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 Донецькі терористи заявили про першу смерть від коронавірусу на окупованій території

У так званій "ДНР" заявили, що зафіксували перший летальний результат від наслідків зараження коронавірусною інфекцією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише УП, із посиланням на сайти терористів.

Терористи повідомляють, що пацієнт 60 років потрапив у "заклад охорони здоров'я" нібито вже у важкому стані з діагнозом "пневмонія".

Окупаційна влада повідомляє, що у пацієнта взяли біоматеріал для дослідження на коронавірусну інфекцію.

В "ДНР" кажуть, що на території псевдореспубліки виявлено 67 випадків зараження коронавірусом, двоє хворих видужали.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190879
 
   
 Топ коментарі
 
Це не донецькі терористи. Це просто окупаційна адміністрація Російської Федерації. Які з них терористи? Вони б і пів дня самі не вистояли проти ЗСУ.
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У такої передової республіки, повинна бути відповідна медецина. Та хоч виздихайте там всі. І швидше.
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У такої передової республіки, повинна бути відповідна медецина. Та хоч виздихайте там всі. І швидше.
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Чувак, це явно якась кодова картинка.
Ти завязуй з цим, бо СБУ, візьме за сраку.
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Це не донецькі терористи. Це просто окупаційна адміністрація Російської Федерації. Які з них терористи? Вони б і пів дня самі не вистояли проти ЗСУ.
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явно ктото из дамбасни порешили друг дружку за ширку.
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2 шахты забиты трупами. Третью начали заполнять. По ночам машины с надписью "Хлеб" на шахтный двор свозят горы тел. А потом вагонетками в шурф сбрасывают. И вороньё кружит, и каркает громко.
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І шо ПЦР тести у вас є, чи викачали кров у людини і сказали, що то коонавврус
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биоматериал, оккупированный для исследования -
лечится быстро, если исключительно крупным калибром

побочных явлений- нет
гарантия - 100 %
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