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Все про:Уманський (27) Нефьодов (176) Верланов Сергій (60) Денис Шмигаль (254)

 Матеріали щодо роботи податкової і митниці, як і подання на Верланова і Нефьодова передавав Шмигалю особисто в руки, - Уманський

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не звертався до ексміністра фінансів Ігоря Уманського за матеріалами щодо так званого кейса "митниця/податкова".

Про це колишній чиновник Кабміну заявив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином він відреагував на заяву прем'єра.

"Пан Шмигаль не звертався до мене ні безпосередньо, ні через третіх осіб щодо надання підтверджуючих матеріалів. Дивно чути зворотнє, тому що:

1. Матеріали я особисто в руки передавав пану Шмигалю. Як і перше подання на звільнення С. Верланова та М. Нефьодова 19 березня. Більше того...
2. Пан Шмигаль обговорював ці матеріали з окремими депутатами. І мені про це відомо від самих депутатів.
3. Мною ця проблематика та пропозиції щодо зазначених звільнень озвучувалася неодноразово у тому числі на нарадах за участю Президента. І мені Президентом надавалися доручення, з ким з керівників правоохоронних органів і в який спосіб опрацьовувати ці матеріали. Паном Шмигалем у присутності Президента надавалися підтвердження, що відповідні подання на звільнення мною зроблені та знаходяться у нього. І тому є багато свідків.
4. Кримінальна справа вже порушена Державним бюро розслідувань. Ознайомитися з матеріалами справи буде можливість тим особам, які будуть долучені слідчими до процесуальних дій.
5. Єдине, хто дійсно до мене звернувся з проханням надати відповідні матеріали, був один з керівників НАБУ. На той момент я ще не надавав підписки про нерозголошення, тому копії матеріалів передав також і до НАБУ.
6. Повторне подання на звільнення С. Верланова та М. Нефьодова я зробив 28 березня. Скріншоти цих документів (з датами та номерами) давно опубліковано різними інформ ресурсами. Але з огляду на моє звільнення вони втратили юридичну силу. Тепер відповідні подання може зробити (або не зробити) діючий Міністр фінансів", - повідомив Уманський.

Також, за його словами, тема митниці і податкової обговорюватиметься в рамках спеціальної групи при керівникові Офісу президента.

Матеріали щодо роботи податкової і митниці, як і подання на Верланова і Нефьодова передавав Шмигалю особисто в руки, - Уманський 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уманський як радник глави ОП буде розбиратися з корупційними схемами на митниці і в податковій, - Єрмак

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада звільнила Іллю Ємця з посади голови Міністерства охорони здоров'я України, а Ігоря Уманського з посади міністра фінансів.

Перед відходом з Мінфіну Уманський ініціював звільнення Нефьодова і Верланова. І ексглава Мінфіну переконаний, що єдина причина його звільнення - "ось ці подання (на звільнення глав фіскальної та митної служб. - Ред.) і те, що я не збирався відступати в цьому питанні".

13 квітня Уманський заявив, що Офіс Генпрокурора відкрив за його заявою кримінальне провадження.

16 квітня депутат "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що більша частина системних схем з махінаціями податку на додану вартість (ПДВ) припинена. За його словами, про це свідчить зростання обсягу зареєстрованих податкових накладних з ПДВ, що відбувається при скороченні обсягу оподатковуваних операцій.

Цього ж дня депутат "Слуги народу" Гео Лерос заявив про існування в податковій "програми", в рамках якої великий бізнес нібито за відкати ухиляється від сплати ПДВ.

