина його звільнення - "ось ці подання (на звільнення глав фіскальної та митної служб. - Ред.) і те, що я не збирався відступати в цьому питанні".
13 квітня Уманський заявив, що Офіс Генпрокурора відкрив за його заявою кримінальне провадження.
16 квітня депутат "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що більша частина системних схем з махінаціями податку на додану вартість (ПДВ) припинена. За його словами, про це свідчить зростання обсягу зареєстрованих податкових накладних з ПДВ, що відбувається при скороченні обсягу оподатковуваних операцій.
Цього ж дня депутат "Слуги народу" Гео Лерос заявив про існування в податковій "програми", в рамках якої великий бізнес нібито за відкати ухиляється від сплати ПДВ.
22 квітня стало відомо, що колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського призначено офіційним радником глави Офісу президента Андрія Єрмака, і він займатиметься ситуацією з можливою корупцією в митних і податкових органах.
Зеленський плавно перекочовує з впливу Коломойського до впливу Ахметова.
Про це інсайдерська колонка The Page
Бізнес-акваріум: бліцкриг Ахметова, карантин і проблеми у Нефьодова
Олег Гавриш
перший заступник головного редактора The Page
Як зазвичай, щовівторка, хочу повідомити вам неофіційні новини та версії, які стосуються відомих і прихованих подій в українському корпоративному світі, у бізнес-середовищі, у нашому акваріумі. Тут всі про всіх все знають, іноді більше, ніж хотілося б.
Завтра уряд розгляне продовження карантину, який повинен завершитися в п'ятницю. Як розповіло джерело в Кабміні, його планують продовжити до 12 травня, водночас знявши незначні обмеження. Які саме - Кабмін поки що вирішує.
Бізнес активно обговорює бліцкриг підприємця Ріната Ахметова та його людей щодо отримання контролю над Кабміном. Ми вже писали про те, що минулого тижня уряд призначив в. о. міністра енергетики Ольгу Буславець, яку у фракції «Слуга народу» називають близькою до ДТЕК. Колишній співробітник ДТЕК Ігор Маслов призначений радником прем'єр-міністра. Та й прем'єр Денис Шмигаль також раніше працював у «ДТЕК Західенерго».
«Компанія ДТЕК зараз переживає не кращі часи. Зима була надзвичайно теплою, тому вироблення електроенергії було вкрай незначним. Крім того, імпорт електроенергії з Росії досить сильно вдарив по економіці монополії, яка фактично оголосила дефолт і вивела ряд виробничих потужностей з експлуатації. Допомогти можуть тільки рішення, спрямовані на те, щоб підвищити тарифи та закрити внутрішній ринок від імпорту енергоресурсів з Росії. Для цього потрібні свої люди, які активно приходять у Кабмін», - розповів співрозмовник від фракції «Слуга народу».
За його словами, рішення про введення мита на імпорт вугілля з Росії в розмірі 35% - це перше подібне рішення. Всередині уряду експансія Ахметова також натикається на нерозуміння та часто закінчується прихованими конфліктами.
Рінат Ахметов посилює свій вплив і на інші галузі. Зокрема, до складу правління Об'єднаної гірничо-хімічної компанії увійшов Юрій Кияшко, який раніше працював на підприємствах Ахметова.
«Втім, подекуди менеджери, що є лояльними до підприємця, зустріли опір з боку міністрів. Так, міністр інфраструктури Владислав Криклій свого часу не продовжив контракт з колишнім главою Адміністрації морських портів України Райвісом Вецкагансом. Вецкаганс, працюючи главою АМПУ, активно працював з компанією «Портінвест» Ріната Ахметова та фактично відстоює її інтереси й зараз, попри інше місце роботи. Таким чином, лава запасних у Ріната Ахметова досить широка: людей, з якими можна домовитися, чимало. І зараз саме той час, коли їх активно просувають у владу», - розповіло джерело в Мінінфраструктури.
Як розповів співрозмовник у Кабміні, там практично затверджено рішення про зміну голови Державної митної служби (ДМС) Максима Нефьодова.
«Це питання часу. Вважаю, що протягом місяця він піде у відставку», - зазначило джерело.
Сам Нефьодов розповідав про те, що за нинішніх умов змінювати ДМС досить проблематично. Комітет з фінансової політики та податків Верховної Ради переважно відстоює інтереси контрабандистів. А після того, як Нефьодов ліквідував тіньовий бюджет на митниці, грошей банально стало не вистачати навіть на закупівлю витратних матеріалів та оплату комунальних послуг.
І свідчення, що Зє, не такий простак, як його вважають ті, що вважають себе дуже розумними.
Шапито!
Ворье на ворье сидит и вором погоняет!
Даже если предположить, что Уманский честный, как он там будет работать?
Или должность дали, чтоб молчал?