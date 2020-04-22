 Донецькі терористи заявили про першу смерть від коронавірусу на окупованій території

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише УП, із посиланням на сайти терористів.

Терористи повідомляють, що пацієнт 60 років потрапив у "заклад охорони здоров'я" нібито вже у важкому стані з діагнозом "пневмонія".

Окупаційна влада повідомляє, що у пацієнта взяли біоматеріал для дослідження на коронавірусну інфекцію.

В "ДНР" кажуть, що на території псевдореспубліки виявлено 67 випадків зараження коронавірусом, двоє хворих видужали.

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