22 квітня стало відомо, що колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського призначено офіційним радником глави Офісу президента Андрія Єрмака, і він займатиметься ситуацією з можливою корупцією в митних і податкових органах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190880
 
 
 Топ коментарі
 
Потужна Зе-боротьба с корупцією триває.
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Так Зебил честно признался, что будет всех менять нон-стоп, пока методом тыка не попадет на более-менее подходящего.
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".... и будет заниматься ситуаций с возможной коррупцией в таможенных и налоговых органах."
Шапито!
Ворье на ворье сидит и вором погоняет!
Даже если предположить, что Уманский честный, как он там будет работать?
Или должность дали, чтоб молчал?
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скорее всего, он себя расследует и посадит, потому что остался последний месяц весны... нет, ну смешно же будет...
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Anton Shvets

Зеленський плавно перекочовує з впливу Коломойського до впливу Ахметова.
Про це інсайдерська колонка The PageМатериалы относительно работы налоговой и таможни, как и представления на Верланова и Нефьодова передавал Шмыгалю лично в руки, - Уманский - Цензор.НЕТ 5851

Бізнес-акваріум: бліцкриг Ахметова, карантин і проблеми у Нефьодова

Материалы относительно работы налоговой и таможни, как и представления на Верланова и Нефьодова передавал Шмыгалю лично в руки, - Уманский - Цензор.НЕТ 9934

Олег Гавриш
перший заступник головного редактора The Page

Як зазвичай, щовівторка, хочу повідомити вам неофіційні новини та версії, які стосуються відомих і прихованих подій в українському корпоративному світі, у бізнес-середовищі, у нашому акваріумі. Тут всі про всіх все знають, іноді більше, ніж хотілося б.
Завтра уряд розгляне продовження карантину, який повинен завершитися в п'ятницю. Як розповіло Материалы относительно работы налоговой и таможни, как и представления на Верланова и Нефьодова передавал Шмыгалю лично в руки, - Уманский - Цензор.НЕТ 9934 джерело в Кабміні, його планують продовжити до 12 травня, водночас знявши незначні обмеження. Які саме - Кабмін поки що вирішує.
Бізнес активно обговорює бліцкриг підприємця Ріната Ахметова та його людей щодо отримання контролю над Кабміном. Ми вже писали про те, що минулого тижня уряд призначив в. о. міністра енергетики Ольгу Буславець, яку у фракції «Слуга народу» називають близькою до ДТЕК. Колишній співробітник ДТЕК Ігор Маслов призначений радником прем'єр-міністра. Та й прем'єр Денис Шмигаль також раніше працював у «ДТЕК Західенерго».
Материалы относительно работы налоговой и таможни, как и представления на Верланова и Нефьодова передавал Шмыгалю лично в руки, - Уманский - Цензор.НЕТ 9934«Компанія ДТЕК зараз переживає не кращі часи. Зима була надзвичайно теплою, тому вироблення електроенергії було вкрай незначним. Крім того, імпорт електроенергії з Росії досить сильно вдарив по економіці монополії, яка фактично оголосила дефолт і вивела ряд виробничих потужностей з експлуатації. Допомогти можуть тільки рішення, спрямовані на те, щоб підвищити тарифи та закрити внутрішній ринок від імпорту енергоресурсів з Росії. Для цього потрібні свої люди, які активно приходять у Кабмін», - розповів співрозмовник Материалы относительно работы налоговой и таможни, как и представления на Верланова и Нефьодова передавал Шмыгалю лично в руки, - Уманский - Цензор.НЕТ 9934 від фракції «Слуга народу».
За його словами, рішення про введення мита на імпорт вугілля з Росії в розмірі 35% - це перше подібне рішення. Всередині уряду експансія Ахметова також натикається на нерозуміння та часто закінчується прихованими конфліктами.
Рінат Ахметов посилює свій вплив і на інші галузі. Зокрема, до складу правління Об'єднаної гірничо-хімічної компанії увійшов Юрій Кияшко, який раніше працював на підприємствах Ахметова.
Материалы относительно работы налоговой и таможни, как и представления на Верланова и Нефьодова передавал Шмыгалю лично в руки, - Уманский - Цензор.НЕТ 9934«Втім, подекуди менеджери, що є лояльними до підприємця, зустріли опір з боку міністрів. Так, міністр інфраструктури Владислав Криклій свого часу не продовжив контракт з колишнім главою Адміністрації морських портів України Райвісом Вецкагансом. Вецкаганс, працюючи главою АМПУ, активно працював з компанією «Портінвест» Ріната Ахметова та фактично відстоює її інтереси й зараз, попри інше місце роботи. Таким чином, лава запасних у Ріната Ахметова досить широка: людей, з якими можна домовитися, чимало. І зараз саме той час, коли їх активно просувають у владу», - розповіло Материалы относительно работы налоговой и таможни, как и представления на Верланова и Нефьодова передавал Шмыгалю лично в руки, - Уманский - Цензор.НЕТ 9934 джерело в Мінінфраструктури.
Як розповів Материалы относительно работы налоговой и таможни, как и представления на Верланова и Нефьодова передавал Шмыгалю лично в руки, - Уманский - Цензор.НЕТ 9934 співрозмовник у Кабміні, там практично затверджено рішення про зміну голови Державної митної служби (ДМС) Максима Нефьодова.
Материалы относительно работы налоговой и таможни, как и представления на Верланова и Нефьодова передавал Шмыгалю лично в руки, - Уманский - Цензор.НЕТ 9934«Це питання часу. Вважаю, що протягом місяця він піде у відставку», - зазначило джерело.
Сам Нефьодов розповідав Материалы относительно работы налоговой и таможни, как и представления на Верланова и Нефьодова передавал Шмыгалю лично в руки, - Уманский - Цензор.НЕТ 9934 про те, що за нинішніх умов змінювати ДМС досить проблематично. Комітет з фінансової політики та податків Верховної Ради переважно відстоює інтереси контрабандистів. А після того, як Нефьодов ліквідував тіньовий бюджет на митниці, грошей банально стало не вистачати навіть на закупівлю витратних матеріалів та оплату комунальних послуг.
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Це не самий поганий варіант.
І свідчення, що Зє, не такий простак, як його вважають ті, що вважають себе дуже розумними.
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".... и будет заниматься ситуаций с возможной коррупцией в таможенных и налоговых органах."
Шапито!
Ворье на ворье сидит и вором погоняет!
Даже если предположить, что Уманский честный, как он там будет работать?
Или должность дали, чтоб молчал?
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Этот премьер закончился . Несите следующего . И вообще , не расстраивайте бубочку в день премьеры эпической фильмы.
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Так Зебил честно признался, что будет всех менять нон-стоп, пока методом тыка не попадет на более-менее подходящего.
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Нефедова тварь бородатую сдайте на прокат в мужской бордель или к Ляшку кухаркой .ППЦ Питар .да еще и воровитый !
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Корупцію вже подолано. Ну все вже було: від Чорнобиля, до здачі ЯО і Будапештського меморандуму. Ви перевершуєте в сукупності усі надбання імбецилів. І тому вам в цій країні не жити.
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"А вы дАкАжите, шо передавали". Десь я вже це чула
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Уманський чудово знав що яких аферистів він прийшов працювати! Тому це бджоли проти меду🙄
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Если посадят одного среднего коррупционера то сядут в КУМОВСКОЙ Украине фсе,потому что управление государством происходит по старой московско ордынской системе управления государством,в Украине эта система очень живуча из за плотности проживания людей на квадратный километр по сравнению с Московией и колониями .
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Не переживай так,вже всі давно розкусили цих злодійкуватих брехунів.
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Полный безнал и тотальное электронное декларирование, замена НДС налогом с продаж от 2% до 5% (устанавливается регионами самостоятельно), единая таможенная ставка 10%, единый налог с доходов 25% (там все и социалка и обязательный пенсионный фонд, обязательный медицинский и подоходный налог), легализация проституции (возраст полового согласия с 14 лет), акцизы на природные ископаемые, табачные изделия, алкоголь и психотропные вещества не вызывающие острую зависимость - вот и весь несложный рецепт экономического процветания без коррупции!
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Только после того, как все это сделают в твоей любимой Великобритании! Вмировой столице всех олигархов, понакупивших себе там особняков по 300 миллионов фунтов, футбольных команд, банков улиц и прочая... И проститутки с 14 лет- это сильно, вы явно педофил, батенька
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Надабылобы прямо в морду ему передать...
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Або душа Шмигаля в той день була поза тілом або у нього є двійник.Інакше Шмигаль профнепридатний через погану память.З Зе-командою як з Карлсоном не зіскучишся. А Уманський невгамонний.Вже ж пустили знов до корита.А ще квічить.Міняйте їх місцями щодня-так швидше знайдем ідеал.
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